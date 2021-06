Huawei: przyspieszmy cyfryzację finansową, wspólnie kreujmy nową wartość

Branża finansowa musi przystosować się do tempa transformacji i je przyspieszyć \

W mowie inauguracyjnej Peng Zhongyang, członek zarządu i prezes Enterprise Business Group w Huawei, zauważył, że wraz z modernizacją i transformacją różnych branż działalność w sektorze usług finansowych będzie ewoluowała w kierunku rozwiązań opartych na chmurze w ramach bardziej rozbudowanego ekosystemu połączeń, który przewiduje wszystkie scenariusze. Dodał też, że Huawei aktualnie współpracuje z klientami i partnerami nad tym, by stały się one bardziej zrównoważonymi i odpornymi przedsiębiorstwami, które bazują na ekosystemie cyfrowym, poprzez współtworzenie technologii, scenariuszy i zrównoważenia.

W przemówieniu programowym pt. „Naprawa światowej gospodarki. Pewność i niepewność" - dr Fan Gang, profesor ekonomii na Uniwersytecie Pekińskim i wiceprezes China Society of Economic Reform powiedział: „Pandemia potrwa jeszcze długi czas. Najważniejszym elementem gospodarki cyfrowej, będącej siłą napędową naprawy gospodarczej, nie jest produkcja urządzeń cyfrowych czy sama technologia cyfrowa, ale zastosowanie nowej technologii informacyjnej w celu dokonywania transformacji różnych branż. Cyfrowe usługi finansowe to siła napędowa rozwoju gospodarki cyfrowej. Niezbędne jest zatem przyspieszenie innowacji w zakresie technologii finansowej, będą one bowiem odgrywały czołową rolę w transformacji cyfrowej tysięcy branż".

W panelu pt. „Inteligentna Transformacja Finansowa" wzięli udział Cao Tong, prezes HDFH i pierwszy prezes WeBank, Hou Weirong, dyrektor generalny oddziału bankowości transakcyjnej w China Merchants Bank, a także Chen Kunte, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w Global Financial Services Business Unit, Enterprise BG w Huawei, oraz Ye Tan, znany krytyk rynku finansowego.

„Świat przechodzi rewolucję cyfrową, która ma ścisły związek z sektorem finansów i wywiera wpływ na nas wszystkich. Tradycyjne banki poszerzają granice swojej działalności. Czekam na dzień, w którym bankierzy i eksperci w dziedzinie technologii będą mogli dostosować oferty aktywów do indywidualnych potrzeb użytkowników w zależności od ich wieku, majątku i struktury rodzinnej" - powiedział Ye Tan.

Huawei ogłasza trzy strategiczne inicjatywy, aby przekształcić instytucje finansowe w przedsiębiorstwa funkcjonujące sprawniej w ekosystemie cyfrowym





Firma Huawei ogłasza opracowanie trzech strategicznych inicjatyw dla sektora finansowego, które mają pomóc instytucjom finansowym sprawniej funkcjonować w ekosystemie cyfrowym. Polegają one na:

(1) Zachęcaniu instytucji do wykorzystania pełni potencjału innowacyjnych technologii w chmurze, które zapewniają optymalną infrastrukturę do przyspieszenia inteligentnej cyfryzacji i stanowią elastyczną platformę do rozwoju.

(2) Pogłębianiu cyfryzacji we wszystkich scenariuszach branżowych, aby podnieść bezpieczeństwo wymiany danych, uwolnić potencjał dużych zbiorów danych i sprzyjać włączeniu finansowemu.

(3) Gromadzeniu różnych produktów SaaS w celu budowy otwartego ekosystemu dla wszystkich scenariuszy i stworzenia możliwości świadczenia usług finansowych według różnych scenariuszy branżowych.

Jak w swoim przemówieniu zauważył Jason Cao, prezes Global Financial Services Business Enterprise BG w Huawei: „Huawei współpracuje ze światową branżą finansową od 10 lat i w tym czasie stała się ważnym partnerem działań na rzecz jej cyfryzacji. Huawei zamierza kontynuować tę współpracę, popularyzując zastosowanie rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej przez instytucje finansowe, aby mogły one czerpać korzyści z nowoczesnego i dynamicznego ekosystemu cyfrowego, który można stale aktualizować i rozwijać przy zastosowaniu najnowszych innowacji. Misją Huawei jest pomaganie instytucjom finansowym w sprawniejszym funkcjonowaniu w ekosystemie cyfrowym oraz wspólny rozwój w pełni połączonego, inteligentnego i opartego na ekosystemie sektora finansowego".

W swojej mowie programowej Shi Jilin, wiceprezes HUAWEI CLOUD BU i prezes Global Marketing i Sales Service powiedziała, że branża finansowa zawsze stała na czele transformacji cyfrowej, a obecnie znajduje się na etapie rozwoju cyfryzacji z modelu jednobranżowego na taki, który uwzględnia wiele scenariuszy branżowych.

