Huawei представляет первый в отрасли прототип 50 G POL для кампусных сетей Wi-Fi 7

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Huawei

Mar 03, 2023, 08:49 ET

Huawei представляет первый в отрасли прототип 50 G POL для кампусных сетей нового поколения Wi-Fi 7

БАРСЕЛОНА (Испания), 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время Всемирного мобильного конгресса 2023 (MWC 2023) Huawei запустил первый в отрасли прототип 50G POL, помогающий отраслевым клиентам создавать кампусные сети нового поколения Wi-Fi 7.

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Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line
Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line

Система Huawei FTTO, основанная на технологиях пятого поколения фиксированной сети (F5G), была введена в коммерческое использование более чем 6 000 отраслевых клиентов по всему миру, что позволяет клиентам создавать экологически чистые, простые и интеллектуальные кампусные сети. По мере более широкого внедрения технологий облачных вычислений, обработки больших данных и IoT, а также использования приложений 4K/8K и приложений AR/VR в кампусных сценариях, таких как офисные помещения, образование и здравоохранение, требования к пропускной способности кампусных сетей, задержке и надежности становятся выше, чем когда-либо ранее.

Ким Джин, Вице -президент Huawei Optical Business Product Line заявил: «Несмотря на то, что PON 10 G может удовлетворить требования большинства кампусных сценариев, по мере перехода большего числа предприятий на цифровые технологии появляются новые сценарии с повышенными требованиями к пропускной способности и задержки в сети, а кампусные сети нуждаются в модернизации. Huawei представила первый в отрасли прототип 50 G POL, помогающий клиентам создавать экологически чистые кампусные сети ориентированы на Wi-Fi 7, способные поддерживать инновационные приложения».

В прототип 50 G POL, выпущенный компанией Huawei, входят симетричный 50 G PON OLT и ONUs. Он модернизирует кампусные сети с 10 G PON до 50 G PON. Это не только позволяет клиентам кампуса пользоваться сверхширокополосной сетью, но и обеспечивает следующие уникальные преимущества:

Нулевое изменение OLT: первый в отрасли комбинированный оптический модуль 50 G PON поддерживает режимы PON 10 G и 50 G PON. В будущем клиенты могут создавать сети по запросу и плавно модернизировать сети до PON 50 G, обеспечивая защиту первоначальных инвестиций в строительство сетей.

Нулевое изменение ODN: 50 G PON поддерживает передачу данных на 40 км и использует инновационные алгоритмы для обеспечения лучших в отрасли бюджетов оптических каналов, устраняя необходимость изменения существующих ODNs.

Нулевое изменение в ONU: прототип 50 G PON ONU поддерживает интерфейсы 10GE и 25GE. В будущем для модернизации с Wi-Fi 6 до Wi-Fi 7 не требуется изменений ONU.

В перспективе Huawei продолжит сотрудничество с клиентами и партнерами в целях создания еще большего числа инноваций; расширения прикладных сценариев; создания экологически чистых, сверхширокополосных и интеллектуальных кампусных сетей; а также повышения экологически чистой цифровой производительности.

Более подробная информация о решении Huawei FTTO представлена на сайте компании по адресу:
https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network/campus-optix

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2014538/image_1.jpg

SOURCE Huawei

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