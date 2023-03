Huawei lance le premier prototype POL 50G de l'industrie pour les réseaux de campus Wi-Fi 7 de nouvelle génération

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Au cours du Mobile World Congress 2023 (MWC 2023), Huawei a lancé le premier prototype 50G POL du secteur pour aider les clients de l'industrie à construire des réseaux de campus Wi-Fi 7 de nouvelle génération.

Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line

Basée sur les technologies de réseau fixe de cinquième génération (F5G), la solution FTTO de Huawei a été mise en service commercial par plus de 6 000 clients industriels dans le monde, permettant aux clients de mettre en place des réseaux de campus verts, simples et intelligents. Avec l'adoption à grande échelle du cloud computing, du big data et des technologies IoT, et l'augmentation rapide de l'utilisation des applications 4K/8K et AR/VR dans les scénarios de campus tels que les bureaux d'entreprise, l'éducation et la santé, les exigences imposées à la bande passante, à la latence et à la fiabilité des réseaux de campus sont plus élevées que jamais.

Kim Jin, vice-président de Huawei Optical Business Product Line, a déclaré : « Bien que le 10G PON puisse répondre aux exigences de la plupart des scénarios de campus, à mesure que de plus en plus d'entreprises deviennent numériques, de nouveaux scénarios avec des exigences plus élevées en matière de bande passante et de latence du réseau apparaissent, et les réseaux de campus devront être mis à niveau. Huawei a lancé le premier prototype de PON 50G de l'industrie pour aider les clients à développer des réseaux de campus verts à très haut débit orientés Wi-Fi 7, capables de prendre en charge des applications innovantes. »

Le prototype 50G POL publié par Huawei comprend des OLT et des ONU symétriques 50G PON. Il permet de faire passer les réseaux de campus du 10G PON au 50G PON. Il permet non seulement aux clients du campus de bénéficier d'une expérience de réseau à très haut débit, mais offre également les avantages uniques suivants :

Zéro changement sur l'OLT : le premier module optique combiné 50G PON du secteur prend en charge les modes 10G PON et 50G PON. Les clients peuvent développer des réseaux à la demande et les faire évoluer en douceur vers le 50G PON à l'avenir, protégeant ainsi les investissements initiaux dans la construction du réseau.

Aucun changement sur le réseau ODN : le 50G PON prend en charge la transmission longue distance de 40 km et utilise des algorithmes innovants pour permettre des budgets de liaison optique à la pointe de l'industrie, éliminant ainsi la nécessité de changer les réseaux ODN existants.

Aucun changement sur l'ONU : le prototype de l'ONU du PON 50G prend en charge les interfaces 10GE et 25GE. À l'avenir, la mise à niveau de Wi-Fi 6 à Wi-Fi 7 ne nécessitera pas de changement d'ONU.

À l'avenir, Huawei continuera à travailler avec ses clients et ses partenaires pour créer encore plus d'innovations, enrichir les scénarios d'application, mettre en place des réseaux verts, à très haut débit et des réseaux de campus intelligents, et libérer la productivité numérique verte.

