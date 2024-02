Huawei przedstawia rozwiązanie Smart Classroom 3.0, które przyspieszy wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji

BARCELONA, Hiszpania, 29 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Na targach MWC Barcelona 2024 firma Huawei zaprezentowała podczas sesji zatytułowanej: „Wiodąca infrastruktura przyspieszająca wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji" rozwiązanie Smart Classroom 3.0, które oferuje ulepszone funkcje analizy nauczania opartej na sztucznej inteligencji. Rozwiązanie to tworzy inteligentne i interaktywne środowisko nauczania, w którym nauczyciele mogą stosować nowe i ekscytujące metody nauczania.

Huawei Smart Classroom 3.0 Solution Launch

Wind Li, dyrektor generalny Global Public Sector BU, Huawei, powiedział w swoim przemówieniu otwierającym: „Dorastając w erze Internetu, jako cyfrowi tubylcy mamy naturalną skłonność do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nowoczesna edukacja zmierza w kierunku kształtowania cyfrowego i inteligentnego ekosystemu edukacyjnego, zwiększania umiejętności cyfrowych zarówno nauczycieli, jak i uczniów oraz wspierania innowacyjnych talentów na przyszłość. Huawei współpracuje z partnerami branżowymi w celu stworzenia cyfrowego i inteligentnego fundamentu dla branży edukacyjnej, który odznacza się wysokimi standardami i wydajnością, wykorzystując przetwarzanie w chmurze, sztuczną inteligencję i duże zbiory danych. Poprzez innowacyjne metody nauczania i zarządzania chcemy kształtować przyszłość edukacji".

Według Franka Huanga, eksperta ds. rozwiązań edukacyjnych w Global Public Sector BU, Huawei, inteligentna klasa Huawei ewoluowała od cyfrowej poprzez hybrydową w kierunku Smart Classroom 3.0. Dzięki technologiom takim jak sztuczna inteligencja i przetwarzanie w chmurze tworzy inteligentny system nauczania, który umożliwia elastyczne, spersonalizowane nauczanie oraz precyzyjne i wydajne zarządzanie tym procesem.

Rozwiązanie Huawei Smart Classroom 3.0 wykorzystuje modele edukacyjne oparte na sztucznej inteligencji do inteligentnej analizy i pobierania treści nauczania. Generuje również wykresy wiedzy, umożliwiając elastyczne przygotowanie lekcji i spersonalizowaną naukę. Rozwiązanie to analizuje działania dydaktyczne i warunki w klasie, aby wspierać analizę i ocenę nauczania, dzięki czemu zarządzanie edukacją staje się wydajne i skuteczne. W ramach rozwiązania wykorzystano IdeaHub, aby uzyskać bogactwo zasobów cyfrowych online i ułatwić uczniom eksplorację w środowisku online i offline oraz interaktywne nauczanie.

Inteligentne rozwiązanie Huawei do nauczania pomaga klientom z branży edukacyjnej z całego świata budować nowy, inteligentny ekosystem nauczania. W Europie firma Huawei wsparła serbskie Ministerstwo Edukacji w budowie inteligentnych klas w ponad 200 szkołach podstawowych i średnich. Umożliwiło to udostępnianie cyfrowych zasobów dydaktycznych i elastyczne nauczanie na odległość, zapewniając wysokiej jakości edukację z korzyścią dla wszystkich uczniów. W Chinach Uniwersytet Ningxia nawiązał współpracę z Huawei w celu stworzenia inteligentnego ekosystemu nauczania, który integruje procesy nauczania, uczenia się, oceny i zarządzania. Współpraca zakłada stworzenie 300 sal lekcyjnych w celu ułatwienia elastycznego nauczania hybrydowego i precyzyjnego zarządzania procesem nauczania.

Huawei obsługuje ponad 5 tysięcy ministerstw edukacji, organizacji zarządzających edukacją na wszystkich poziomach, szkół wyższych i uniwersytetów oraz instytutów badawczych w ponad 120 krajach i regionach świata, wspierając ich w procesie wdrażania inteligentnych rozwiązań edukacyjnych.

Założona w 1987 roku firma Huawei jest wiodącym globalnym dostawcą infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i inteligentnych urządzeń.

Jej wizją i misją jest dostarczenie technologii cyfrowej do każdej osoby, domu i organizacji w celu stworzenia w pełni połączonego, inteligentnego świata.

