Huawei annonce les gagnants mondiaux du concours Apps Up 2020

Le concours d'innovation d'applications Huawei HMS pour les développeurs HMS (Huawei Mobile Services) a été lancé en juin en Europe, en Chine, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique, attirant des concurrents de plus de 170 pays. Il a duré plus de 100 jours, pendant lesquels les participants ont trouvé des façons novatrices d'utiliser les services de HMS Core.

Après une vaste phase de vote du public, combinée aux évaluations de notre groupe d'experts, plus de 100 participants ont été sélectionnés dans les catégories suivantes :

– Meilleure application

– Meilleur jeu

– Meilleure application d'impact social

– Application la plus populaire

– Mention honorable

Les gagnants du concours Apps Up 2020 se sont partagé le prix de un million de dollars américains et bénéficient de possibilités d'investissements providentiels et d'occasions de promotion. Ils profiteront également de la promotion de leurs applications dans AppGallery de Huawei, ainsi que d'un accès gratuit aux ressources mobiles cloud de Huawei et aux événements, aux cours et aux certifications des développeurs de Huawei. Ils auront aussi l'occasion d'échanger des idées avec le jury du concours.

Tous les participants ont déjà publié leurs applications dans AppGallery de Huawei, ce qui leur donne accès à un marché de millions d'utilisateurs d'appareils Huawei aux quatre coins du monde.

Huawei accepte des soumissions dans un vaste éventail de domaines, dont la santé physique et mentale, l'éducation, la science, le développement agricole, la protection de l'environnement, les transports et la sécurité publique. L'objectif de l'entreprise est de promouvoir des applications qui créent une nouvelle expérience de vie intelligente pour tous, partout dans le monde.

Voici quelques exemples d'inventions créatives et inspirantes qui ont émergé du concours Apps Up 2020 :

Europe : PlantSnap, qui offre une plateforme permettant aux utilisateurs de partager leur passion pour les plantes, la nature et l'environnement avec des personnes du monde entier ayant les mêmes centres d'intérêt. La plateforme fonctionne avec Account Kit et d'autres capacités de HMS Core et peut identifier des plantes en quelques secondes.

PlantSnap, qui offre une plateforme permettant aux utilisateurs de partager leur passion pour les plantes, la nature et l'environnement avec des personnes du monde entier ayant les mêmes centres d'intérêt. La plateforme fonctionne avec Account Kit et d'autres capacités de HMS Core et peut identifier des plantes en quelques secondes. Chine : Earthquake Map & Alert, qui fournit des données en temps réel et historiques sur les tremblements de terre provenant des sites Web météorologiques officiels, aidant les gens du monde entier. L'application intègre la capacité Push Kit.

Earthquake Map & Alert, qui fournit des données en temps réel et historiques sur les tremblements de terre provenant des sites Web météorologiques officiels, aidant les gens du monde entier. L'application intègre la capacité Push Kit. Asie-Pacifique : Spick & Span est un jeu d'arcade qui encourage les joueurs à promouvoir un monde plus propre. Il intègre les capacités In-App Purchases, Account Kit, Push Kit et Ads Kit de Huawei.

Spick & Span est un jeu d'arcade qui encourage les joueurs à promouvoir un monde plus propre. Il intègre les capacités In-App Purchases, Account Kit, Push Kit et Ads Kit de Huawei. Amérique latine : SOSMex est un bouton de panique qui permet aux femmes du Mexique d'avertir leurs amis et leur famille de leurs allées et venues, afin qu'ils soient avertis lorsqu'elles sont en danger. L'application fonctionne Awareness Kit ainsi qu'avec d'autres capacités ouvertes de HMS Core.

SOSMex est un bouton de panique qui permet aux femmes du Mexique d'avertir leurs amis et leur famille de leurs allées et venues, afin qu'ils soient avertis lorsqu'elles sont en danger. L'application fonctionne Awareness Kit ainsi qu'avec d'autres capacités ouvertes de HMS Core. Moyen-Orient et Afrique : L'application de la langue des signes américaine (ASL) aide ses utilisateurs à apprendre la langue des signes en disant simplement un mot ou une phrase, pour qu'ils puissent communiquer facilement avec les personnes ayant une déficience auditive. Elle intègre Analytics Kit et Account Kit de Huawei.

Zhang Ping'an, président de Huawei Consumer Cloud Service, a déclaré : « Nous demeurons déterminés à fournir aux développeurs plus de capacités, d'environnements de développement intégré et d'outils, en cherchant à les aider à concrétiser leurs idées novatrices et à donner vie à leurs créations. Huawei invite tous les développeurs à rejoindre l'écosystème HMS et se réjouit à l'idée de collaborer avec eux pour façonner l'avenir de la technologie. »

#HMSInnovateforAll

[1] Les gagnants de la région Moyen-Orient et Afrique seront annoncés le 8 décembre 2020.

À propos de Huawei Developers

Huawei Developers, une plateforme qui fait partie de Huawei Mobile Services, offre un soutien opérationnel à guichet unique aux développeurs tout au long du cycle de développement d'applications et de services. Elle les aide à concrétiser leurs idées grâce à la gamme complète de capacités de développement offertes par HMS Core.

Comprenant déjà plus de deux millions de développeurs dans le monde entier, Huawei Developers veut nouer des liens avec des développeurs du monde entier afin de créer un écosystème ouvert et novateur permettant un succès partagé.

Les applications créées dans Huawei Developers peuvent être publiées et distribuées dans AppGallery, la plateforme de distribution d'applications de Huawei et l'une des premières boutiques d'applications au monde à mettre en œuvre un système de vérification de l'identité du développeur. La plateforme comprend également un système de détection à quatre couches pour assurer la sécurité des applications et tirer parti des algorithmes exclusifs pour permettre des recommandations de contenu utiles.

À propos de HMS Core

HMS Core est une série d'outils conçus pour donner aux partenaires et aux développeurs d'applications de Huawei la possibilité de créer de nouvelles expériences uniques qui tirent parti de toutes les capacités matérielles et logicielles des appareils Huawei. En intégrant HMS Core 5.0, les développeurs peuvent rapidement utiliser les capacités des appareils Huawei. HMS Core soutient actuellement plus de deux millions de développeurs et 55 000 applications à l'échelle mondiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://developer.huawei.com/en.

Pour rester au courant des nouvelles de Huawei Developers, suivez les réseaux sociaux :

Facebook : @Huaweidevs

Twitter : @Huawei_devs

YouTube : @Huawei Developers

LinkedIn : @Huawei Developers

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1358721/image_5009676_34714698.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1358720/image_5009676_34714825.jpg

SOURCE Huawei