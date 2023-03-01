Huawei запускает цифровое управляемое сетевое решение.

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Huawei

Mar 01, 2023, 10:54 ET

Huawei запускает цифровое управляемое сетевое решение для ускорения роста B2B-услуг операторов связи

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, 1 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2023 Стивен Чжао, вице-президент Huawei по линейке продуктов для передачи данных, представил цифровое управляемое сетевое решение и продукты для B2B-услуг операторов связи. Это поможет поставщикам услуг связи использовать возможности цифровой трансформации и стимулировать новый рост. Это решение обеспечивает цифровые управляемые сетевые возможности и богатый портфель продуктов, помогая операторам связи переходить от интернет-провайдеров к MSP.

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Steven Zhao, Vice President of Huawei Data Communication Product Line
Steven Zhao, Vice President of Huawei Data Communication Product Line

По мере развития цифровизации отрасли все более очевидными становятся две тенденции. Первая заключается в том, что облачные общеорганизационные сервисные приложения охватывают от офисных систем до производственных систем, что требует повышения качества и более безопасной сетевой среды. Второй заключается в том, что корпоративные сети эволюционируют в сторону полного беспроводного подключения, а управление сетью переключается от статического к динамическому, что затрудняет обеспечение работоспособности сетей и требует возможностей управления в режиме реального времени. В частности, малые и средние предприятия (МСП) не располагают необходимыми средствами и кадрами для реализации этих тенденций и поэтому нуждаются в высококачественных и доступных управленческих услугах. Поставщики услуг связи имеют большое число частных клиентов и обладают тремя преимуществами: прочные отношения с клиентами, лучшие в своем классе сетевые возможности и профессиональный опыт. В связи с этим провайдерам проще предоставлять управляемые сетевые услуги корпоративным клиентам и быстро набирать темпы роста рынка.

Ведущие мировые операторы связи активно превращаются в поставщиков цифровых управляемых сетевых услуг. Чтобы облегчить это, Huawei представила цифровое управляемое сетевое решение и продукты на MWC в этом году. Эти новые предложения помогают операторам связи добавлять цифровые управляемые сетевые услуги, включая управляемую локальную сеть, управляемую глобальную сеть, управляемую безопасность и управляемую DCN, поверх частных IP-линий. Эти предложения также могут позволить поставщикам услуг по обеспечению качества и автоматизации своих сетевых инфраструктур для дифференцированных частных линий между объектами и облаками.

Предлагаемые предложения включают в себя следующее:

  • Частные линии + управляемые локальные сети: используя технологию облачного управления, Private Line + Managed LAN помогает провайдерам услуг связи расширять географию своей деятельности от традиционных частных линий до кампусных сетей. Таким образом, поставщики услуг связи могут предлагать конвергированные сетевые услуги с облачным управлением в сетях LANs, WLANs и IoT. Полученные преимущества включают быструю доставку по технологии plug-and-play, интеллектуальную систему эксплуатации и технического обслуживания для диагностики неисправностей в считанные минуты, снижение потребностей в поддержке на местах 85% и сокращение времени окупаемости инвестиций 20%.
  • Частные линии + управляемые глобальные сети: Private Line + Managed WAN, используя сетевую технологию SD-WAN , обеспечивает возможность гибридного сетевого взаимодействия традиционных частных линий MPLS и других технологий частных линий. Это помогает предприятиям быстро перейти в облачные технологии. Кроме того, конвергенция фиксированной и мобильной связи 5G и гибкое управление трафиком для конкретного обслуживания обеспечивают дифференцированный доступ и повышают надежность сетевого обслуживания. Все это в конечном итоге обеспечивает идеальный баланс между потребностями в обслуживании и ИТ-затратами, а также увеличивает средний доход на одного пользователя (АРП) частных линий более чем на 15%.
  • Частная линия + управляемая безопасность: Основываясь на архитектуре облачных сервисов, сервис Private Line + Managed Security помогает поставщикам услуг облачной безопасности для предприятий. Таким образом, предприятия могут подписаться онлайн на многие службы безопасности, такие как защита границ, защита конечных точек и защита от программ-вымогателей. Таким образом, предприятия извлекают выгоду из работы с угрозами в считанные секунды, сокращая при этом расходы на специально выделенный ИТ-персонал службы безопасности, а поставщики услуг частных телефонных услуг могут увеличить свои доходы на 20%.
  • Частная линия + управляемая DCN: с использованием персональной синергии между линиями и IDC Private Line + Managed DCN оптимизирует сервисы внутри и за пределами облака, обеспечивая при этом услуги за считанные минуты. Это стало возможным благодаря разработанной компанией Huawei сверхконвергентной системе DCN, объединяющей вычислительные системы общего назначения, высокопроизводительные вычисления и сети хранения данных в сети all-Ethernet. В свою очередь, это сокращает совокупную стоимость владения на 36% и ускоряет облачный путь предприятий.
  • Модернизация частных линий: поставщики услуг могут использовать первую в отрасли возможность сегментирования сетей на уровне арендаторов для достижения детализации сегментов на уровне Мбит/с и обеспечения качества обслуживания SLA, что обеспечивает максимальную монетизацию сети. Кроме того, они могут использовать первую в отрасли цифровую сетевую карту для наглядности в режиме реального времени от физических ссылок до услуг, а также полнофункциональную автоматизацию, охватывающую предпродажную оценку, развертывание во время продаж и послепродажное обеспечение частных услуг.

В перспективе Чжао заявил, что Huawei продолжит вкладывать больше средств в инновационные продукты и решения, адаптированные к цифровой трансформации отрасли, и осуществлять совместные инновации с клиентами и отраслевыми партнерами. Это поможет провайдерам услуг связи преобразоваться в провайдеров услуг цифрового управления, ускорит развитие цифровых технологий в отрасли и ускорит новый рост.

MWC Barcelona 2023 пройдет с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, Испания. Компания Huawei представит свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran через зал 1. Вместе с глобальными операторами, профессионалами отрасли и лидерами мнений мы углубляемся в такие темы, как успех бизнеса 5G, возможности 5.5 G, экологически чистое развитие, цифровая трансформация и наше видение использования бизнес-плана GUIDE, чтобы заложить основу для 5.5 G и позаботится об успехе 5G для еще большего процветания. Подробная информация представлена на сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012264/Leading_global_carriers_transforming_digital_managed_network_service_providers_To.jpg

SOURCE Huawei

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