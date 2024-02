Spoločnosť Huawei uvádza na trh riešenie Smart Classroom 3.0 na urýchlenie inteligencie vo vzdelávaní

BARCELONA, Španielsko, 29. februára 2024 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu MWC 2024 v Barcelone spoločnosť Huawei predstavila riešenie Smart Classroom 3.0. Toto riešenie obsahuje vylepšené funkcie analýzy výučby pomocou umelej inteligencie a bolo predstavené na zasadnutí s názvom „Vedúca infraštruktúra na urýchlenie inteligencie vo vzdelávaní". Toto riešenie vytvára inteligentné a interaktívne výučbové prostredie, v ktorom môžu lektori využívať nové a zaujímavé metódy výučby.

Huawei Smart Classroom 3.0 Solution Launch

Wind Li, generálny riaditeľ spoločnosti Huawei pre globálny verejný sektor, vo svojom úvodnom prejave uviedol: „Keďže sme vyrastali v ére internetu ako digitálni domorodci, máme prirodzený sklon k používaniu IKT. Moderné vzdelávanie smeruje k vytváraniu digitálneho a inteligentného vzdelávacieho ekosystému, k zvyšovaniu digitálnej gramotnosti učiteľov aj študentov a k podpore inovatívnych talentov pre budúcnosť. Spoločnosť Huawei spolupracuje s priemyselnými partnermi na budovaní digitálneho a inteligentného základu pre vzdelávací priemysel, ktorý sa môže pochváliť vysokými štandardmi a výkonom, využívajúc cloud computing, umelú inteligenciu a big data. Prostredníctvom inovatívnych metód výučby a riadenia sa snažíme formovať budúcnosť vzdelávania."

Podľa Frank Huang, experta na vzdelávacie riešenia globálneho verejného sektora spoločnosti Huawei, sa inteligentná trieda Huawei vyvíjala od digitálnej cez hybridnú až po Smart Classroom 3.0. Prostredníctvom technológií, ako je umelá inteligencia a cloud computing, vytvára inteligentný výučbový systém, ktorý umožňuje flexibilnú, personalizovanú výučbu a presné a efektívne riadenie výučby.

Riešenie Huawei Smart Classroom 3.0 využíva modely vzdelávania s umelou inteligenciou na inteligentnú analýzu a načítanie obsahu kurzu. Vytvára tiež grafy vedomostí, ktoré umožňujú flexibilnú prípravu hodín a prispôsobené učenie. Toto riešenie analyzuje vyučovacie aktivity a podmienky v triede s cieľom podporiť analýzu a hodnotenie výučby, čím sa riadenie vzdelávania stáva efektívnym a účinným. Využíva IdeaHub na získanie množstva online digitálnych zdrojov a uľahčenie online a offline skúmania a interaktívneho vyučovania zameraného na študentov.

Riešenie inteligentnej triedy od spoločnosti Huawei pomáha globálnym zákazníkom v oblasti vzdelávania vybudovať nový ekosystém inteligentnej výučby. V Európe spoločnosť Huawei pomohla srbskému ministerstvu školstva pri budovaní inteligentných učební vo viac ako 200 základných a stredných školách. To umožnilo zdieľanie digitálnych učebných zdrojov a flexibilné dištančné vzdelávanie, ktoré v konečnom dôsledku poskytuje vysokokvalitné vzdelávanie v prospech všetkých študentov. Univerzita Ningxia v Číne spolupracuje so spoločnosťou Huawei na vytvorení inteligentného výučbového ekosystému, ktorý integruje výučbu, učenie, hodnotenie a riadenie. To zahŕňa výstavbu 300 budúcich učební, ktoré umožnia flexibilné hybridné vyučovanie a presné riadenie výučby.

Spoločnosť Huawei slúži viac ako 5000 ministerstvám školstva, organizáciám riadenia vzdelávania na všetkých úrovniach, vysokým školám a univerzitám a výskumným ústavom vo viac ako 120 krajinách a regiónoch a pomáha im realizovať inteligenciu v oblasti vzdelávania.

