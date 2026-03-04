Huawei présente de nouveaux produits optiques d'entreprise au MWC 2026 pour accélérer la transformation intelligente dans tous les secteurs.

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress (MWC) 2026, qui s'est tenu à Barcelone du 2 au 5 mars, Huawei a présenté ses dernières avancées en matière de technologies optiques pour les entreprises sous le thème « Optical-Intelligence Convergence, Powering AI for All Industries. » Huawei s'est engagé avec des clients, des partenaires, des organismes de normalisation et des leaders technologiques à accélérer la transformation intelligente dans tous les secteurs.

Alors que l'ère intelligente s'accélère, l'IA et les technologies numériques remodèlent les industries et les écosystèmes avec une profondeur et une ampleur sans précédent. Pour les entreprises, Huawei a dévoilé des solutions et des produits de pointe, notamment l'iFTTO, les réseaux de communication optique industriels, le FAN de nouvelle génération et la détection par fibre optique.

Dans le domaine des campus, Huawei a présenté la solution iFTTO, qui transforme les réseaux de campus de la connectivité à la convergence d'informations multidimensionnelles et à l'internet des objets (IoT). Cette solution va au-delà du rôle traditionnel de la connectivité réseau, en établissant une fondation de campus intelligent qui intègre la détection, l'informatique et le contrôle, et qui facilite la transformation intelligente des campus. À ce jour, la solution iFTTO de Huawei a desservi plus de 15 000 campus, stimulant la productivité et l'efficacité dans les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les usines et les bureaux.





Dans le domaine des réseaux de communication industrielle, Huawei a présenté sa solution de réseau de communication optique industrielle basée sur la plate-forme de transmission optique OTN intelligente de la prochaine génération. Cette solution répond aux exigences de transformation numérique et intelligente de secteurs tels que l'énergie électrique, les chemins de fer, le gouvernement et les fournisseurs de services Internet. Grâce à l'IA, la solution offre des fonctions plus puissantes, permet une évolution en douceur du SDH au fgOTN et de la bande grise à la bande C+L, et atteint une fiabilité de 99,999 %. En outre, l'expérience informatique a été améliorée pour répondre à la demande croissante de puissance de calcul de l'industrie, tandis que l'efficacité de la localisation des pannes a été considérablement améliorée grâce à la plateforme intelligente d'exploitation et de maintenance NOEMate.





Dans le domaine des fournisseurs de services Internet, Huawei a présenté sa solution de réseau de transmission optique de bout en bout (E2E) pour les câbles sous-marins et terrestres, qui soutient la croissance rapide du trafic des centres de données. Dans les scénarios domestiques, Huawei a lancé sa solution FAN de nouvelle génération, qui fait passer les réseaux domestiques de la connectivité à l'expérience. Grâce aux nouvelles technologies Wi-Fi Mesh et FTTR et à l'anti-interférence pilotée par l'IA, les signaux traversent un mur de plus, augmentant les taux de 20 % dans des conditions d'interférence et assurant une couverture sans faille de l'ensemble de la maison. Cette solution permet d'offrir des services à large bande passante tels que les jeux en nuage et le streaming 8K UHD, offrant ainsi une expérience utilisateur inégalée.





Dans le domaine de la détection optique, Huawei a présenté des solutions innovantes telles que la détection par fibre pour la prédiction de l'état des rouleaux de convoyeurs et l'inspection des périmètres, jetant ainsi des bases solides pour une IA évolutive. Ces technologies sont largement utilisées dans de nombreux secteurs industriels tels que les transports, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, la logistique, la fabrication et l'énergie électrique, permettant une inspection intelligente et une plus grande efficacité.

En outre, Huawei a présenté des solutions spécifiques qui intègrent des technologies optiques à des scénarios industriels dans les zones d'exposition pour des secteurs tels que l'énergie électrique, l'ISP, l'éducation, les soins de santé, les transports et le gouvernement.

Huawei s'engage à collaborer avec des partenaires industriels pour stimuler l'innovation des réseaux optiques et accélérer l'adoption de l'IA dans les foyers et les industries du monde entier.