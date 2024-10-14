Huawei InnoTrans 2024'te Akıllı Teknolojilerini Sergiliyor

BERLİN, 14 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- 14. InnoTrans 24-27 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleşti. Etkinliğin teması "Mobilitenin geleceği" olarak belirlenmiştir. Demiryolu taşımacılığındaki dijital ve akıllı dönüşüm trendlerine odaklanan bu ticaret fuarında Huawei, FRMCS (Geleceğin Demiryolu Mobil İletişim Sistemi), yapay zeka, bulut bilişim, IoT ve demiryolu endüstrisindeki diğer en son teknolojilerin yenilikçi uygulamalarını sergiledi.

Güvenliği her zaman ön planda tutan karmaşık ve büyük bir sistem olan demiryolu, dijital ve akıllı hale gelmek için farklı alanlarda uzmanlaşmış ortaklardan oluşan bir endüstri ekosisteminin yanı sıra birleşik bir dijital ve akıllı temele ihtiyaç duymaktadır.

Huawei Akıllı Ulaşım BU Başkan Yardımcısı Jacky Wang, küresel demiryolu taşımacılığı endüstrisinin geniş bant, bulut ve zeka çağına doğru ilerlediğini söyledi. "Bu trendle uyumlu olarak Huawei, demiryolu endüstrisinin ağ bant genişliği, bilgi sistemi entegrasyonu ve dijital ve akıllı dönüşüm alanlarındaki zorlukları aşmasına yardımcı olmak için Tek Bulut, Tek Ağ, Çoklu Hub Çözümü'nü başlattı."

Büyük modeller, yapay zeka, büyük veri ve akıllı algoritmalardan yararlanan bu çözüm, tren işletimi, lokomotif, demiryolu araçları dahil olmak üzere çok çeşitli profesyonel alanlarda akıllı yükseltmeleri teşvik eder. Amaç, müşterilerin güvenli, verimli ve yeşil entegre ulaşım merkezleri inşa etmelerine yardımcı olmak ve genel demiryolu taşımacılığı kalitesini ve verimliliğini artırmaktır.

Jacky Wang, güvenilir FRMCS'nin yüksek bant genişliği, geniş kapsama alanı ve düşük gecikme süresine sahip olduğunu ve demiryolu taşımacılığında genişbantın uygulanması için çok önemli olduğunu vurguladı. BT kaynaklarının merkezi kullanımına ve yatırım maliyetlerini azaltabilecek birleşik İşletme ve Bakım'a izin verdiği için hizmetleri buluta taşımanın giderek daha popüler hale geldiğini açıkladı.

Jacky Wang, "Belirli senaryolara göre uyarlanmış büyük veri ve yapay zeka teknolojileri, verilerin değerini artıracak, hizmet güvenliğini destekleyecek ve üretim yönetiminde verimliliği artıracaktır" dedi.

Çözüm şu anda akıllı yük treni denetimi, EMU depolarında akıllı programlama ve akıllı demiryolu çevresi tespiti gibi çeşitli hizmet senaryolarında kullanılmakta ve önemli faydalar sağlamaktadır. Huawei'in senaryoya özel çözümleri ve iş ortakları da küreselleşiyor. Demiryolu müşterilerinin karşılaştığı zorlukları sürekli olarak ele alıyor ve sektör için değer üretiyorlar.

Huawei, bugüne kadar 70 şehirde 300'den fazla şehir içi demiryolu hattına ve dünya çapında 180.000 km'den fazla demiryoluna hizmet verdi.