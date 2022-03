Huawei et Flexxible IT dévoilent la solution de service Industry O&M Hi-Ops 3.0

Avec l'approfondissement de la transformation numérique, le mode de l'exploitation et de la maintenance traditionnel a changé. La plateforme O&M collecte, organise et analyse les données d'exploitation et de maintenance pour définir progressivement les lignes de base des valeurs de l'exploitation et de la maintenance, rendant ainsi les valeurs de l'exploitation et de la maintenance plus visibles. Deuxièmement, les technologies de pointe largement utilisées, telles que l'analyse massive des journaux, améliorent l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance et réduisent les coûts.

Huawei a officiellement dévoilé l'industrie O&M Hi-Ops 3.0, qui est simplement « 1+2+3=N ». Elle permet la valeur de l'exploitation et de la maintenance opérationnelle, la connaissance de la situation et la prévision des risques. Dans la solution O&M Hi-Ops 3.0 de l'industrie, « 1 » désigne la plateforme O&M unifiée IMOC (Intelligent Maintenance and Operation Center) développée par Huawei. « 2 » désigne deux types de services d'exploitation et de maintenance : les services d'exploitation et de maintenance de base et les services d'exploitation et de maintenance numériques. Les services d'exploitation et de maintenance de base comprennent la coordination de l'exploitation et de la maintenance, l'exploitation et la maintenance de routine, la gestion de l'exploitation et de la maintenance et l'amélioration continue. Les services d'exploitation et de maintenance numériques comprennent le conseil en transformation numérique de l'exploitation et de la maintenance, la construction numérique de l'exploitation et de la maintenance et l'exploitation numérique de l'exploitation et de la maintenance. « 3 » désigne trois types de partenaires : les partenaires des composants de la plateforme, les partenaires du développement de l'adaptation et les partenaires de la solution conjointe. « N » désigne différents scénarios d'exploitation et de maintenance, tels que la ville intelligente, le transport intelligent, la finance intelligente et le gouvernement intelligent.

Opérationnalisation de la valeur de l'exploitation et de la maintenance : Cela signifie établir un modèle et un système de valeur de l'exploitation et de la maintenance guidé par des objectifs commerciaux. Étape par étape, triez l'objectif de l'exploitation et de la maintenance de l'objectif de service, établissez le système d'indicateurs basé sur l'objectif de l'exploitation et de la maintenance, effectuez la modélisation du système, puis solidifiez la plateforme, puis vérifiez le résultat du service et enfin effectuez le fonctionnement continu de l'exploitation et de la maintenance.

Sensibilisation à la situation : Tous les maillons de la chaîne de service, de la chaîne de données et de la chaîne de déploiement sont rationalisés pour dessiner une carte de sensibilisation au service afin de réaliser une connaissance de la situation du service en temps réel. Visualisez l'association des données et de l'architecture pour délimiter et localiser rapidement les défauts de service, y compris la localisation et le suivi des problèmes de service/service, la localisation et le suivi des problèmes de ressources système, la localisation et le suivi des défauts matériels et l'analyse de la corrélation et de l'impact des événements.

Prévision des risques : Il commence par la surveillance complète de la pile et crée plus de 5 000 arbres de défaillances en capturant les données de la couche de plateforme, de la couche de données, de la couche de service et de la couche d'application, au moyen de l'acquisition d'état et de la gestion des seuils, de la gestion des algorithmes de modèle, de l'analyse des relations de données, détection active et simulation du comportement des utilisateurs. Surveillance prédictive intelligente.

Huawei Industry O&M Hi-Ops 3.0 comprend trois types de partenaires de capacité : les partenaires de composants de plateforme, qui peuvent répondre rapidement aux exigences des clients en introduisant des composants matures, notamment la surveillance de l'infrastructure informatique, la gestion des adresses IP, l'APM, la visualisation 3D et la gestion des performances du réseau. Partenaire de développement d'adaptation, qui fournit des services d'adaptation personnalisés aux clients, y compris le développement de conception visualisée, le développement d'adaptation de portail, le développement d'adaptateur, l'interconnexion de processus et l'intégration d'outils. Les partenaires de solutions fournissent conjointement des solutions de services d'exploitation et de maintenance, y compris une solution de visualisation de données, une solution d'exploitation et de maintenance à distance et une solution de surveillance des applications.

Flexxible IT est un CSP certifié Huawei. Elle a son siège social en Espagne et possède des succursales en Europe et aux États-Unis. Flexxible IT dispose d'une équipe d'assistance 7 x 24 x 365 pour aider les clients à gérer les urgences et la maintenance. Elle dispose également d'un système de surveillance proactif 7 x 24 heures pour aider les clients à prévenir et identifier les problèmes matériels. M. Kilian Arjona (directeur des techniques informatiques, Flexxible IT) a déclaré : « Huawei coopère avec Flexxible IT depuis l'année dernière. Actuellement, Huawei a coopéré avec plusieurs AN ».

À l'avenir, Huawei travaillera avec davantage de partenaires pour adapter votre transformation numérique et inspirer plus de valeur de transformation.

Le Mobile World Congress 2022 se déroule du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Situé dans la zone 1H50 du Hall 1 de la Fira Gran Via. Pour plus de détails, voir : Huawei Enterprise Business Booth

https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1758720/Mr_Kilian_Arjona_CTO_Flexxible_IT.jpg

SOURCE Huawei