Huawei accélère le développement de l'écosystème HMS pour préparer l'ère de la 5G

En effet, l'ouverture de HMS Core permet à Huawei de fournir aux développeurs les moyens d'accélérer l'intégration de HMS Core dans leurs applications. Le PDG de Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, a déclaré : « Alors que nous intensifions notre stratégie Seamless AI Life adaptée à tous les scénarios, nous accélérons en même temps le développement de notre écosystème HMS adapté à tous les scénarios. En travaillant coude à coude avec les développeurs, nous veillerons à ce que les consommateurs puissent profiter d'une expérience utilisateur de la plus haute qualité au fur et à mesure que nous progressons vers la prolifération de la 5G. »

Des expériences d'applications sécurisées, puissantes et globales

HUAWEI AppGallery est la plate-forme officielle de distribution d'applications de Huawei. Grâce à ses neuf ans d'expérience d'accumulation et de développement d'applications, HUAWEI AppGallery est l'une des trois meilleures boutiques d'applications du monde. Elle sert plus de 600 millions d'utilisateurs dotés de dispositifs Huawei dans plus de 170 pays et régions, et ce en offrant une riche sélection d'applications mondiales et locales. En 2019, la HUAWEI AppGallery comptait plus de 400 millions d'utilisateurs actifs par mois à travers le monde, contribuant ainsi à 210 milliards de téléchargements au cours de la même année. Alors que Huawei est en train de déployer des services de localisation sur d'autres marchés, la boutique HUAWEI AppGallery proposera des applications encore plus populaires, innovantes et fiables aux utilisateurs de dispositifs Huawei dans le monde entier.

La boutique HUAWEI AppGallery propose également des « applications rapides », une catégorie innovante d'applications ne nécessitant pas d'installation et qui sont disponibles à tout moment sur demande. À l'heure actuelle, plus de 1 700 applications rapides sont disponibles dans la boutique HUAWEI AppGallery.

HMS se mondialise

Lancé aujourd'hui, le nouveau HUAWEI Mate Xs témoigne de l'engagement de Huawei envers les services mobiles HMS. Il est livré préchargé avec une série d'applications HMS optimisées pour le nouveau format, notamment HUAWEI AppGallery, HUAWEI Assistant, HUAWEI Video et bien plus encore.

Prenant en charge plus de 30 langues et desservant plus de 180 millions d'utilisateurs actifs par mois à travers le monde, HUAWEI Assistant fournit aux utilisateurs un contenu personnalisé en fonction de leur emplacement, de l'heure locale et de la météo. En glissant les doigts directement sur l'écran d'accueil, le widget peut actuellement fournir des mises à jour en direct pour plus de 150 événements sportifs et marchés boursiers.

HUAWEI Video est une plate-forme vidéo offrant une riche sélection de contenu vidéo à la demande. Actuellement, Huawei travaille en partenariat avec Universal Studios, Sony, BBC et Disney pour offrir un contenu mondial et localisé de haute qualité à plus de 160 millions d'utilisateurs actifs mensuels à travers le monde.

Alimentant une connectivité transparente, les services mobiles HMS jouent un rôle essentiel dans l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie Seamless AI Life « 1+8+N » de Huawei qui s'adapte à tous les scénarios. Les développeurs sont invités à rejoindre cet écosystème et à cultiver, avec Huawei, un écosystème intelligent permettant d'autonomiser les consommateurs mondiaux à l'ère de la 5G.

Les capacités ouvertes offrent un support complet aux développeurs

HMS Core 4.0 est une série d'outils conçus pour les partenaires et les développeurs d'applications de Huawei qui permet de créer de nouvelles expériences uniques en exploitant toutes les capacités matérielles et logicielles offertes par les dispositifs de Huawei. Lors de son discours, Richard Yu a présenté plusieurs kits de développement disponibles dans le kit de ressources, y compris Machine Learning Kit, Scan Kit, Map Kit et bien plus encore.

Le Machine Learning Kit (kit d'apprentissage automatique) est capable de détecter et d'identifier les formes et les caractéristiques du visage d'un utilisateur en se basant sur sept critères, notamment les expressions faciales, le genre, l'âge et les vêtements. Ce kit permet aux développeurs d'intégrer facilement des fonctionnalités d'embellissement, ainsi que la reconnaissance de texte et d'objets dans leurs applications.

Scan Kit permet de raccourcir considérablement le temps de développement nécessaire à la mise en œuvre des capacités de numérisation de codes QR et de codes à barres dans les applications.

Avec Map Kit, les développeurs peuvent facilement créer des cartes personnalisées et ajouter des balises, mais aussi intégrer des services comme des informations en temps réel sur l'état des routes dans le monde entier et une planification d'itinéraire extrêmement précise dans plus de 200 pays et régions.

Actuellement, plus de 1,3 million de développeurs sont inscrits sur HMS et plus de 55 000 applications ont été intégrées à HMS Core. De plus en plus de développeurs mondiaux ont rejoint l'écosystème HMS et ont lancé leurs applications sur la HUAWEI AppGallery, offrant ainsi une meilleure expérience aux consommateurs mondiaux.

Le système de sécurité adapté à tous les scénarios protège la vie privée des utilisateurs mondiaux

Huawei a toujours attaché la plus grande importance à la cybersécurité et à la protection de la vie privée. Le cadre de conformité mondial pour la confidentialité des dispositifs Huawei respecte les Principes généralement reconnus en matière de protection des renseignements personnels (en anglais, Generally Accepted Privacy Principle ou GAPP) publié conjointement par l'American Institute of CPAs (AICPA) et l'Institut canadien des comptables agréés (CICA), le Règlement général sur la protection des données (RGPD), ainsi que les lois et réglementations locales dans différents pays.

Après avoir obtenu la certification de sécurité ISO/IEC 27001 et CSA Star en 2015, ainsi que la certification de la norme de confidentialité ISO/IEC 27018 en 2019, HMS est également devenu l'un des premiers groupes à obtenir la certification ISO/IEC 27701, faisant de Huawei un leader de la gestion de la sécurité, transparence et respect de la vie privée en ce qui concerne les données personnelles.

À propos de Huawei Consumer BG

Les produits et services de Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de recherche et développement ont été créés aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois unités commerciales de Huawei et couvre les smartphones, les ordinateurs et tablettes, les accessoires portables et services cloud, entre autres. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur plus de 32 années d'expertise dans le secteur des télécommunications et se consacre au développement des dernières avancées technologiques pour les consommateurs du monde entier.

