Huawei wprowadza pierwszy w branży prototyp 50G POL dla sieci kampusowych Wi-Fi 7 nowej generacji

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Mobile World Congress 2023 (MWC 2023), Huawei wprowadził pierwszy prototyp 50G POL w branży, aby wspomóc klientów branżowych w budowaniu sieci kampusowych Wi-Fi 7 nowej generacji.

Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line

Oparte o technologie sieci stacjonarnej piątej generacji (F5G), rozwiązanie Huawei FTTO zostało wdrożone komercyjnie przez ponad 6 tysięcy klientów branżowych z całego świata, pozwalając klientom na budowanie sieci kampusowych przyjaznych dla środowiska i cechujących się prostotą. Ze względu na przyjęcie na większą skalę technologii przetwarzania w chmurze, dużych zbiorów danych i technologii IoT oraz szybko rosnące wykorzystanie zastosowań 4K/8K i AR/VR w scenariuszach kampusowych, takich jak przedsiębiorstwa, biura, szkoły i placówki opieki zdrowotnej, wymagania dotyczące szerokości pasma, poziomu opóźnień i niezawodności są teraz wyższe niż kiedykolwiek wcześniej.

Kim Jin, wiceprezes działu biznesowego produktów optycznych Huawei, powiedział: „Chociaż 10G PON może spełnić wymogi większości scenariuszy kampusowych w miarę jak coraz więcej przedsiębiorstw przechodzi cyfryzację, pojawiają się nowe scenariusze o wyższych wymogach w stosunku do szerokości pasma i poziomu opóźnień, a sieci kampusowe wymagają aktualizacji. Huawei wprowadził pierwszy w branży prototyp 50G POL, aby pomóc klientom w budowaniu zorientowanych na Wi-Fi 7 ekologicznych i ultraszerokopasmowych sieci kampusowych, które obsługują innowacyjne zastosowania".

Prototyp 50G POL wprowadzony przez Huawei obejmuje symetryczne terminale linii optycznej(OLT) i jednostki pasywnej sieci optycznej (ONU) 50G PON Jest to aktualizacja sieci kampusowych z 10G PON do 50G PON. Pozwala to klientom kampusowym nie tylko cieszyć się z ultraszerokopasmowych sieci, ale zapewnia także następujące wyjątkowe korzyści:

Zero zmian w OLT: pierwszy w branży optyczny moduł 50G PON combo obsługuje zarówno tryb 10G PON, jak i 50G PON. Klienci mogą budować sieci na życzenie i płynnie aktualizować sieci do 50G PON w przyszłości, co pozwala ochronić wstępne inwestycje w budowę sieci.

Zero zmian w ODN: 50 PON obsługuje transmisję na długich trasach 40 km i wykorzystuje innowacyjne algorytmy, pozwalając na uzyskanie czołowych w branży budżetów na połączenia optyczne i eliminując potrzebę zmiany obecnych optycznych sieci dystrybucyjnych (ODN).

Zero zmian w ONU: prototyp 50G PON ONU obsługuje interfejsy 10GE i 25GE. W przyszłości aktualizacja z Wi-Fi 6 do Wi-Fi 7 nie będzie wymagać zmiany optycznych jednostek sieciowych (ONU).

Huawei nadal będzie współpracował z klientami i partnerami, aby tworzyć jeszcze więcej innowacji, wzbogacić scenariusze zastosowań, budować ekologiczne, ultraszerokopasmowe i inteligentne sieci kampusowe i wspierać przyjazną dla środowiska cyfrową produktywność.

Więcej informacji o rozwiązaniu Huawei FTTO: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network/campus-optix

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2014538/image_1.jpg

SOURCE Huawei