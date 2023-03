Huawei wprowadza na rynek rozwiązanie z zakresu sieci zarządzanej cyfrowo (Digital Managed Network Solution), które wspiera nowy wzrost usług B2B dla operatorów

BARCELONA, Hiszpania, 1 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Na odbywających się w Barcelonie targach MWC 2023 Steven Zhao, wiceprezes linii produktowej ds. komunikacji danych firmy Huawei, zaprezentował rozwiązanie dla sieci zarządzanej cyfrowo (Digital Managed Network Solution) oraz produkty dla usług B2B świadczonych przez operatorów. Ułatwi ono wykorzystanie możliwości transformacji cyfrowej i pobudzi nowy wzrost. Rozwiązanie to zapewnia możliwości cyfrowej sieci zarządzanej i bogate portfolio produktów, wspierając ich w przekształcaniu się z dostawców usług internetowych w dostawców usług multimedialnych.

Steven Zhao, Vice President of Huawei Data Communication Product Line

W miarę jak cyfryzacja przemysłu nabiera tempa, dwa trendy stają się coraz bardziej widoczne. Pierwszy to fakt, że aplikacje usługowe dla przedsiębiorstw oparte na chmurze obejmują szeroki zakres systemów – od biurowych do produkcyjnych, co wymaga zwiększenia jakości i bezpieczeństwa środowiska sieciowego. Z drugiej strony, sieci przedsiębiorstw ewoluują w kierunku pełnej bezprzewodowości, a zarządzanie nimi zmienia się ze statycznego na dynamiczne, co komplikuje bezpieczeństwo sieci i wymaga możliwości zarządzania w czasie rzeczywistym. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi i uzdolnieniami, aby nadążyć za tymi tendencjami i dlatego pilnie poszukują wysokiej jakości usług zarządzanych w przystępnej cenie. Operatorzy dysponują ogromną liczbą klientów linii prywatnych i mogą pochwalić się trzema zaletami: solidnymi relacjami z klientami, najlepszą w swojej klasie łącznością sieciową oraz doświadczeniem zawodowym. W związku z tym operatorom łatwiej jest świadczyć zarządzane usługi sieciowe dla klientów korporacyjnych i szybko zdobywać współczynnik wzmocnienia rynku.

Czołowi światowi operatorzy aktywnie przekształcają się w dostawców usług sieciowych zarządzanych cyfrowo. Aby to ułatwić, koncern Huawei zaprezentował na tegorocznych targach MWC rozwiązanie i produkty z obszaru sieci zarządzanych cyfrowo. Ta nowa oferta umożliwia operatorom dodanie usług cyfrowej sieci zarządzanej – w tym zarządzanej sieci LAN, zarządzanej sieci WAN, zarządzanego bezpieczeństwa i zarządzanej sieci DCN – do prywatnych linii IP. Oferta ta może również pozwolić operatorom na zwiększenie możliwości zapewnienia jakości i automatyzacji infrastruktury sieciowej w celu zróżnicowania linii prywatnych „od miejsca do chmury".

W ofercie znajdują się między innymi:

Linia prywatna + Zarządzana sieć LAN : Dzięki wykorzystaniu technologii zarządzania w chmurze, rozwiązanie Linii prywatnej + Zarządzanej sieci LAN wspomaga operatorów w rozszerzeniu działalności z tradycyjnych linii prywatnych na sieci kampusowe. W ten sposób mogą oni oferować konwergentne usługi sieciowe zarządzane w chmurze w zakresie sieci LAN, WLAN i IoT. Wynikające z tego korzyści to szybkie dostawy na zasadzie plug-and-play, inteligentna obsługa eksploatacyjna (O&M) umożliwiająca diagnozowanie usterek w ciągu kilku minut, 85% mniejsza potrzeba wsparcia w terenie i 20% krótszy czas zwrotu z inwestycji (ROI).

: Dzięki wykorzystaniu technologii zarządzania w chmurze, rozwiązanie Linii prywatnej + Zarządzanej sieci LAN wspomaga operatorów w rozszerzeniu działalności z tradycyjnych linii prywatnych na sieci kampusowe. W ten sposób mogą oni oferować konwergentne usługi sieciowe zarządzane w chmurze w zakresie sieci LAN, WLAN i IoT. Wynikające z tego korzyści to szybkie dostawy na zasadzie plug-and-play, inteligentna obsługa eksploatacyjna (O&M) umożliwiająca diagnozowanie usterek w ciągu kilku minut, 85% mniejsza potrzeba wsparcia w terenie i 20% krótszy czas zwrotu z inwestycji (ROI). Linia prywatna + Zarządzana sieć WAN : Wykorzystując technologię sieciową SD-WAN, rozwiązanie Linia prywatna + Zarządzana sieć WAN umożliwia hybrydowe połączenie tradycyjnych linii prywatnych MPLS i innych technologii linii prywatnych. Umożliwia to przedsiębiorstwom skuteczną migrację do chmury. Ponadto konwergencja stacjonarno-mobilna 5G (FMC) i elastyczne sterowanie ruchem w zależności od usługi oferują zróżnicowane doświadczenie dostępu i zwiększają niezawodność usług sieciowych. Wszystko to zapewnia doskonałą równowagę między wymaganiami usługowymi a kosztami IT, a także zwiększa średni przychód na użytkownika (ARPU) linii prywatnych o ponad 15%.

