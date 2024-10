Huawei toont intelligente technologieën op InnoTrans 2024

BERLIJN, 14 oktober 2024 /PRNewswire/ -- De 14e InnoTrans vond plaats in Berlijn, Duitsland van 24 tot 27 september. Het thema van het evenement is "De toekomst van mobiliteit". Op deze beurs, waar de trends voor digitale en intelligente transformatie in het treinvervoer worden belicht, toonde Huawei innovatieve toepassingen van FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), AI, cloud computing, IoT, en andere geavanceerde technologieën in de spoorwegindustrie.

De spoorwegen, een complex en enorm systeem dat veiligheid altijd voorop stelt, hebben een uniforme digitale en intelligente basis nodig naast een ecosysteem dat bestaat uit partners die gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen om de digitale en intelligente weg in te slaan.

Jacky Wang, Vice President van Smart Transportation BU, Huawei, zei dat de wereldwijde spoorwegtransportsector op weg is naar een tijdperk van breedband, cloud en intelligentie. "In lijn met deze trend heeft Huawei een One Cloud, One Network, Multi-Hub-oplossing gelanceerd om de spoorwegindustrie te helpen de uitdagingen op het gebied van netwerkbandbreedte, integratie van informatiesystemen en digitale en intelligente transformatie aan te pakken."

Door gebruik te maken van grote modellen, AI, big data en intelligente algoritmen bevordert deze oplossing intelligente upgrades in een groot aantal professionele domeinen, waaronder treinbesturing, locomotieven en rollend materieel. Het doel is om klanten te helpen veilige, efficiënte en groene geïntegreerde transportknooppunten te bouwen, waardoor de algehele kwaliteit en efficiëntie van het spoorwegvervoer wordt verbeterd.

Jacky Wang benadrukte dat het betrouwbare FRMCS een hoge bandbreedte, brede dekking en lage latentie heeft en cruciaal is voor de implementatie van breedband in het spoorvervoer. Hij legde verder uit dat het migreren van services naar de cloud steeds populairder wordt, omdat het gecentraliseerd gebruik van IT-middelen en uniforme exploitatie en onderhoud mogelijk maakt, wat de investeringskosten kan verlagen.

"Big data en aangepaste AI-technologieën voor specifieke scenario's zullen de waarde van gegevens vergroten, de beveiliging van diensten versterken en de efficiëntie van productiebeheer verhogen," aldus Jacky Wang.

Op dit moment wordt de oplossing ingezet in verschillende dienstscenario's, zoals intelligente inspectie van goederentreinen, intelligente planning in EMU-depots en detectie van slimme perimeterbeveiliging van spoorwegen, wat aanzienlijke voordelen oplevert. Huawei's scenario-specifieke oplossingen en partners gaan wereldwijd. Hierbij ligt de focus voortdurend op de uitdagingen van spoorwegklanten en waardecreatie voor de sector.

Tot nu toe heeft Huawei meer dan 300 stedelijke spoorlijnen in 70 steden en meer dan 180.000 km spoor wereldwijd bediend.