Huawei i Flexxible IT prezentują Hi-Ops 3.0- przemysłowe rozwiązanie usług eksploatacji i utrzymania (O&M)

Wraz z postępującą transformacją cyfrową tradycyjny sposób prowadzenia eksploatacji maszyn i urządzeń uległ zmianie. Platforma O&M gromadzi, organizuje i analizuje dane operacyjne w celu stopniowego definiowania wartości bazowych O&M, dzięki czemu stają się one bardziej widoczne. Co więcej, szeroko stosowane zaawansowane technologie, takie jak masowa analiza logów, poprawiają wydajność eksploatacyjną i redukują koszty.

Firma Huawei oficjalnie zaprezentowała przemysłowe narzędzie wspomagające O&M Hi-Ops 3.0, które najprościej mówiąc oznacza „1+2+3=N". Umożliwia ono uzyskanie wartości operacyjnej systemów O&M, świadomości sytuacyjnej i przewidywania ryzyka. W rozwiązaniu eksploatacyjnym Hi-Ops 3.0, „1" odnosi się do zunifikowanej platformy O&M IMOC (Intelligent Maintenance and Operation Center) opracowanej przez Huawei. Liczba „2" dotyczy dwóch rodzajów usług O&M: tych podstawowych i cyfrowych usług O&M. Podstawowe usługi O&M obejmują koordynację O&M, rutynową O&M, zarządzanie O&M oraz stałe doskonalenie. Z kolei usługi to doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej, budowa cyfrowej technologii oraz eksploatacja cyfrowa. Wartość „3" odnosi się do trzech typów partnerów: partnerzy komponentu platformy, partnerzy rozwoju adaptacji i partnerzy wspólnego rozwiązania. Wreszcie „N" wskazuje na różne scenariusze O&M, takie jak inteligentne miasto, inteligentny transport, inteligentne finanse i inteligentne instytucje rządowe.

Operacyjność wartości O&M: oznacza utworzenie modelu wartości usług eksploatacyjnych i systemu opartego na celach biznesowych. Krok po kroku, należy wyodrębnić cel O&M z celu usługowego, na jego podstawie ustanowić system wskaźników, przeprowadzić modelowanie systemu, a następnie ugruntować platformę, zweryfikować wynik usług, by ostatecznie przejść do ciągłej realizacji zadań O&M.

Świadomość sytuacyjna: wszystkie ogniwa łańcucha usług, danych i wdrażania zostają usprawnione, aby nakreślić mapę świadomości usług w celu realizacji znajomości ich sytuacji w czasie rzeczywistym. Wizualizacja danych i powiązań architektury zapewnia szybką identyfikację i lokalizację błędów usługowych, w tym lokalizację i śledzenie problemów z usługami/serwisem, identyfikację i monitorowanie problemów z zasobami systemowymi, identyfikację i śledzenie błędów sprzętowych oraz analizę korelacji i wpływu zdarzeń.

Prognozowanie ryzyka: punktem wyjścia jest kompleksowe monitorowanie i tworzenie ponad 5 tys. drzew błędów poprzez przechwytywanie danych z warstwy platformy, warstwy danych, warstwy usług i warstwy aplikacji za pomocą pozyskiwania statusu i zarządzania progami, zarządzania algorytmami modeli, analizy relacji danych, aktywnego wykrywania i symulacji zachowań użytkowników. Jest to zaawansowane monitorowanie prognostyczne.

Rozwiązanie to uwzględnia trzy rodzaje partnerów: partnerów komponentów platformy, którzy mogą błyskawicznie spełnić wymagania klientów poprzez wprowadzenie dojrzałych komponentów, takich jak monitorowanie infrastruktury IT, zarządzanie adresami IP, APM, wizualizacja 3D i zarządzanie wydajnością sieci. Partnerów rozwoju adaptacji, świadczących spersonalizowane usługi adaptacyjne dla klientów, w tym opracowywanie projektów wizualnych, opracowywanie dostosowań portalu, opracowywanie adapterów, łączenie procesów i integrację narzędzi. A także partnerów oferujących rozwiązania, którzy wspólnie dostarczają technologie usług eksploatacyjnych, w tym rozwiązania w zakresie wizualizacji danych, zdalnych usług serwisowych oraz monitorowania aplikacji.

Flexxible IT jest certyfikowanym przez Huawei partnerem serwisowym. Siedziba główna spółki znajduje się w Hiszpanii, zaś oddziały w Europie i Stanach Zjednoczonych. Flexxible IT posiada zespół wsparcia technicznego 7 x 24 x 365, który pomaga klientom w nagłych wypadkach i utrzymaniu. Posiada również całodobowy system proaktywnego monitoringu, który wspomaga klientów w zapobieganiu i identyfikacji problemów sprzętowych. Kilian Arjona (dyrektor techniczny, Flexxible IT) oświadczył: „Huawei współpracuje z Flexxible IT od zeszłego roku. Na dzień dzisiejszy Huawei współpracuje z wieloma podmiotami krajowymi".

W przyszłości koncern Huawei zamierza nawiązać współpracę z większą liczbą partnerów, aby jak najlepiej dostosować proces transformacji cyfrowej do potrzeb klientów i uzyskać z niej jak największą wartość.

