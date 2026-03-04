Spoločnosť Huawei predstavuje na veľtrhu MWC 2026 nové optické produkty s cieľom urýchliť inteligentnú transformáciu naprieč odvetviami

News provided by

Huawei

Mar 04, 2026, 09:52 ET

BARCELONA, Španielsko, 4. marca 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu Mobile World Congress (MWC) 2026, ktorý sa konal v Barcelone od 2. do 5. marca, spoločnosť Huawei predstavila svoje najnovšie pokroky v oblasti optických technológií pre zákazníkov z radov podnikov v rámci témy „Prepojenie optiky a umelej inteligencie, ktoré poháňa AI v každom odvetví". Spoločnosť Huawei spolupracovala so zákazníkmi, partnermi, normalizačnými organizáciami a technologickými lídrami s cieľom urýchliť inteligentnú transformáciu naprieč odvetviami.

S postupujúcou érou umelej inteligencie sa pretvárajú priemyselné odvetvia a ekosystémy s podporou AI a digitálnych technológií do nevídanej hĺbky a šírky. Pre podnikové scenáre spoločnosť Huawei predstavila špičkové riešenia a produkty vrátane iFTTO, priemyselných optických komunikačných sietí, pevných prístupových sietí (FAN) novej generácie a optického snímania.

  • V oblasti kampusov spoločnosť Huawei predstavila riešenie iFTTO, ktoré transformuje kampusové siete z oblasti konektivity na viacrozmernú informačnú konvergenciu a internet vecí (IoT). Toto riešenie presahuje tradičnú úlohu sieťového pripojenia a vytvára základ inteligentného kampusu, ktorý integruje snímanie, výpočty a riadenie a uľahčuje inteligentnú transformáciu kampusov. Riešenie iFTTO od spoločnosti Huawei doteraz slúžilo viac ako 15 000 kampusom, čím zvyšovalo produktivitu a efektívnosť v školách, nemocniciach, hoteloch, továrňach a kancelárskych areáloch.

  • V oblasti priemyselných komunikačných sietí spoločnosť Huawei predstavila svoje riešenie priemyselnej optickej komunikačnej siete postavené na inteligentnej optickej prenosovej platforme OTN novej generácie. Toto riešenie sa týka požiadaviek na digitálnu a inteligentnú transformáciu sektorov, ako sú elektrická energia, železnice, vláda a poskytovatelia internetových služieb. Vďaka umelej inteligencii riešenie poskytuje výkonnejšie funkcie, podporuje plynulý prechod z SDH na fgOTN a zo sivého svetla na pásmo C+L a dosahuje spoľahlivosť 99,999 %. Okrem toho sa zlepšili výpočtové skúsenosti, aby sa splnil rastúci dopyt po výpočtovom výkone v tomto odvetví, pričom sa výrazne zlepšila účinnosť lokalizácie porúch vďaka podpore inteligentnej platformy pre prevádzku a údržbu NOEMate.

  • V oblasti poskytovateľov internetových služieb spoločnosť Huawei predstavila svoje špičkové riešenie optickej prenosovej siete typu end-to-end (E2E) pre podmorské a pozemné káble, ktoré podporuje rýchly rast prevádzky v dátových centrách. V domácich scenároch spoločnosť Huawei uviedla na trh svoje riešenie FAN novej generácie, ktoré vylepšuje domáce siete z oblasti pripojenia na úroveň zážitku. Vďaka novým technológiám Wi-Fi Mesh a FTTR s ochranou proti rušeniu riadenou umelou inteligenciou prenikne signál ešte o jednu stenu ďalej, čím sa v podmienkach rušenia zvýši rýchlosť prenosu o 20 % a zabezpečí sa bezproblémové pokrytie celého domu. Toto riešenie umožňuje služby s vysokou šírkou pásma, ako sú cloudové hry a streamovanie v rozlíšení 8K UHD, a poskytuje tak bezkonkurenčné používateľské zážitky.

  • V oblasti optického snímania spoločnosť Huawei predviedla inovatívne riešenia, ako je snímanie vlákien na predikciu stavu dopravníkových valčekov a kontrolu obvodu, čím vybudovala pevný základ pre škálovateľnú umelú inteligenciu. Tieto technológie sa vo veľkej miere používajú v mnohých priemyselných odvetviach, ako je doprava, energetika (ropa a plyn), baníctvo, logistika, výroba a produkcia elektrickej energie, čo umožňuje inteligentnú kontrolu a zvyšuje efektivitu.

Spoločnosť Huawei okrem toho predstavila vo výstavných priestoroch riešenia špecifické pre dané scenáre, ktoré integrujú optické technológie s priemyselnými scenármi pre sektory ako elektrická energia, poskytovanie internetových služieb, vzdelávanie, zdravotníctvo, doprava a verejná správa.

Spoločnosť Huawei sa zaviazala spolupracovať s priemyselnými partnermi s cieľom podnecovať inovácie v oblasti optických sietí a urýchliť zavádzanie umelej inteligencie v domácnostiach a priemyselných odvetviach na celom svete.

