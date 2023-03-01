Huawei запускает цифровое управляемое сетевое решение для ускорения роста B2B-услуг операторов связи

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, 1 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2023 Стивен Чжао, вице-президент Huawei по линейке продуктов для передачи данных, представил цифровое управляемое сетевое решение и продукты для B2B-услуг операторов связи. Это поможет поставщикам услуг связи использовать возможности цифровой трансформации и стимулировать новый рост. Это решение обеспечивает цифровые управляемые сетевые возможности и богатый портфель продуктов, помогая операторам связи переходить от интернет-провайдеров к MSP.

Steven Zhao, Vice President of Huawei Data Communication Product Line

По мере развития цифровизации отрасли все более очевидными становятся две тенденции. Первая заключается в том, что облачные общеорганизационные сервисные приложения охватывают от офисных систем до производственных систем, что требует повышения качества и более безопасной сетевой среды. Второй заключается в том, что корпоративные сети эволюционируют в сторону полного беспроводного подключения, а управление сетью переключается от статического к динамическому, что затрудняет обеспечение работоспособности сетей и требует возможностей управления в режиме реального времени. В частности, малые и средние предприятия (МСП) не располагают необходимыми средствами и кадрами для реализации этих тенденций и поэтому нуждаются в высококачественных и доступных управленческих услугах. Поставщики услуг связи имеют большое число частных клиентов и обладают тремя преимуществами: прочные отношения с клиентами, лучшие в своем классе сетевые возможности и профессиональный опыт. В связи с этим провайдерам проще предоставлять управляемые сетевые услуги корпоративным клиентам и быстро набирать темпы роста рынка.

Ведущие мировые операторы связи активно превращаются в поставщиков цифровых управляемых сетевых услуг. Чтобы облегчить это, Huawei представила цифровое управляемое сетевое решение и продукты на MWC в этом году. Эти новые предложения помогают операторам связи добавлять цифровые управляемые сетевые услуги, включая управляемую локальную сеть, управляемую глобальную сеть, управляемую безопасность и управляемую DCN, поверх частных IP-линий. Эти предложения также могут позволить поставщикам услуг по обеспечению качества и автоматизации своих сетевых инфраструктур для дифференцированных частных линий между объектами и облаками.

Предлагаемые предложения включают в себя следующее:

Частные линии + управляемые локальные сети: используя технологию облачного управления, Private Line + Managed LAN помогает провайдерам услуг связи расширять географию своей деятельности от традиционных частных линий до кампусных сетей. Таким образом, поставщики услуг связи могут предлагать конвергированные сетевые услуги с облачным управлением в сетях LANs, WLANs и IoT. Полученные преимущества включают быструю доставку по технологии plug-and-play, интеллектуальную систему эксплуатации и технического обслуживания для диагностики неисправностей в считанные минуты, снижение потребностей в поддержке на местах 85% и сокращение времени окупаемости инвестиций 20%.

Частные линии + управляемые глобальные сети: Private Line + Managed WAN, используя сетевую технологию SD-WAN , обеспечивает возможность гибридного сетевого взаимодействия традиционных частных линий MPLS и других технологий частных линий. Это помогает предприятиям быстро перейти в облачные технологии. Кроме того, конвергенция фиксированной и мобильной связи 5G и гибкое управление трафиком для конкретного обслуживания обеспечивают дифференцированный доступ и повышают надежность сетевого обслуживания. Все это в конечном итоге обеспечивает идеальный баланс между потребностями в обслуживании и ИТ-затратами, а также увеличивает средний доход на одного пользователя (АРП) частных линий более чем на 15%.

Частная линия + управляемая безопасность : Основываясь на архитектуре облачных сервисов, сервис Private Line + Managed Security помогает поставщикам услуг облачной безопасности для предприятий. Таким образом, предприятия могут подписаться онлайн на многие службы безопасности, такие как защита границ, защита конечных точек и защита от программ-вымогателей. Таким образом, предприятия извлекают выгоду из работы с угрозами в считанные секунды, сокращая при этом расходы на специально выделенный ИТ-персонал службы безопасности, а поставщики услуг частных телефонных услуг могут увеличить свои доходы на 20%.

Частная линия + управляемая DCN : с использованием персональной синергии между линиями и IDC Private Line + Managed DCN оптимизирует сервисы внутри и за пределами облака, обеспечивая при этом услуги за считанные минуты. Это стало возможным благодаря разработанной компанией Huawei сверхконвергентной системе DCN, объединяющей вычислительные системы общего назначения, высокопроизводительные вычисления и сети хранения данных в сети all-Ethernet. В свою очередь, это сокращает совокупную стоимость владения на 36% и ускоряет облачный путь предприятий.

Модернизация частных линий : поставщики услуг могут использовать первую в отрасли возможность сегментирования сетей на уровне арендаторов для достижения детализации сегментов на уровне Мбит/с и обеспечения качества обслуживания SLA, что обеспечивает максимальную монетизацию сети. Кроме того, они могут использовать первую в отрасли цифровую сетевую карту для наглядности в режиме реального времени от физических ссылок до услуг, а также полнофункциональную автоматизацию, охватывающую предпродажную оценку, развертывание во время продаж и послепродажное обеспечение частных услуг.

В перспективе Чжао заявил, что Huawei продолжит вкладывать больше средств в инновационные продукты и решения, адаптированные к цифровой трансформации отрасли, и осуществлять совместные инновации с клиентами и отраслевыми партнерами. Это поможет провайдерам услуг связи преобразоваться в провайдеров услуг цифрового управления, ускорит развитие цифровых технологий в отрасли и ускорит новый рост.

MWC Barcelona 2023 пройдет с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, Испания. Компания Huawei представит свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran через зал 1. Вместе с глобальными операторами, профессионалами отрасли и лидерами мнений мы углубляемся в такие темы, как успех бизнеса 5G, возможности 5.5 G, экологически чистое развитие, цифровая трансформация и наше видение использования бизнес-плана GUIDE, чтобы заложить основу для 5.5 G и позаботится об успехе 5G для еще большего процветания. Подробная информация представлена на сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012264/Leading_global_carriers_transforming_digital_managed_network_service_providers_To.jpg

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