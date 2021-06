Huawei: Urychlete digitalizaci finančních služeb a společně vytvářejte nové hodnoty

Peng Zhongyang, člen představenstva a ředitel Enterprise Business Group společnosti Huawei, ve svém úvodním projevu poukázal na to, že s modernizací a unifikací různých odvětví se sektor finančních služeb bude transformovat tak, aby jeho operace byly založeny na cloudové architektuře a provázanějším ekosystému zařízení vytvořeného pro všechny scénáře použití. Dodal, že společnost Huawei v současné době spolupracuje se svými zákazníky a obchodními partnery, aby jim umožnila stát se udržitelnějšími a odolnějšími podniky založenými na digitálním ekosystému, a to prostřednictvím společného vytváření technologií, scénářů a udržitelnosti.

V hlavním projevu na téma „Globální oživení ekonomiky: Jistota a nejistota", Dr. Fan Gang, profesor ekonomie na Pekingské univerzitě a viceprezident Čínské společnosti pro ekonomickou reformu, uvedl, že: „Celosvětová pandemie ještě zdaleka neskončila. Nejdůležitější složkou digitální ekonomiky jako nového motoru obnovy hospodářství není samotná výroba digitálních zařízení či vytváření nových technologií, ale využití těchto technologií k transformaci různých odvětví. Hnací silou rozvoje digitální ekonomiky jsou digitální finanční služby. Je nutné urychlit inovace v oblasti finančních technologií, protože FinTech bude hrát hlavní roli při digitální transformaci tisíců dalších odvětví."

K panelu nazvaném „Inteligentní transformace finančních služeb" se připojili Cao Tong, generální ředitel fintechové společnosti HDFH a ředitel WeBank; Hou Weirong, generální ředitel oddělení transakčního bankovnictví banky China Merchants Bank; Chen Kunte, ředitel digitální transformace divize Global Financial Services Business Unit skupiny Huawei Enterprise BG a Ye Tan, známý odborník v oblasti finančnictví.

„Svět zažívá digitální revoluci, která úzce souvisí s financemi a týká se nás všech. Tradiční banky se začínají zajímat o nová odvětví a technologie. Těším se na den, kdy bankéři a odborníci na technologie budou moci portfolia aktiv přizpůsobit klientům na míru jejich věku, majetku a rodinným poměrům," řekl Ye Tan.

Společnost Huawei představuje tři strategické iniciativy, jejichž cílem je přeměnit finanční instituce na organizace založené na digitálním ekosystému

Společnost Huawei představila tři strategické iniciativy, které bude rozvíjet, aby pomohla finančním institucím stát se lepšími organizacemi založenými na digitálním ekosystému. Huawei plánuje:

(1) Podporovat instituce, aby plně využívaly inovativní cloudové technologie, které poskytují optimální infrastrukturu pro urychlení digitální a inteligentní unifikace odvětví a umožňují vytvoření flexibilní platformy.

(2) Prohloubení digitalizace ve všech oblastech s cílem zvýšit bezpečnost přenosu dat, využít potenciál hodnoty velkých dat na maximum a zajistit, aby finanční služby byly dostupné všem.

(3) Využívat různé softwarové služby s cílem vytvořit otevřený ekosystém pro všechny scénáře a umožnit poskytování finančních služeb na míru konkrétní instituci a jejím potřebám.

Jason Cao, prezident divize Global Financial Services Business skupiny Huawei Enterprise BG, ve svém projevu uvedl, že: „Společnost Huawei spolupracuje s globálními finančními institucemi již 10 let a stala se pro ně důležitým partnerem v oblasti digitální transformace. I nadále s nimi budeme spolupracovat na rozvoji cloudové architektury, aby mohly využívat moderní a dynamický digitální ekosystém, který lze neustále aktualizovat a rozvíjet s využitím těch nejnovějších technologii. Společnost Huawei chce pomáhat finančním institucím růst v lepší podniky založené na digitálním ekosystému a společně s nimi rozvíjet plně propojené, inteligentní a systémové finanční služby."

Shi Jilin, viceprezidentka HUAWEI CLOUD BU a ředitelka globálního marketingu a prodejních služeb, ve svém projevu uvedla, že finanční sektor vždy stál v čele digitální transformace a finanční služby všeho charakteru se aktuálně stále rychleji přesouvají do digitálního světa.

