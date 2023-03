Společnost Huawei uvádí na trh řešení Digital Managed Network Solution, které podpoří další růst služeb B2B pro dopravce

BARCELONA, Španělsko, 2. března 2023 /PRNewswire/ -- Steven Zhao, viceprezident pro produktovou řadu v oblasti datových komunikací společnosti Huawei, představil na veletrhu MWC Barcelona 2023 řešení Digital Managed Network Solution a produkty pro služby B2B operátorů. Toto řešení pomůže operátorům využít příležitosti, které nabízí digitální transformace, a podpořit další růst. Nabízí totiž možnosti digitální spravované sítě a bohaté portfolio produktů, které operátorům pomůže transformovat se z poskytovatelů internetových služeb na poskytovatele internetových služeb pro firmy.

Jak digitalizace průmyslu nabírá na obrátkách, jsou stále zřetelnější dva trendy. Prvním z nich je, že se cloudové aplikace podnikových služeb rozšiřují z kancelářských systémů i do výrobních systémů, což vyžaduje lepší zajištění kvality a bezpečnější síťové prostředí. Druhým z nich je, že se podnikové sítě postupně stávají plně bezdrátovými a správa sítě se tak mění ze statické na dynamickou, což komplikuje její zabezpečení a vyžaduje možnost správy v reálném čase. Zejména malé a střední podniky nemají dostatek finančních prostředků a zaměstnanců, aby mohly tyto trendy sledovat, a proto naléhavě potřebují kvalitní a cenově dostupné řízené služby. Operátoři mají mnoho zákazníků na soukromých linkách a mohou se pochlubit třemi výhodami: silnými vztahy se zákazníky, nejlepším síťovým připojením ve své třídě a profesionálními zkušenostmi. Proto je pro ně snazší poskytovat řízené síťové služby pro podnikové zákazníky a rychle získat větší podíl na trhu.

Přední světoví operátoři se aktivně transformují na poskytovatele řízených digitálních síťových služeb. Společnost Huawei na letošním veletrhu MWC představila řešení a produkty Digital Managed Network Solution, které jim tento proces usnadní. Tyto nové nabídky pomáhají operátorům přidávat k privátním IP linkám digitální řízené síťové služby, jako je Managed LAN, Managed WAN, managed security a Managed DCN. Díky této nabídce budou operátoři moci také lépe zajištění kvalitu a automatizaci síťových infrastruktur pro diferencované privátní linky site-to-cloud.

Nabídka zahrnuje následující:

Privátní linka + Managed LAN : Využitím technologie správy cloudu pomáhá tato služba operátorům rozšířit tradiční privátní linky do sítí na kampusech. Operátoři tak mohou nabízet konvergované síťové služby spravované v cloudu napříč sítěmi LAN, WLAN a IoT. To přináší výhody, mezi něž patří rychlé připojení typu plug-and-play, inteligentní provoz a údržba pro diagnostiku poruch během několika minut, o 85 % nižší potřeba podpory v terénu a o 20 % kratší doba návratnosti investice (ROI).

Privátní linka + Managed WAN : Síťová technologie Private Line + Managed WAN vychází z technologie SD-WAN a umožňuje hybridní propojení tradičních privátních linek MPLS a dalších technologií privátních linek. Díky tomu mohou podniky rychle přejít na cloud. Konvergence pevných a mobilních sítí 5G (FMC) a flexibilní řízení provozu podle konkrétní služby navíc nabízejí diferencovaný přístup a zvyšují spolehlivost síťových služeb. To vše přináší dokonalou rovnováhu mezi požadavky na služby a náklady na IT a zároveň zvyšuje průměrný příjem na uživatele (ARPU) soukromých linek o více než 15 %.

Privátní linka + Managed Security : Služba Private Line + Managed Security staví na architektuře cloudových služeb a pomáhá operátorům nabízet podnikům cenově dostupné balíčky cloudových bezpečnostních služeb. Podniky si tak mohou online předplatit různé bezpečnostní služby, jako je ochrana hranic, ochrana koncových bodů nebo ochrana proti ransomwaru. To jim umožní řešit hrozby během několika sekund a zároveň snížit výdaje na odborníky na IT zabezpečení. Operátoři pak mohou zvýšit své příjmy ze služeb privátních linek o 20 %.

Privátní linka + Managed DCN : Díky součinnosti privátní linky a IDC zefektivňuje toto řešení služby uvnitř i vně cloudu a zajišťuje služby během několika minut. To je možné díky hyperkonvergovanému řešení DCN od společnosti Huawei, které sjednocuje sítě pro univerzální výpočetní techniku, vysoce výkonnou výpočetní techniku a úložiště do sítě typu all-Ethernet. TCO se díky tomu sníží o 36 % a cesta podniků ke cloudu se tak urychlí.

Modernizace soukromých linek : Operátoři mohou poprvé v historii využít možnost rozdělení sítě na úrovni nájemce, aby dosáhli granularity rozdělení na úrovni Mbps a zajištění SLA služeb, čímž maximalizují monetizaci sítě. Mohou také využít první digitální mapu sítě v oboru, která v reálném čase zobrazí vše od fyzických spojů až po služby,a navíc i automatizaci celé cesty zahrnující předprodejní hodnocení, nasazení během prodeje a poprodejní zajištění služeb soukromých linek.

Zhao předpovídá, že do budoucna bude Huawei i nadále zvyšovat investice do inovativních produktů a řešení přizpůsobených digitální transformaci průmyslu a provádět společné inovace se zákazníky a průmyslovými partnery. To operátorům pomůže transformovat se na poskytovatele řízených digitálních síťových služeb, urychlit digitální rozvoj odvětví a podpořit další růst.

Mobilní veletrh MWC Barcelona 2023 se koná od 27. února do 2. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei představuje své produkty a řešení na stánku 1H50 v hale 1 výstaviště Fira Gran Via. Společně s globálními operátory, odborníky z oboru a názorovými vůdci se věnujeme tématům, jako je obchodní úspěch 5G, příležitosti technologie 5.5G, ekologický rozvoj, digitální transformace a naše vize využití obchodního plánu GUIDE k vybudování základů pro 5.5G a navázání na úspěch 5G pro ještě vyšší prosperitu. Další informace najdete na adrese: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

