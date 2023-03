Huawei lance sa solution de réseau géré numérique pour stimuler la croissance des services B2B des opérateurs

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Au salon MWC Barcelone 2023, Steven Zhao, vice-président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a présenté la solution de réseau géré numérique et les produits destinés aux services B2B des opérateurs. Cette solution aidera les opérateurs à saisir les opportunités de transformation numérique et à relancer leur croissance. Elle offre des capacités de réseau géré numérique et de nombreux produits, aidant ainsi les opérateurs à passer du statut de fournisseurs d'accès Internet (FAI) à celui de fournisseurs de services gérés (MSP).

Alors que la numérisation du secteur gagne du terrain, deux tendances se dessinent de plus en plus clairement. La première est que les applications de services d'entreprise basées sur le cloud s'étendent des systèmes de bureau aux systèmes de production, nécessitant une meilleure assurance qualité et un environnement réseau plus sécurisé. La seconde est que les réseaux d'entreprise évoluent vers un réseau entièrement sans fil et que la gestion du réseau passe de statique à dynamique, ce qui complique l'assurance du réseau et nécessite des capacités de gestion en temps réel. Les petites et moyennes entreprises (PME), en particulier, ne disposent pas des fonds et des talents nécessaires pour suivre ces tendances et ont donc un besoin urgent de services gérés de haute qualité et abordables. Les opérateurs ont un grand nombre de clients de lignes privées et peuvent se targuer de trois avantages : de solides relations avec les clients, une connectivité réseau de premier ordre et une expérience professionnelle. Il est donc plus facile pour les opérateurs de fournir des services de réseau gérés aux entreprises clientes et de gagner rapidement du terrain sur le marché.

Les principaux opérateurs mondiaux se transforment activement en fournisseurs de services de réseaux gérés numériques. Pour faciliter cette évolution, Huawei a présenté sa solution et ses produits de réseau géré numérique au salon MWC de cette année. Ces nouvelles offres aident les opérateurs à proposer des services de réseaux gérés numériques, notamment les réseaux locaux gérés, les réseaux étendus gérés, la sécurité gérée et les réseaux numériques gérés, en plus des lignes privées IP. Elles peuvent également permettre aux opérateurs d'améliorer l'assurance qualité et les capacités d'automatisation de leurs infrastructures réseau pour des lignes privées du site au cloud différenciées.

Les offres présentées sont les suivantes :

Ligne privée + réseau local (LAN) géré : En s'appuyant sur la technologie de gestion du cloud, la solution ligne privée + réseau local géré aide les opérateurs à passer des lignes privées traditionnelles aux réseaux de campus. De cette façon, les opérateurs peuvent proposer des services réseau convergents gérés sur le cloud pour les réseaux locaux, les réseaux locaux sans fil et l'IdO. Les avantages qui en découlent sont notamment une mise en service rapide et prête à l'emploi, une exploitation et une maintenance intelligentes permettant de diagnostiquer les pannes en quelques minutes, une réduction de 85 % de l'assistance sur le terrain nécessaire et une réduction de 20 % du temps de retour sur investissement (ROI).

Ligne privée + réseau étendu (WAN) géré : S'appuyant sur la technologie de mise en réseau SD-WAN, la solution ligne privée + réseau étendu géré permet la mise en réseau hybride de lignes privées MPLS traditionnelles et d'autres technologies de lignes privées. Cela aide les entreprises à migrer rapidement vers le cloud. De plus, la convergence fixe-mobile (FMC) 5G et la direction flexible du trafic en fonction du service permettent d'offrir une expérience d'accès différenciée et d'améliorer la fiabilité du service réseau. Au final, tout ceci permet de trouver un équilibre parfait entre les exigences de service et les coûts informatiques, tout en augmentant le revenu moyen par utilisateur (ARPU) des lignes privées de plus de 15 %.

Ligne privée + sécurité gérée : Reposant sur une architecture de services cloud, la solution ligne privée + sécurité gérée permet aux opérateurs de proposer aux entreprises des formules de services de sécurité cloud abordables. Ainsi, les entreprises peuvent s'abonner en ligne à de nombreux services de sécurité, tels que la protection des frontières, la protection des points d'extrémité et la protection contre les ransomwares. De cette manière, les entreprises bénéficient d'un traitement des menaces en quelques secondes tout en réduisant les dépenses en personnel informatique dédié à la sécurité, et les opérateurs peuvent augmenter leurs revenus de services de ligne privée de 20 %.

Ligne privée + réseau de distribution numérique (DCN) géré : Grâce à la complémentarité de la ligne privée et du réseau de distribution numérique intégré, la solution ligne privée + réseau de distribution numérique géré rationalise les services dans et hors cloud et permet de fournir des services en quelques minutes. Ceci est rendu possible grâce à la solution DCN hyperconvergée de Huawei qui unifie les réseaux de calcul général, de calcul à haute performance et de stockage en un réseau entièrement Ethernet. Cela permet de réduire le coût total de possession de 36 % et d'accélérer la transition des entreprises vers le cloud.

Mises à niveau des lignes privées : Les opérateurs peuvent tirer parti de la première capacité de découpage du réseau au niveau des locataires du secteur pour obtenir une précision de découpage de l'ordre du Mbps et une garantie de niveau de service, ce qui optimise la monétisation du réseau. Ils peuvent également s'appuyer sur la première carte de réseau numérique du secteur pour une visibilité en temps réel des liens physiques aux services, ainsi que sur l'automatisation de l'ensemble du processus, de l'évaluation avant la vente au déploiement pendant la vente, en passant par l'assurance après-vente des services de ligne privée.

M. Zhao a déclaré que Huawei continuerait à investir davantage dans des produits et solutions innovants adaptés à la transformation numérique du secteur et à mener des innovations en collaboration avec ses clients et partenaires industriels. Ce faisant, Huawei aidera les opérateurs à se transformer en fournisseurs de services de réseaux gérés numériques, à accélérer le développement numérique du secteur et à stimuler leur croissance.

Le MWC 2023 de Barcelone se déroule du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présente ses produits et solutions au stand 1H50 dans le hall 1 de la Fira Gran Via. En compagnie d'opérateurs mondiaux, de professionnels du secteur et de leaders d'opinion, nous abordons des sujets tels que le succès commercial de la 5G, les opportunités de la 5.5G, le développement durable, la transformation numérique et notre vision de l'utilisation du plan commercial GUIDE pour établir les bases de la 5.5G et tirer parti du succès de la 5G pour une prospérité toujours plus grande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

