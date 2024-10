Huawei prezentuje inteligentne technologie na targach InnoTrans 2024

BERLIN, 14 października 2024 /PRNewswire/ -- W dniach 24-27 września w Berlinie, w Niemczech, odbyła się XIV edycja targów InnoTrans. Motywem przewodnim wydarzenia była „Przyszłość mobilności". Podczas targów, koncentrując się na trendach cyfrowej i inteligentnej transformacji w transporcie kolejowym, firma Huawei zaprezentowała innowacyjne zastosowania FRMCS (mobilnego systemu komunikacji kolejowej przyszłości), sztucznej inteligencji, przetwarzania w chmurze, Internetu Rzeczy i innych najnowocześniejszych technologii w branży kolejowej.

Kolej, jako złożony i rozległy system, który zawsze stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, potrzebuje ujednoliconej inteligentnej podstawy cyfrowej wraz z ekosystemem branżowym, który tworzą partnerzy specjalizujący się w różnych dziedzinach, umożliwiając przejście na inteligentną technologię cyfrową.

Jacky Wang, wiceprezes ds. inteligentnej transformacji w Huawei, powiedział, że globalna branża transportu kolejowego zmierza w kierunku ery łączności szerokopasmowej, chmury obliczeniowej i inteligentnych rozwiązań. „Zgodnie z tym trendem firma Huawei wprowadziła rozwiązanie One Cloud, One Network, Multi-Hub, aby pomóc branży kolejowej sprostać wyzwaniom związanym z przepustowością sieci, integracją systemów informatycznych oraz inteligentną transformacją cyfrową".

Wykorzystując obszerne modele, sztuczną inteligencję, duże zbiory danych i inteligentne algorytmy, rozwiązanie to promuje inteligentne aktualizacje w szerokim zakresie dziedzin zawodowych, w tym eksploatacji pociągów, lokomotyw i taboru kolejowego. Celem jest wsparcie klientów w budowaniu bezpiecznych, wydajnych, ekologicznych i zintegrowanych węzłów transportowych, co przyczyni się do poprawy ogólnej jakości i wydajności transportu kolejowego.

Wang podkreślił, że niezawodny FRMCS charakteryzuje się wysoką przepustowością, szerokim zasięgiem i niskim współczynnikiem opóźnień, co ma kluczowe znaczenie w kontekście wdrażania łączności szerokopasmowej w transporcie kolejowym. Następnie Wang wyjaśnił, że migracja usług do chmury obliczeniowej jest coraz bardziej powszechna, ponieważ pozwala na scentralizowane wykorzystanie zasobów informatycznych i ujednoliconą obsługę i utrzymanie, co z kolei może obniżyć koszty inwestycji.

„Technologie Big Data i AI dostosowane do konkretnych scenariuszy pozwolą zwiększyć wartość danych, wzmocnić bezpieczeństwo usług i poprawić wydajność zarządzania produkcją" - powiedział Wang.

Dotychczas rozwiązanie zostało wdrożone w różnych scenariuszach świadczenia usług, takich jak inteligentna inspekcja pociągów towarowych, inteligentne planowanie w zajezdniach EMU i inteligentne wykrywanie obwodów kolejowych, co przyniosło znaczne korzyści. Rozwiązania i partnerzy Huawei dobrani z myślą o konkretnych scenariuszach zastosowań również działają globalnie. Nieustannie podejmują wyzwania stojące przed klientami z branży kolejowej i generują wartość dla całej branży.

Na chwilę obecną Huawei obsługuje ponad 300 miejskich linii kolejowych w 70 miastach i ponad 180 tysięcy kilometrów linii kolejowych na całym świecie.