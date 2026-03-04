Huawei prezentuje nowe korporacyjne produkty optyczne na MWC 2026, przyspieszając inteligentną transformację w różnych branżach

BARCELONA (Hiszpania), 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2026, które odbyły się w Barcelonie w dniach 2-5 marca, firma Huawei zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii optycznych dla klientów korporacyjnych pod hasłem „Konwergencja technologii optycznych i inteligencji - rozwój AI we wszystkich branżach". Huawei prowadził dialog z klientami, partnerami, organizacjami normalizacyjnymi oraz liderami technologii, aby przyspieszyć inteligentną transformację w różnych sektorach gospodarki.

W miarę jak era inteligentna nabiera tempa, technologie AI i cyfrowe zmieniają branże oraz ekosystemy w bezprecedensowym zakresie i skali. Z myślą o zastosowaniach korporacyjnych Huawei zaprezentował przełomowe rozwiązania i produkty, w tym iFTTO, branżowe optyczne sieci komunikacyjne, nowej generacji FAN oraz technologie czujnikowe oparte na światłowodach.

W zakresie kampusów Huawei zaprezentował rozwiązanie iFTTO, które przekształca sieci kampusowe z prostych systemów łączności w platformy wielowymiarowej konwergencji informacji oraz Internetu Rzeczy (IoT). Rozwiązanie to wykracza poza tradycyjną rolę łączności sieciowej, tworząc fundament inteligentnego kampusu, integrujący funkcje sensoryczne, obliczeniowe i sterujące, oraz wspierając inteligentną transformację kampusów. Do tej pory rozwiązanie iFTTO firmy Huawei zostało wdrożone w ponad 15 000 kampusów, zwiększając produktywność i efektywność w szkołach, szpitalach, hotelach, fabrykach oraz kompleksach biurowych.





W obszarze branżowych sieci komunikacyjnych Huawei zaprezentował rozwiązanie optycznej sieci komunikacyjnej oparte na nowej generacji inteligentnej platformie transmisji optycznej OTN. Rozwiązanie to odpowiada na potrzeby cyfrowej i inteligentnej transformacji w sektorach takich jak energetyka, koleje, administracja publiczna oraz dostawcy usług internetowych. Dzięki wykorzystaniu AI oferuje ono bardziej zaawansowane funkcje, wspiera płynną ewolucję z SDH do fgOTN oraz z transmisji w paśmie szarego światła do pasma C+L, a także zapewnia niezawodność na poziomie 99,999%. Ponadto poprawiono jakość usług obliczeniowych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu branż na moc obliczeniową, a efektywność lokalizowania usterek została znacząco zwiększona dzięki wsparciu inteligentnej platformy O&M NOEMate.





Jeśli chodzi o dostawców usług internetowych, firma Huawei zaprezentowała czołowe w branży kompleksowe (E2E) rozwiązanie optycznej sieci transmisyjnej dla kabli podmorskich i naziemnych, wspierające szybki wzrost ruchu pomiędzy centrami danych. W scenariuszach domowych Huawei wprowadził rozwiązanie nowej generacji FAN, które podnosi rangę sieci domowych z poziomu samej łączności do poziomu opartego na doświadczeniach użytkownika. Bazujące na nowych technologiach Wi-Fi Mesh oraz FTTR, z wykorzystaniem algorytmów AI do przeciwdziałania zakłóceniom, rozwiązanie umożliwia przenikanie sygnału przez jedną ścianę więcej oraz zwiększa przepustowość o 20% w warunkach zakłóceń, zapewniając zasięg w całym domu. Umożliwia ono realizację usług o wysokim zapotrzebowaniu na pasmo, takich jak gry w chmurze i transmisje 8K UHD, zapewniając wyjątkowe doświadczenia użytkownika.





W dziedzinie czujników optycznych firma Huawei zaprezentowała innowacyjne rozwiązania, takie jak czujniki światłowodowe do prognozowania stanu rolek przenośników taśmowych oraz inspekcji obwodowej, tworząc solidne podstawy dla skalowalnych zastosowań AI. Technologie te są szeroko wykorzystywane w wielu scenariuszach branżowych, m.in. w transporcie, sektorze ropy i gazu, górnictwie, logistyce, produkcji oraz energetyce, umożliwiając inteligentne inspekcje i zwiększając efektywność operacyjną.

Ponadto Huawei zaprezentował rozwiązania scenariuszowe integrujące technologie optyczne z konkretnymi zastosowaniami branżowymi w strefach wystawowych poświęconych sektorom takim jak energetyka, dostawcy usług internetowych, edukacja, opieka zdrowotna, transport oraz administracja publiczna.

Huawei deklaruje dalszą współpracę z partnerami branżowymi w celu rozwoju innowacji w obszarze sieci optycznych oraz przyspieszania wdrażania AI w domach i sektorach przemysłowych na całym świecie.