Dále uvedla, že „Huawei usilovně spolupracuje s finančními institucemi na vytvoření víceúčelových a inteligentní FinTech řešení. Pro naše partnery máme čtyři návrhy: za prvé, plně přijmout cloudovou architekturu, vyřešit hlavní problémy přístupu ke cloudovým řešením ve firmách a nasměrovat digitální transformaci na správnou cestu; za druhé, chytře propojit všechny služby a vytvořit služby typu „finance+X", které budou přizpůsobeny všem odvětvím; za třetí, začít využívat umělou inteligenci, která tak vstoupí do světa financí a hlavních obchodních procesů; a nakonec za čtvrté, vybudovat finanční ekosystém kolem různých scénářů a snažit se o ochranu životního prostředí."

Realizace nové hodnoty ve finančním průmyslu s globálními bankovními domy a společné budování nového světa financí

Na dnešním setkání se vedoucí manažeři bank podělili o své příběhy a úspěchy digitální transformace čínských finančních domů.

Společnost Huawei úzce spolupracuje s bankou DBS, aby umožnila její digitální transformaci a uspokojila tak její aktuální potřeby. V roce 2020 získala společnost Huawei od DBS ocenění „Nejvýznamnější technologický partner roku 2020" a předčila tak jejich 64 dalších globálních dodavatelů technologií.

Tan Choon Boon, vedoucí oddělení cloudového inženýrství a služeb banky DBS Singapore, řekl: „DBS vyvinula strategii zaměřenou na pět klíčových prvků digitální transformace: 1. provedení komplexní organizační změny, včetně organizace orientované na obchodní úspěch, 2. přechod od projektů k platformám, 3. využití moderního designu napříč systémem, 4. vytvoření vysoce flexibilních týmů a 5. přechod k plné automatizaci. V budoucnu budou obě strany nadále rozšiřovat spolupráci v oblasti cloudových služeb, umělé inteligence a internetu věcí. Se společností Huawei úzce spolupracujeme, abychom uspokojili naše měnící se požadavky a podpořili rychlost naší digitální transformace."

Finanční sektor se v různých regionech světa značně liší a stále existuje mnoho lidí i malých a středních podniků, které nemají přístup k základním finančním službám. Finanční instituce v mnoha zemích podnikly rychlé kroky k vytvoření digitálních platforem, jako jsou mobilní peněženky a mobilní platby, a to s partnery, jako je právě Huawei. Díky těmto platformám lze vybudovat ekosystém aplikací, jako to například udělala keňská banka NCBA, a pomáhají finančním institucím dosáhnout významného pokroku v rozšiřování nabídky služeb. Přidaná keynote1 do projevu zákazníka.

Sitoyo Lopokoiyit, generální ředitel společnosti M-PESA Africa, během summitu řekl: „V Africe jsme měli možnost vidět, jakou sílu mají aplikace pro převody peněž a mobilní bankovnictví, které lidem a firmám dramaticky zjednodušily život. Dnes máme více než 58 milionů zákazníků, 350 000 firemních zákazníků a naše služby využívá více než 5 milionů malých a středních podniků. Základem našeho podnikání jsou technologie a obchodní partneři, jako je Huawei, hrají klíčovou roli při zajišťování toho, aby naše technologická architektura odpovídala potřebám nás i našich zákazníků."

Společnost Huawei spouští program Financial Partner Go Global Program (FPGGP)

Během summitu společnost Huawei oznámila oficiální spuštění programu Financial Partner Go Global Program (FPGGP). Společnost bude spolupracovat s partnery v odvětví finančních služeb, aby dále využila své dlouholeté poznatky z oblasti digitální transformace tohoto odvětví.

FPGGP má 25 členů, včetně sedmi členů správní rady ze společností Huawei, Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft a Chinasoft International.

Vizí společnosti Huawei je vybudovat víceúčelový otevřený ekosystém a umožnit globálním finančním institucím vyhovět potřebám zákazníků z různých odvětví. Během summitu společnost Huawei hledá další příležitosti pro spolupráci s finančními institucemi, jako je Temenos, a plánuje vydání 15 společných řešení pokrývajících různorodé případy použití.