Jak powiedziała: „Huawei i branża finansowa wspólnie pracują nad rozwojem wielozadaniowych i inteligentnych rozwiązań z zakresu technologii finansowej. My przedstawiliśmy nasze cztery propozycje: po pierwsze, wykorzystać w pełni chmuryzację, rozwiązać główne problemy dostępu przedsiębiorstw do chmury obliczeniowej i właściwe ukierunkowanie transformacji cyfrowej; po drugie, stworzenie inteligentnej kombinacji wszystkich scenariuszy dla wszystkich branż poprzez stworzenie >>finance+X<<; po trzecie, w celu pełnego wykorzystania sztucznej inteligencji znajdzie ona zastosowanie w systemie tworzenia produktów finansowych i podstawowych procesach biznesowych; po czwarte, zbudować ekosystem finansowy wokół różnicy scenariuszy branżowych i stworzyć ekologiczną branżę finansową".

Realizacja nowej wartości w branży finansowej we współpracy ze światowymi klientami z sektora bankowości, aby wspólnie zbudować nową przyszłość sektora finansowego

Podczas wydarzenia swoimi doświadczeniami i osiągnięciami w dziedzinie transformacji cyfrowej w chińskich przedsiębiorstwach finansowych podzielili się dyrektorzy różnych banków.

Huawei blisko współpracuje z DBS Bank, aby wesprzeć transformację cyfrową banku, a tym samym realizację jego stale zmieniających się potrzeb. W 2020 r. Huawei otrzymała od DBS nagrodę najbardziej wartościowego partnera technologicznego 2020 r. (2020 Most Valuable Technology Partner Award), do której nominowani byli 64 inni globalni dostawcy technologii.

Ta Choon Boon, dyrektor działu Cloud Engineering and Services w DBS Singapore, powiedział: „DBS opracowała strategię, która skupia się na pięciu kluczowych elementach transformacji cyfrowej: napędzanie kompleksowych zmian organizacyjnych, włączając w to organizacje zorientowane na sukces działalności, przechodzeniu od >>projektów<< do >>platform<<, przyjęcie nowoczesnych rozwiązań z zakresu projektowania systemów, budowanie doskonałych i elastycznych zespołów oraz dążenie w kierunku całkowitej automatyzacji. W przyszłości obie strony będą dalej zacieśniały współpracę w zakresie chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy. Ściśle współpracujemy z Huawei, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom banku i napędzać transformację cyfrową".

Branża finansowa charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem na całym świecie. Wciąż wiele osób, jak również małych i średnich przedsiębiorstw, nie ma dostępu do podstawowych usług finansowych. Instytucje finansowe w wielu państwach podejmują pilne działania w kierunku budowy platform cyfrowych, takich jak portfele mobilne czy płatności mobilne, we współpracy z Huawei. Platformy te służą tworzeniu superekosystemu aplikacji, jak np. Kenya NCBA, aby pomóc tym instytucjom osiągnąć znaczne postępy w doskonaleniu oferty usług.

Podczas szczytu Sitoyo Lopokoiyit, dyrektor generalny M-PESA Africa, powiedział: „Widzimy, jaką moc mają M-PESA i mobilne środki pieniężne w Afryce w przekształcaniu sposobów, którymi możemy wpływać na nasze społeczeństwo. Obecnie z naszych usług korzysta ponad 350 tys. firm i przeszło 5 mln mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony mamy też 58 mln klientów, którzy korzystają z różnych produktów i usług. Główną rolę odgrywają tu nasza technologia i partnerzy, tacy jak Huawei, dzięki którym nasza architektura technologiczna odpowiada na nasze potrzeby i klientów".

Huawei uruchamia Financial Partner Go Global Program (FPGGP)

W trakcie szczytu Huawei ogłosiła oficjalne uruchomienie programu Financial Partner Go Global Program (FPGGP). Spółka będzie współpracować z partnerami w branży usług finansowych, aby wykorzystać bogate doświadczenie Huawei w dziedzinie innowacji technologicznych i cyfryzacji sektora finansowego.

Do programu na początku należeć będzie 25 członków, z czego siedmiu zasiada w radzie dyrektorów - są to firmy Huawei, Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft i Chinasoft International.

Huawei realizuje wizję budowy wielozadaniowego otwartego ekosystemu i umożliwienia światowym instytucjom finansowym obsługi klientów z różnych branż. Podczas szczytu Huawei przyjrzy się możliwościom zawarcia dodatkowych umów współpracy z instytucjami finansowymi, takimi jak Temenos, a ponadto planuje opublikowanie 15 wspólnych rozwiązań obejmujących szeroki katalog scenariuszy zastosowania.

