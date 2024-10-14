Huawei демонстрирует интеллектуальные технологии на выставке InnoTrans 2024

БЕРЛИН, 14 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- С 24 по 27 сентября в Берлине, Германия, проходила 14 выставка InnoTrans. Тема мероприятия — «Будущее мобильности». На этой выставке, посвященной тенденциям цифровой и интеллектуальной трансформации железнодорожного транспорта, компания Huawei продемонстрировала инновационное применение FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), ИИ, облачных вычислений, Интернета вещей и других передовых технологий в железнодорожной отрасли.

Железная дорога, как сложная и огромная система, которая всегда ставит безопасность на первое место, нуждается в единой цифровой и интеллектуальной основе наряду с отраслевой экосистемой, которая состоит из партнеров, специализирующихся в различных областях, чтобы стать цифровой и интеллектуальной.

Джеки Ванг (Jacky Wang), вице-президент подразделения Smart Transportation, Huawei, сказал, что глобальная индустрия железнодорожных перевозок движется к эпохе широкополосного доступа, облака и интеллекта. «В соответствии с этой тенденцией компания Huawei запустила решение One Cloud, One Network, Multi-Hub, чтобы помочь железнодорожной отрасли решить проблемы, связанные с пропускной способностью сети, интеграцией информационных систем, а также цифровой и интеллектуальной трансформацией».

Используя большие модели, искусственный интеллект, большие данные и интеллектуальные алгоритмы, это решение способствует интеллектуальным обновлениям в широком спектре профессиональных областей, включая эксплуатацию поездов, локомотивов, подвижного состава. Цель состоит в том, чтобы помочь клиентам построить безопасные, эффективные и экологичные интегрированные транспортные узлы, улучшая общее качество и эффективность железнодорожных перевозок.

Джеки Ванг подчеркнул, что надежная FRMCS имеет высокую пропускную способность, широкий охват и низкую задержку и играет решающую роль в реализации широкополосной связи на железнодорожном транспорте. Далее он объяснил, что миграция сервисов в облако становится все более популярной, поскольку она позволяет централизованно использовать ИТ-ресурсы и унифицировать эксплуатацию и техническое обслуживание, что может снизить инвестиционные затраты.

«Большие данные и технологии искусственного интеллекта, адаптированные к конкретным сценариям, повысят ценность данных, усилят безопасность услуг и повысят эффективность управления производством», — сказал Джеки Ванг.

В настоящее время решение было развернуто в различных сценариях обслуживания, таких как интеллектуальная проверка грузовых поездов, интеллектуальное планирование в депо электропоездов и интеллектуальное обнаружение железнодорожного периметра, что дает существенные преимущества. Решения и партнеры Huawei, ориентированные на конкретные сценарии, также становятся глобальными. Они постоянно решают проблемы, с которыми сталкиваются клиенты железных дорог, и создают ценность для отрасли.

На данный момент Huawei обслуживает более 300 городских железнодорожных линий в 70 городах и более 180 000 км железных дорог по всему миру.