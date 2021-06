Huawei: acelere a digitalização financeira, crie novo valor em conjunto

Peng Zhongyang, membro do conselho, presidente do Enterprise Business Group, Huawei, em seu discurso de abertura ressaltou que à medida que as indústrias atualizam e convergem, o setor de serviços financeiros será transformado para ter suas operações em nuvem por meio de um ecossistema de dispositivo mais conectado construído para todos os cenários. Ele acrescentou que a Huawei está atualmente colaborando com seus clientes e associados em vista de se tornarem empresas mais sustentáveis e resilientes dentro do ecossistema digital, por meio da criação em conjunto de tecnologia, cenários e sustentabilidade.

No discurso de abertura sobre "Recuperação Econômica Global: Certeza e Incerteza", o Dr. Fan Gang, professor de economia da Universidade de Pequim; vice-presidente da China Society of Economic Reform, disse: "A pandemia global está longe de acabar. Como o novo mecanismo de recuperação econômica, o componente mais importante da economia digital não é a produção de equipamentos digitais e a própria tecnologia digital, mas a aplicação de novas tecnologias de informação para transformar vários setores. O setor de finanças digitais é a força motriz do desenvolvimento da economia digital. Portanto, é necessário acelerar a inovação em tecnologia no setor financeiro, uma vez que a FinTech desempenhará um papel de liderança na atualização da transformação digital de milhares de setores."

Cao Tong, presidente da HDFH e primeiro presidente da WeBank, Hou Weirong, gerente geral do departamento bancário de transações, banco de comerciantes da China e Chen Kunte, diretor da transformação digital da unidade global de negócios de serviços financeiros, Enterprise BG, Huawei e Ye Tan, conhecido crítico financeiro, se reuniram no painel: Transformação Financeira Inteligente.

"O mundo está passando por uma revolução digital, que está intimamente relacionada com o setor financeiro e afeta a todos nós. Os bancos tradicionais estão expandindo seus limites. Estou ansioso para o dia em que os banqueiros e especialistas em tecnologia possam personalizar pacotes de ativos para usuários com base em sua idade, riqueza e estrutura familiar", declarou Ye Tan.

Huawei anuncia três iniciativas estratégicas para transformar instituições financeiras em melhores empresas baseadas em ecossistemas digitais

A Huawei anunciou três iniciativas estratégicas a serem desenvolvidas no setor financeiro para ajudar as instituições financeiras a se tornarem melhores empresas baseadas no ecossistema digital. São elas:

(1) incentivar as instituições a adotarem plenamente tecnologias nativas em nuvem e inovadoras que ofereçam infraestrutura ideal para acelerar a convergência digital e inteligente e criar uma plataforma ágil.

(2) aprofundar a digitalização em todos os cenários do setor para melhorar a transferência de dados segura e protegida, desbloquear o valor potencial de big data e desenvolver a inclusão financeira.

(3) agregar diferentes produtos SaaS para construir um ecossistema aberto para todos os cenários e permitir serviços financeiros de acordo com cada cenário.

Jason Cao, presidente do Global Financial Services Business Enterprise BG, Huawei, disse em seu discurso: "A Huawei vem trabalhando com o setor financeiro global há 10 anos e se tornou um importante parceiro na transformação digital para o setor. A Huawei continuará a trabalhar com este setor para impulsionar a computação nativa da nuvem para garantir que as instituições financeiras se beneficiem de um ecossistema digital moderno e dinâmico que possa ser continuamente atualizado e desenvolvido, aproveitando as últimas inovações. A lema da Huawei é ajudar as instituições financeiras a se tornarem melhores empresas baseadas em ecossistemas digitais e a desenvolver juntos finanças totalmente conectadas, inteligentes e baseadas no ecossistema."

Shi Jilin, vice-presidente da HUAWEI CLOUD BU e presidente do serviço global de Marketing e Vendas, disse em seu discurso de abertura que o setor financeiro sempre esteve na vanguarda da transformação digital e está no estágio de desenvolvimento de finanças digitais, de uma única cena a um multi-cenário.

