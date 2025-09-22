Společnost Huawei spolu s průkopníky v oboru představila více než 30 referenčních příkladů digitální a inteligentní transformace v oblasti datové komunikace
News provided byHuawei
Sep 22, 2025, 16:54 ET
ŠANGHAJ, 22. září 2025 /PRNewswire/ -- Během HUAWEI CONNECT 2025 představila společnost Huawei spolu s průkopníky v oboru více než 30 referenčních ukázek digitální a inteligentní transformace v oblasti datové komunikace, které zdůrazňují nejnovější inovace a osvědčené průmyslové postupy v éře umělé inteligence. Ukázky zahrnují klíčová odvětví, jako jsou státní správa, vzdělávání, zdravotnictví, finance a energetika.
S tím, jak se AI dále rozšiřuje, se sítě vyvíjejí nad rámec pouhých informačních kanálů a stávají se páteří, která pohání inteligentní modernizaci průmyslových odvětví. Představení těchto příkladů dokládá špičkové postupy společnosti Huawei v oblasti podpory digitální a inteligentní transformace napříč odvětvími a zároveň demonstruje úspěšnou implementaci inovativních aplikací.
Třeba příklad inteligentního vzdělávání na škole Shenzhen Welkin School ilustruje nové paradigma modelu spolupráce 1+N, který podporuje vysoce kvalitní a férové vzdělávání. V oblasti financí je finanční inteligentní výpočetní centrum v China Pacific Insurance na přední příčce v oblasti zavádění velkých modelů a inference, což urychluje digitální, inteligentní modernizaci finančních služeb. Ukázka chytrého kampusu ve světoznámém integrovaném letovisku Resorts World Sentosa v Singapuru výrazně zlepšuje digitální prožitek návštěvníků a vytváří novou laťku pro digitální transformaci.
Slavnostního zahájení se zúčastnili vedoucí představitelé společnosti Huawei a významní hosté, k nimž patřili Jason He, prezident oddělení marketingu a prodeje podnikových datových komunikací společnosti Huawei, Yury Yin, marketingový ředitel produktové řady datových komunikací společnosti Huawei, Alvin Tan, prezident divize informačních technologií společnosti Resorts World Sentosa (Singapur), Gong Weidong, ředitel školy Shenzhen Welkin School, a Wang Hui, hlavní specialista na inteligentní výpočetní cloud společnosti China Pacific Insurance Group.
Více než 30 referenčních ukázek bylo vyvinuto ve spolupráci společnosti Huawei se zákazníky, a jsou tak výsledkem jejich společného zkoumání a praktické zkušenosti v oblasti digitální a inteligentní transformace. Nabízejí opakovatelné příklady úspěchu pro další subjekty v oboru a také umožňují společnosti Huawei dále zdokonalovat řešení v reálných obchodních scénářích a vyvíjet inovativní nabídky s širší průmyslovou použitelností.
Tyto ukázky budou přístupné globálním zákazníkům, kteří je mohou navštívit přímo na místě a osobně se seznámit s tím, jak je umělá inteligence hluboce integrována do sítí s cílem zvýšit efektivitu a zlepšit uživatelský prožitek.
Do budoucna bude společnost Huawei společně s dalšími zákazníky a partnery pokračovat v inovacích a využívat poznatky z celosvětových referenčních případů, aby shromáždila osvědčené postupy.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777910/Announcing_global_benchmark_showcases_set_standards_industry_excellence.jpg
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article