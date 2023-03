Spoločnosť Huawei uvádza na trh riešenie digitálnej riadenej siete s cieľom podporiť nový rast služieb B2B operátorov

Privátna linka + riadená WAN

: Privátna linka + riadená WAN, využívajúce sieťovú technológiu SD-WAN, umožňujú hybridné zosieťovanie tradičných privátnych liniek MPLS a iných technológií privátnych liniek. To pomáha podnikom rýchlo prejsť do cloudu. Okrem toho, konvergencia pevných a mobilných sietí 5G (FMC) a flexibilné riadenie prevádzky špecifické pre jednotlivé služby ponúkajú diferencovaný prístup a zlepšujú spoľahlivosť sieťových služieb. To všetko v konečnom dôsledku vytvára dokonalú rovnováhu medzi požiadavkami na služby a nákladmi na IT a zároveň zvyšuje priemerný príjem na používateľa (ARPU) privátnych liniek o viac ako 15 %.