Ela disse: "A Huawei e o setor financeiro crescem juntos para construir soluções de FinTech multiúso e inteligente. Apresentamos quatro propostas: primeiro, adotar totalmente a nuvem, resolver os principais problemas do acesso em nuvem empresarial e orientar a transformação digital no caminho certo; segundo, criar conexão inteligente de cenário completo, criar "finanças+X" para atender a todos os tipos de setores; terceiro, para realizar inteligência até o final, a IA entrará no sistema de produção central financeiro e nos principais processos de negócios; quarto, construir um ecossistema financeiro em torno de cenários e criar um setor financeiro sustentável."

Realização de um novo valor no setor financeiro com os clientes de bancos globais para construir um novo futuro financeiro juntos

Vários executivos de bancos compartilharam suas histórias e conquistas sobre a transformação digital das empresas financeiras chinesas na reunião de hoje.

A Huawei vem trabalhando em estreita colaboração com o DBS Bank para permitir sua transformação digital para atender às suas necessidades em evolução. Em 2020, a Huawei foi premiada com o prêmio Most Valuable Technology Partner de 2020 pelo DBS entre uma seleção de 64 outros fornecedores globais de tecnologia.

Tan Choon Boon, diretor de engenharia e serviços em nuvem da DBS Singapura, disse: "A DBS desenvolveu uma estratégia com foco em cinco elementos-chave para a transformação digital: impulsionar mudanças organizacionais abrangentes, incluindo organizações voltadas para o sucesso empresarial, passando de projetos para plataformas, levando o design do sistema moderno a bordo, construindo excelentes equipes ágeis e avançando para uma automação completa. No futuro, os dois lados continuarão a fortalecer a cooperação em nuvem, inteligência artificial e IoT. Temos trabalhado em estreita colaboração com a Huawei para atender aos requisitos bancários crescentes e impulsionar a transformação digital."

O setor financeiro varia muito entre as regiões do mundo, e ainda há muitas pessoas, bem como empresas pequenas e médias que não podem acessar os serviços financeiros básicos. Instituições financeiras em muitos países adotaram medidas rápidas para construir plataformas digitais, como carteiras móveis e pagamentos móveis com parceiros como a Huawei. Essas plataformas são usadas para construir um super ecossistema de aplicações, como a NCBA do Quênia, para ajudar essas instituições financeiras a alcançar um progresso significativo na melhoria de suas ofertas de serviços. Adicionado discurso de abertura1 ao discurso do cliente.

Durante a cúpula, Sitoyo Lopokoiyit, CEO da M-PESA Africa disse: "Vimos o poder da M-PESA e do dinheiro digital na África na transformação de como podemos causar impacto na sociedade. Temos mais de 350.000 empresas e mais de 5 milhões de micro PMEs que utilizam nossos serviços. Por outro lado, temos 58 milhões de clientes que utilizam nossos vários produtos e serviços. No centro disto, está a nossa tecnologia e parceiros como a Huawei desempenham um papel fundamental para garantir que nossa arquitetura tecnológica atenda às necessidades de nossos negócios e clientes."

Huawei lança o Programa Financial Partner Go Global (FPGGP)

Durante a cúpula, a Huawei anunciou o lançamento oficial do Programa Financial Partner Go Global (FPGGP). A empresa trabalhará com parceiros no setor de serviços financeiros para alavancar a profunda experiência e os recursos de inovação tecnológica da Huawei na transformação digital financeira.

O FPGGP inicial tem 25 membros, incluindo sete membros do Conselho de Administração da Huawei, Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft e Chinasoft International.

A visão da Huawei é construir um ecossistema aberto multiúso e permitir que as instituições financeiras globais atendam usuários em vários setores. Durante a cúpula, a Huawei explora acordos de cooperação adicionais com instituições financeiras como Temenos e planeja 15 soluções conjuntas para serem lançadas com um conjunto diversificado de casos de uso.