: Wykorzystując technologię sieciową SD-WAN, rozwiązanie Linia prywatna + Zarządzana sieć WAN umożliwia hybrydowe połączenie tradycyjnych linii prywatnych MPLS i innych technologii linii prywatnych. Umożliwia to przedsiębiorstwom skuteczną migrację do chmury. Ponadto konwergencja stacjonarno-mobilna 5G (FMC) i elastyczne sterowanie ruchem w zależności od usługi oferują zróżnicowane doświadczenie dostępu i zwiększają niezawodność usług sieciowych. Wszystko to zapewnia doskonałą równowagę między wymaganiami usługowymi a kosztami IT, a także zwiększa średni przychód na użytkownika (ARPU) linii prywatnych o ponad 15%. Linia prywatna + Zarządzanie bezpieczeństwem : Wykorzystując architekturę usług w chmurze, Linia prywatna + Zarządzane bezpieczeństwo pomaga operatorom oferować przedsiębiorstwom przystępne cenowo pakiety usług bezpieczeństwa w chmurze. W ten sposób firmy mogą subskrybować online wiele usług bezpieczeństwa, takich jak ochrona granic, ochrona punktów końcowych i ochrona przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware. W ten sposób instytucje korzystają z błyskawicznej obsługi zagrożeń, ograniczając jednocześnie wydatki na wyspecjalizowany personel IT zajmujący się bezpieczeństwem, a operatorzy mogą zwiększyć swoje przychody z usług Linii prywatnej o 20%.

: Wykorzystując architekturę usług w chmurze, Linia prywatna + Zarządzane bezpieczeństwo pomaga operatorom oferować przedsiębiorstwom przystępne cenowo pakiety usług bezpieczeństwa w chmurze. W ten sposób firmy mogą subskrybować online wiele usług bezpieczeństwa, takich jak ochrona granic, ochrona punktów końcowych i ochrona przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware. W ten sposób instytucje korzystają z błyskawicznej obsługi zagrożeń, ograniczając jednocześnie wydatki na wyspecjalizowany personel IT zajmujący się bezpieczeństwem, a operatorzy mogą zwiększyć swoje przychody z usług Linii prywatnej o 20%. Linia prywatna + Zarządzana sieć DCN : Dzięki synergii linii prywatnej z IDC, Linia prywatna + Zarządzana sieć DCN usprawnia usługi wewnątrz i na zewnątrz chmury, dostarczając je w ciągu kilku minut. Jest to możliwe dzięki hiperkonwergentnemu rozwiązaniu DCN firmy Huawei, które łączy sieci ogólnego przeznaczenia, wysokowydajne sieci komputerowe i pamięci masowe w sieć Ethernet. To z kolei obniża koszt TCO o 36% i przyspiesza proces przechodzenia przedsiębiorstw do chmury.

: Dzięki synergii linii prywatnej z IDC, Linia prywatna + Zarządzana sieć DCN usprawnia usługi wewnątrz i na zewnątrz chmury, dostarczając je w ciągu kilku minut. Jest to możliwe dzięki hiperkonwergentnemu rozwiązaniu DCN firmy Huawei, które łączy sieci ogólnego przeznaczenia, wysokowydajne sieci komputerowe i pamięci masowe w sieć Ethernet. To z kolei obniża koszt TCO o 36% i przyspiesza proces przechodzenia przedsiębiorstw do chmury. Modernizacja linii prywatnych: Operatorzy mają możliwość skorzystania z pierwszej w branży funkcji warstwowania sieci na poziomie najemcy, aby uzyskać granulację na poziomie Mb/s i zapewnić SLA dla usług, maksymalizując w ten sposób monetyzację sieci. Mogą również skorzystać z pionierskiej technologii cyfrowej mapy sieci zapewniającej widoczność w czasie rzeczywistym, od fizycznych łączy do usług, a także pełną automatyzację procesu obejmującą ocenę poprzedzającą sprzedaż, wdrożenie w trakcie sprzedaży i zapewnienie obsługi posprzedażowej usług linii prywatnych.

Patrząc w przyszłość, Zhao podkreślił, że Huawei będzie nadal inwestować w innowacyjne produkty i rozwiązania dostosowane do cyfrowej transformacji przemysłu oraz wdrażać wspólne innowacje z klientami i partnerami branżowymi. Pomoże to operatorom przekształcić się w dostawców usług sieciowych zarządzanych cyfrowo, przyspieszy rozwój cyfrowy branży i pobudzi nowy wzrost.

Forum MWC Barcelona 2023 odbywa się w dniach 27 lutego ‒ 2 marca w Barcelonie, w Hiszpanii. Huawei zaprezentuje swoje produkty i rozwiązania na stoisku 1H50 w hali 1 Fira Gran Via. Wraz z globalnymi operatorami, specjalistami z branży i opiniotwórcami będziemy rozmawiać na takie tematy jak sukces biznesowy technologii 5G, możliwości związane z 5.5G, zielony rozwój, transformacja cyfrowa oraz wdrażanie strategii GUIDE na rzecz rozwoju technologii 5.5G i wykorzystania sukcesu 5G w celu zapewnienia wyższej efektywności. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2012264/Leading_global_carriers_transforming_digital_managed_network_service_providers_To.jpg

SOURCE Huawei