Společnosti Huawei a Flexxible IT představily průmyslové servisní řešení Hi-Ops 3.0 pro provoz a údržbu

Společnost Huawei oficiálně představila průmyslový systém Hi-Ops 3.0 pro provoz a údržbu, který jednoduše znamená „1+2+3=N". Nabízí provozní hodnotu provozu a údržby, přehled o situaci a předvídání rizik. V průmyslovém řešení Hi-Ops 3.0 pro provoz a údržbu se „1" vztahuje na jednotnou platformu provozu a údržby IMOC (Intelligent Maintenance and Operation Center) vyvinutou společností Huawei. „2" označuje dva typy služeb provozu a údržby: základní a digitální. Základní služby provozu a údržby zahrnují koordinaci, běžný provoz a údržbu, řízení provozu a údržby a neustálé zlepšování. Digitální služby provozu a údržby zahrnují poradenství v oblasti digitální transformace, digitální výstavbu a digitální provoz provozu a údržby. „3" označuje tři typy partnerů: partnery pro komponenty platformy, partnery pro vývoj adaptací a společné partnery pro řešení. „N" označuje různé scénáře provozu a údržby, jako je inteligentní město, inteligentní doprava, inteligentní finance a inteligentní státní správa.

Zprovoznění hodnot provozu a údržby: Jedná se o vytvoření hodnotového modelu a systému provozu a údržby řízeném obchodními cíli. Krok za krokem oddělte cíl provozu a údržby od cíle služby, vytvořte systém ukazatelů na základě cíle provozu a údržby, proveďte modelování systému, poté upevněte platformu, ověřte výsledek služby a nakonec zaveďte nepřetržitý provoz provozu a údržby.

Povědomí o situaci: Všechny články řetězce služeb, datového řetězce a řetězce nasazení jsou zefektivněny tak, aby bylo možné vytvořit mapu povědomí o službách a realizovat povědomí o situaci služeb v reálném čase. Vizualizujte přidružení dat a architektury, abyste mohli rychle určit a lokalizovat selhání služby, včetně lokalizování a sledování služby/problémů se službou, lokalizování a sledování problémů se systémovými prostředky, lokalizování a sledování závad hardwaru a analýzy korelace a dopadu událostí.

Předvídání rizik: Vychází z monitorování celého systému a vytváří více než 5000 stromů poruch zachycením dat z vrstvy platformy, datové vrstvy, vrstvy služeb a aplikační vrstvy pomocí získávání stavu a správy prahových hodnot, správy modelových algoritmů, analýzy vztahů mezi daty, aktivní detekce a simulace chování uživatelů. Inteligentní prediktivní monitorování.

Průmyslové řešení Hi-Ops 3.0 pro provoz a údržbu společnosti Huawei zahrnuje tři typy partnerů: partnery pro komponenty platformy, kteří mohou rychle splnit požadavky zákazníků zavedením vyspělých komponent, jako je monitorování IT infrastruktury, správa IP adres, APM, 3D vizualizace a správa výkonu sítě. Partner pro vývoj adaptací, který zákazníkům poskytuje personalizované služby v oblasti adaptací, včetně vývoje vizualizovaného designu, vývoje portálových adaptací, vývoje adaptérů, propojení procesů a integrace nástrojů. Partneři společně poskytují řešení služeb provozu a údržby, včetně řešení vizualizace dat, řešení vzdáleného provozu a údržby a řešení pro monitorování aplikací.

Flexxible IT je certifikovaným poskytovatelem služeb Huawei. Sídlí ve Španělsku a má pobočky v Evropě a ve Spojených státech. Flexxible IT má tým podpory v režimu 24/7/365, který zákazníkům pomáhá řešit nouzové situace a údržbu. Má také systém proaktivního monitorování 7 dní v týdnu / 24 hodin denně, který zákazníkům pomáhá předcházet problémům s hardwarem a identifikovat je. Kilian Arjona (technický ředitel, Flexxible IT) řekl: „Společnost Huawei spolupracuje se společností Flexxible IT od loňského roku. V současné době společnost Huawei spolupracuje s několika NA."

V budoucnu plánuje Huawei spolupracovat s více partnery s cílem přizpůsobit vaši digitální transformaci a inspirovat větší hodnotu transformace.

Mobile World Congress 2022 se koná od 28. února do 3. března ve španělské Barceloně. Nachází se v oblasti 1H50 haly 1 ve Fira Gran Via. Další podrobnosti naleznete: stánek Huawei Enterprise Business

https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

