Huawei lança a solução de rede gerenciada digitalmente para impulsionar o crescimento dos serviços B2B das operadoras

BARCELONA, Espanha, 1 de Março de 2023 /PRNewswire/ — Na MWC Barcelona 2023, Steven Zhao, Vice-presidente da Huawei's Data Communication Product Line, lançou o Digital Managed Network Solution e os produtos para os serviços B2B das operadoras. Isso ajudará os provedores a aproveitar as oportunidades de transformação digital e impulsionar um novo crescimento. Esta solução oferece recursos de rede gerenciada digital e portfólios de produtos ricos, ajudando as operadoras a se transformarem de ISPs em MSPs.

À medida que a digitalização do setor ganha impulso, duas tendências estão se tornando cada vez mais evidentes. O primeiro é que os aplicativos de serviço empresarial baseados em nuvem se estendem de sistemas de escritório a sistemas de produção, exigindo melhor garantia de qualidade e um ambiente de rede mais seguro. O segundo é que as redes empresariais evoluam para totalmente sem fio e o gerenciamento de rede mude de estática para dinâmica, dificultando a garantia de rede e exigindo recursos de gerenciamento em tempo real. Em particular, as pequenas e médias empresas (PMEs) não têm fundos e talentos necessários para seguir essas tendências e, portanto, precisam urgentemente de serviços gerenciados de alta qualidade e acessíveis. As operadoras têm um grande número de clientes de linha privada e contam com três vantagens: sólidos relacionamentos com os clientes, a melhor conectividade de rede da categoria e experiência profissional. Sendo assim, é mais fácil para as operadoras prestar serviços de gerenciamento de rede para clientes empresariais e obter rapidamente o crescimento do mercado.

As principais operadoras globais estão se transformando ativamente em provedores de serviços de rede gerenciada digital. Para facilitar isso, a Huawei lançou o Digital Managed Network Solution e os produtos na MWC deste ano. Essas novas ofertas ajudam as operadoras a adicionar serviços de rede digital gerenciada — incluindo LAN gerenciada, WAN gerenciada, segurança gerenciada e Managed DCN — além das linhas IP privadas. Essas ofertas também podem permitir que as operadoras atualizem os recursos de garantia de qualidade e automação de suas infraestruturas de rede para linhas privadas diferenciadas site-a-nuvem.

As ofertas apresentadas incluem o seguinte:

Linha privada + LAN Gerenciada : ao alavancar a tecnologia de gerenciamento em nuvem, o Private Line + Managed LAN ajuda os provedores a expandir das linhas privadas tradicionais para redes de campus. Dessa forma, os provedores podem oferecer serviços de rede convergentes gerenciados em nuvem em LANs, WLANs e IoT. Os benefícios resultantes incluem entrega rápida plug-and-play, O&M inteligente para diagnóstico de falhas em minutos, 85% menos suporte de campo necessário e 20% de tempo de retorno de investimento (ROI) mais curto.

Linha privada + WAN gerenciada : com base na tecnologia SD-WAN networking, o Private Line + Managed WAN permite a rede híbrida de linhas privadas MPLS tradicionais e outras tecnologias de linha privada. Isso ajuda as empresas a migrarem rapidamente para a nuvem. Além disso, a convergência fixa-móvel 5G (FMC) e a direção de tráfego flexível específica do serviço oferecem experiência de acesso diferenciada e melhoram a confiabilidade do serviço de rede. Tudo isso, em última análise, atinge um equilíbrio perfeito entre os requisitos de serviço e os custos de TI, ao mesmo tempo em que aumenta a receita média por usuário (ARPU) de linhas privadas em mais de 15%.

Linha privada + Segurança Gerenciada : com base em uma arquitetura de serviço em nuvem, o Private Line + Managed Security ajuda os provedores a oferecerem pacotes de serviços de segurança em nuvem acessíveis às empresas. Sendo assim, as empresas podem se inscrever on-line em muitos serviços de segurança, como proteção de fronteiras, proteção de endpoint e proteção de ransomware. Dessa forma, as empresas se beneficiam do tratamento de ameaças em segundos, ao mesmo tempo em que reduzem os gastos com funcionários dedicados de TI de segurança, e os provedores podem aumentar sua receita de serviços de linha privada em 20%.

Linha privada + DCN Gerenciada : apresentando sinergia de linha privada-IDC, o Private Line + Managed DCN simplifica os serviços dentro e fora da nuvem, ao mesmo tempo em que provisiona serviços em minutos. Isso é possível com a solução DCN hiperconvertida da Huawei, que unifica computação de uso geral, computação de alto desempenho e redes de armazenamento totalmente Ethernet. Por sua vez, isso reduz o TCO em 36% e acelera a jornada em nuvem das empresas.

Atualizações de Linha Privada : as operadoras podem aproveitar o primeiro recurso de fatiamento de rede ao nível de locatário do setor para obter granularidade de fatia ao nível de Mbps e garantia de SLA de serviço, maximizando a monetização da rede. Elas também podem utilizar o primeiro mapa de rede digital do setor para obter visibilidade em tempo real de links físicos a serviços, bem como automação da jornada completa que abrange avaliação de pré-venda, implementação durante as vendas e garantia pós-venda de serviços de linha privada.

Olhando para o futuro, Zhao disse que a Huawei continuará investindo mais em produtos e soluções inovadores sob medida para a transformação digital do setor e a realizar inovação conjunta com clientes e parceiros do setor. Isso ajudará os provedores a se transformarem em provedores de serviços de rede gerenciada digital, acelerar o desenvolvimento digital do setor e impulsionar um novo crescimento.

MWC Barcelona 2023 acontece do dia 27 de fevereiro até o dia 2 de março em Barcelona, Espanha. A Huawei apresenta seus produtos e soluções no estande 1H50 no Fira Gran Via Hall 1. Com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, mergulhamos em tópicos como sucesso comercial 5G, oportunidades 5,5G, desenvolvimento verde, transformação digital e nossa visão de usar o modelo de negócios GUIA para estabelecer as bases para 5,5G e construir sobre o sucesso do 5G para uma prosperidade ainda maior. Para mais informações, por favor, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

