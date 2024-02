Huawei lance la solution Smart Classroom 3.0 pour accélérer l'intelligence éducative

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Au MWC Barcelona 2024, Huawei a dévoilé la solution Smart Classroom 3.0. Cette solution comporte des fonctionnalités améliorées d'analyse de l'enseignement de l'IA et a été lancée lors de la session intitulée « Leading Infrastructure to Accelerate Education Intelligence » (Des infrastructures de pointe pour accélérer l'intelligence de l'éducation). La solution crée un environnement d'enseignement intelligent et interactif où les enseignants peuvent mettre en œuvre des méthodes d'enseignement nouvelles et passionnantes.

Huawei Smart Classroom 3.0 Solution Launch

Dans son discours d'ouverture, Wind Li, directeur général de l'unité Global Public Sector chez Huawei, a déclaré : « Ayant grandi à l'ère d'Internet en tant que natifs du numérique, nous sommes naturellement enclins à utiliser les TIC. L'éducation moderne tend vers la création d'un écosystème éducatif numérique et intelligent, l'amélioration de la culture numérique des enseignants et des élèves et la promotion des talents innovants pour l'avenir. Huawei collabore avec des partenaires de l'industrie pour créer une base numérique et intelligente pour le secteur de l'éducation qui bénéficie de normes et de performances élevées, en utilisant le cloud computing, l'IA et le big data. Grâce à des méthodes d'enseignement et de gestion novatrices, nous visons à façonner l'avenir de l'éducation. »

Selon Frank Huang, expert en solutions d'éducation de l'unité Global Public Sector chez Huawei, la salle de classe intelligente de Huawei a évolué du numérique à l'hybride, et désormais à la salle de classe intelligente 3.0. Grâce à des technologies telles que l'IA et le cloud computing, elle crée un système d'enseignement intelligent qui permet un enseignement flexible et personnalisé et une gestion précise et efficace de l'enseignement.

La solution Huawei Smart Classroom 3.0 utilise des modèles éducatifs d'IA pour analyser et extraire intelligemment le contenu des cours. Elle génère également des graphiques de connaissances, permettant une préparation flexible des leçons et un apprentissage personnalisé. Cette solution analyse les activités d'enseignement et les conditions de la salle de classe pour soutenir l'analyse et l'évaluation de l'enseignement, rendant ainsi la gestion de l'éducation efficace et efficiente. Elle utilise IdeaHub pour obtenir une mine de ressources numériques en ligne et faciliter l'exploration en ligne et hors ligne centrée sur les étudiants et l'enseignement interactif.

La solution de classe intelligente de Huawei aide les clients mondiaux du secteur de l'éducation à créer un nouvel écosystème d'enseignement intelligent. En Europe, Huawei a aidé le ministère de l'Éducation de la Serbie à construire des salles de classe intelligentes dans plus de 200 écoles primaires et secondaires. Cela a permis de partager des ressources pédagogiques numériques et de mettre en place un enseignement à distance flexible, offrant ainsi une éducation de haute qualité au profit de tous les étudiants. En Chine, l'université du Ningxia s'est associée à Huawei pour créer un écosystème d'enseignement intelligent qui intègre l'enseignement, l'apprentissage, l'évaluation et la gestion. Cela comprend la construction de 300 futures salles de classe pour faciliter un enseignement hybride flexible et une gestion précise de l'enseignement.

Huawei a servi plus de 5 000 ministères de l'éducation et organisations de gestion de l'éducation à tous les niveaux, collèges, universités, et instituts de recherche dans plus de 120 pays et régions, les aidant à mettre l'intelligence au service de l'éducation.

