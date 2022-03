Huawei a Flexxible IT predstavujú priemyselné servisné riešenie Hi-Ops 3.0 pre prevádzku a údržbu (O&M)

Spoločnosť Huawei oficiálne predstavila priemyselnú O&M Hi-Ops 3.0, čo je jednoducho „1+2+3=N". Umožňuje prevádzkovú hodnotu O&M, uvedomenie si situácie a predvídanie rizík. V priemyselnom riešení O&M Hi-Ops 3.0 „1" označuje jednotnú platformu O&M IMOC (Intelligent Maintenance and Operation Center) vyvinutú spoločnosťou Huawei. „2" označuje dva typy O&M služieb: základné O&M služby a digitálne O&M služby. Medzi základné služby O&M patrí koordinácia O&M, rutinné O&M, riadenie O&M a neustále zlepšovanie. Digitálne O&M služby zahŕňajú poradenstvo v oblasti digitálnej transformácie O&M, digitálnu realizáciu O&M a digitálnu prevádzku O&M. „3" označuje tri typy partnerov: partneri komponentov platformy, partneri pre adaptačný vývoj a spoloční partneri riešení. „N" označuje rôzne scenáre O&M, ako napríklad inteligentné mesto, inteligentná doprava, inteligentné financie a inteligentné vládne orgány.

Opercionalizácia hodnoty O&M: Znamená vytvorenie hodnotového modelu a systému O&M riadených obchodnými cieľmi. Krok za krokom oddeľte cieľ O&M od cieľa služby, vytvorte systém ukazovateľov založený na cieli O&M, vykonajte modelovanie systému, potom upevnite platformu, overte výsledok služby a nakoniec vykonajte nepretržitú prevádzku O&M.

Informovanosť o situácii: Všetky články reťazca služieb, reťazca údajov a reťazca nasadenia sú zjednodušené tak, aby vytvorili mapu informovanosti o službách s cieľom informovať o situácii v oblasti služieb v reálnom čase. Vizualizujte spojenie údajov a architektúry na rýchle vymedzenie a lokalizáciu porúch služieb, vrátane lokalizácie a služby sledovania/problémov služby, lokalizácie a sledovania problémov systémových zdrojov, lokalizácie a sledovania porúch hardvéru a analyzovania korelácie a dopadu udalostí.

Predvídanie rizík: Začína komplexným monitorovaním a vytvára viac ako 5 000 diagramov stromovej analýzy chýb zachytením údajov z vrstvy platformy, dátovej vrstvy, servisnej vrstvy a aplikačnej vrstvy pomocou získavania stavu a riadenie prahov, riadenia algoritmov modelu, analýzy vzťahu údajov, aktívnej detekcie a simulácie správania používateľov. Inteligentné prediktívne monitorovanie.

Verzia Hi-Ops 3.0 priemyselného O&M od spoločnosti Huawei zahŕňa tri typy partnerov v oblasti možností: partneri komponentov platformy, ktorí dokážu rýchlo splniť požiadavky zákazníkov zavedením vyspelých komponentov vrátane monitorovania IT infraštruktúry, správy IP adries, APM, 3D vizualizácie a riadenia výkonu siete. Partner pre rozvoj adaptácie, ktorý poskytuje zákazníkom personalizované adaptačné služby, vrátane vizualizovaného vývoja dizajnu, vývoja prispôsobenia portálu, vývoja adaptéra, prepojenia procesov a integrácie nástrojov. Partneri riešení spoločne poskytujú servisné riešenia pre O&M, vrátane riešenia vizualizácie dát, riešenia vzdialenej O&M a riešenia monitorovania aplikácií.

Flexxible IT je CSP certifikovaný spoločnosťou Huawei. Sídlo má v Španielsku a pobočky v Európe a USA. Spoločnosť Flexxible má tím podpory, ktorý pracuje nepretržite a ktorý pomáha zákazníkom zvládnuť núdzové situácie a údržbu. Má tiež nepretržite prevádzkovaný proaktívny monitorovací systém, ktorý pomáha zákazníkom predchádzať a identifikovať problémy s hardvérom. Pán Kilian Arjona (technický riaditeľ spoločnosti Flexxible IT) povedal: „Spoločnosť Huawei spolupracuje s Flexxible IT od minulého roka. V súčasnosti Huawei spolupracuje s viacerými NA".

V budúcnosti bude spoločnosť Huawei spolupracovať s viacerými partnermi na prispôsobení vašej digitálnej transformácie a inšpirácii k väčšej hodnote transformácie.

