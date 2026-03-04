Huawei представляет на MWC 2026 новые оптические продукты для бизнеса с целью ускорения интеллектуальной трансформации в различных отраслях

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На Mobile World Congress (MWC) 2026, проходящем в Барселоне со 2 по 5 марта, компания Huawei продемонстрировала свои последние достижения в области оптических технологий для корпоративных клиентов под девизом «Конвергенция оптики и интеллекта – основа применения ИИ во всех отраслях экономики». Huawei взаимодействует с клиентами, партнерами, организациями по стандартизации и технологическими лидерами, чтобы ускорить интеллектуальную трансформацию в различных отраслях экономики.

По мере ускорения интеллектуальной эры ИИ и цифровые технологии в беспрецедентной мере переформатируют отрасли и экосистемы. Для корпоративных сценариев Huawei представила передовые решения и продукты, включая iFTTO, отраслевые оптические сети связи, FAN следующего поколения и оптоволоконные датчики.

В сегменте кампусных сетей Huawei продемонстрировала решение iFTTO, которое трансформирует сети кампуса от подключения к многомерной информационной конвергенции и Интернету вещей (IoT). Это решение выходит за рамки традиционной роли сетевого подключения, создавая интеллектуальную основу кампуса, которая объединяет датчики, вычисления и управление, а также облегчает интеллектуальную трансформацию кампусов. На сегодняшний день решение iFTTO компании Huawei обслуживает более 15 000 кампусов, повышая производительность и эффективность сетей в школах, больницах, отелях, на фабриках и в офисных кампусах.





В области отраслевых сетей связи Huawei продемонстрировала свое отраслевое сетевое решение оптической связи, построенное на интеллектуальной OTN-платформе следующего поколения. Это решение отвечает требованиям цифровой и интеллектуальной трансформации таких секторов, как электроэнергетика, железные дороги, государственные услуги и интернет-провайдеры. Благодаря использованию ИИ данное решение имеет более мощные функции, поддерживает плавную эволюцию от SDH к fgOTN и от серого света к спектру C+L, обеспечивая надежность 99,999 %. Кроме того, вычислительные возможности были улучшены для удовлетворения растущего спроса на вычислительную мощность в отрасли, в то время как эффективность обнаружения неисправностей была значительно улучшена благодаря поддержке интеллектуальной платформы по эксплуатации и техническому обслуживанию NOEMate.





Для интернет-провайдеров Huawei представила свое ведущее в отрасли комплексное (E2E) решение для оптической сети передачи данных для подводных и наземных кабелей, поддерживающее быстрый рост трафика центров обработки данных. В домашних сценариях Huawei выпустила решение FAN следующего поколения, модернизируя концепцию домашних сетей от подключения к опыту использования. Благодаря новым технологиям Wi-Fi Mesh и FTTR с функцией антипомех на базе ИИ, сигналы преодолевают еще одну стену, повышая скорость на 20 % в условиях помех и обеспечивая бесперебойное покрытие всего дома. Данное решение дает возможность предоставления услуг, требующих высокой пропускной способности, таких как игры в облаке и стриминг 8K UHD, обеспечивая беспрецедентный пользовательский опыт.





В области оптического зондирования Huawei продемонстрировала инновационные решения, такие как оптоволоконное зондирование для прогнозирования состояния холостого хода конвейера и проверки периметра, создав прочную основу для масштабируемого ИИ. Эти технологии широко используются в сценариях многих отраслей, таких как транспорт, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, логистика, производство и электроэнергетика, что позволяет проводить интеллектуальный осмотр и повышать эффективность.

Кроме того, в выставочных зонах для таких секторов, как электроэнергетика, интернет-провайдеры, образование, здравоохранение, транспорт и государственные услуги Huawei представила решения на основе сценариев, которые встраивают оптические технологии в отраслевую среду.

Huawei стремится сотрудничать с отраслевыми партнерами для продвижения инноваций в области оптических сетей и ускорения внедрения ИИ в промышленности и быту по всему миру.