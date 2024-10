Huawei présente des technologies intelligentes à l'InnoTrans 2024

BERLIN, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La 14e édition d'InnoTrans s'est tenue à Berlin, en Allemagne, du 24 au 27 septembre. Le thème de l'événement est « L'avenir de la mobilité ». Lors de ce salon, qui met l'accent sur les tendances de transformation numérique et intelligente dans le transport ferroviaire, Huawei a présenté des applications innovantes du FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), de l'IA, de l'informatique cloud, de l'IdO et d'autres technologies de pointe dans l'industrie ferroviaire.

En tant que système complexe et gigantesque qui place toujours la sécurité au premier plan, le rail a besoin d'une base numérique et intelligente unifiée ainsi que d'un écosystème industriel composé de partenaires spécialisés dans divers domaines pour passer au numérique et à l'intelligence.

Jacky Wang, vice-président de Smart Transportation BU, Huawei, a déclaré que l'industrie mondiale du transport ferroviaire se dirige à grands pas vers une ère de haut débit, de cloud et d'intelligence. « S'alignant sur cette tendance, Huawei a lancé une solution One Cloud, One Network, Multi-Hub pour aider l'industrie ferroviaire à relever les défis de la bande passante du réseau, de l'intégration du système d'information et de la transformation numérique et intelligente. »

S'appuyant sur de grands modèles, l'IA, le big data et des algorithmes intelligents, cette solution favorise les mises à niveau intelligentes dans un large éventail de domaines professionnels, notamment l'exploitation des trains, les locomotives et le matériel roulant. L'objectif est d'aider les clients à construire des centres de transport intégrés sûrs, efficaces et écologiques, en améliorant la qualité et l'efficacité globales du transport ferroviaire.

Jacky Wang a souligné que le système FRMCS se caractérise par une large bande passante, une couverture étendue et une faible latence, et qu'il est essentiel pour la mise en œuvre du haut débit dans les transports ferroviaires. Il a poursuivi en expliquant que la migration des services vers le cloud est de plus en plus populaire car elle permet une utilisation centralisée des ressources informatiques et une gestion unifiée des opérations, ce qui peut réduire les coûts d'investissement.

« Les technologies de big data et d'IA adaptées à des scénarios spécifiques permettront d'accroître la valeur des données, de renforcer la sécurité des services et d'augmenter l'efficacité de la gestion de la production », a déclaré Jacky Wang.

La solution a été déployée dans divers scénarios de service tels que l'inspection intelligente des trains de marchandises, la programmation intelligente dans les dépôts EMU et la détection intelligente des périmètres ferroviaires, ce qui a permis d'obtenir des avantages substantiels. Les solutions adaptées à des scénarios spécifiques et les partenaires de Huawei prennent également une échelle mondiale. Ils s'efforcent en permanence de relever les défis auxquels sont confrontés les clients des chemins de fer et de créer de la valeur pour l'industrie.

Huawei dessert déjà plus de 300 lignes ferroviaires urbaines dans 70 villes et plus de 180 000 km de voies ferrées dans le monde.