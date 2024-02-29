Huawei запускает решение Smart Classroom 3.0 для ускорения внедрения ИИ в образовании

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2024 компания Huawei представила решение Smart Classroom 3.0. Это решение обладает расширенными функциями анализа обучения посредством ИИ и было запущено на мероприятии «Ведущая инфраструктура для ускорения внедрения ИИ в образование». Решение создает интеллектуальную и интерактивную среду обучения, в которой преподаватели могут использовать новые и интересные методы обучения.

Huawei Smart Classroom 3.0 Solution Launch

Винд Ли (Wind Li), генеральный директор глобального бизнес-подразделения по работе с государственным сектором компании Huawei, заявил в своей вступительной речи: «У нас, выросших в эпоху Интернета естественными обитателями цифрового пространства, есть естественная склонность к использованию ИКТ. Современное образование имеет тенденцию к созданию экосистемы цифрового и интеллектуального обучения, повышению цифровой грамотности как преподавателей, так и учащихся, а также развитию инновационных талантов для будущего. Huawei сотрудничает с отраслевыми партнерами, стремясь создать цифровую и интеллектуальную основу для образовательной отрасли, которая может похвастаться высокими стандартами и эффективностью, используя облачные вычисления, ИИ и большие данные. С помощью инновационных методов обучения и управления мы стремимся сформировать будущее образования».

По словам Фрэнка Хуанга (Frank Huang), специалиста по образовательным решениям глобального бизнес-подразделения по работе с государственным сектором компании Huawei, умный класс Huawei эволюционировал от цифрового к гибридному и теперь стал решением Smart Classroom 3.0. Благодаря таким технологиям, как ИИ и облачные вычисления, он создает интеллектуальную систему обучения, которая обеспечивает гибкое, индивидуальное обучение и точное, эффективное управление обучением.

Решение Huawei Smart Classroom 3.0 использует образовательные модели ИИ для интеллектуального анализа и извлечения контента курса. Оно также генерирует графики знаний, обеспечивая гибкую подготовку к уроку и индивидуальное обучение. Это решение анализирует методы преподавания и условия в классе для поддержки анализа и оценки преподавания, что делает управление образованием эффективным и действенным. Им используется IdeaHub для получения множества цифровых онлайн-ресурсов и облегчения ориентированных на учащихся исследований с использованием Интернета и автономно, а также интерактивного обучения.

Интеллектуальное решение Huawei для работы в классе помогает глобальным клиентам в сфере образования создавать новую интеллектуальную экосистему обучения. В Европе Huawei помогла Министерству образования Сербии построить умные классы в более чем 200 начальных и средних школах. Это позволило совместно использовать цифровые учебные ресурсы и гибкое дистанционное обучение, что в конечном итоге привело к высококачественному образованию, отвечающему интересам всех учащихся. В Китае Университет Нинся сотрудничает с Huawei для создания интеллектуальной экосистемы обучения, которая объединяет преподавание, обучение, оценку знаний и управление. Этот проект включает в себя строительство 300 учебных аудиторий будущего для обеспечения гибкого гибридного обучения и точного управления обучением.

Huawei обслуживает более 5000 министерств образования, организаций по управлению образованием всех уровней, колледжей и университетов, а также научно-исследовательских институтов в более чем 120 странах и регионах, помогая им реализовать интеллектуальные возможности в сфере образования.

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О компании Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. У нас 207 000 сотрудников, и мы работаем в более чем 170 странах и регионах, обслуживая более трех миллиардов человек по всему миру.

Наше видение и миссия — сделать цифровые технологии доступными каждому человеку, дому и организации для создания полностью связанного, интеллектуального мира. С этой целью мы будем работать над повсеместным подключением и инклюзивным доступом к сети, закладывая основу интеллектуального мира; предоставлять диверсифицированные вычислительные мощности там, где это нужно, когда это нужно, чтобы доставить облако и интеллектуальные средства во все уголки Земли; создавать цифровые платформы, чтобы помочь всем отраслям и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; менять опыт взаимодействия пользователей с ИИ, делая его более умным и более персонализированным для людей во всех сферах жизни, где бы они не находились: дома, в дороге, в офисе, развлекательном заведении или спортивном зале. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Huawei по адресу www.huawei.com или следите за нами в социальных сетях:

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