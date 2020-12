Společnost Huawei zveřejnila vítěze své celosvětové soutěže Apps Up 2020

Na základě veřejného hlasování a stanoviska naší odborné poroty, jsme vybrali více než 100 nejlepších projektů v následujících kategoriích:

- Nejlepší aplikace (Best App)

- Nejlepší hra (Best Game)

- Aplikace s největším společenským dopadem (Best Social Impact App)

- Nejoblíbenější aplikace (Most Popular App)

- Čestné uznání (Honorable Mention)

Vítězové soutěže Apps Up 2020 si rozdělí finanční odměny ve výši 1 milion dolarů a mají možnost získat andělského investora a využít příležitost k propagaci a podpoře svého projektu. Vítězné aplikace a služby také budou propagovány v obchodě HUAWEI AppGallery a jejich autoři navíc získají bezplatný přístup do mobilního cloudu HUAWEI Mobile Cloud a k akcím, kurzům a certifikacím vývojářské platformy Huawei Developers. Vítězové soutěže Apps Up mají také příležitost podělit se o své nápady s odbornou porotou.

Všichni soutěžící již své aplikace zveřejnili v obchodě HUAWEI AppGallery a zpřístupnili je tak milionům uživatelů zařízení značky HUAWEI na celém světě.

Společnost Huawei vítá aplikace z řady různých oblastí, včetně tělesného a duševního zdraví, vzdělávání, vědy, zemědělství, ochrany životního prostředí, dopravy nebo bezpečnosti. Cílem společnosti Huawei je podpořit aplikace, které pomáhají lidem z celého světa zlepšit nebo zkvalitnit život.

Tady je několik příkladů kreativních a inspirativních aplikací, které účastníci do soutěže Apps Up 2020 Contest přihlásili:

Evropa: PlantSnap je platforma pro uživatele, kteří chtějí sdílet své nápady a svou vášeň pro rostliny, přírodu a životní prostředí se stejně založenými lidmi z celého světa. Díky technologii HUAWEI Account Kit a dalším funkcím HMS Core umí tato aplikace během několika sekund identifikovat rostliny.

PlantSnap je platforma pro uživatele, kteří chtějí sdílet své nápady a svou vášeň pro rostliny, přírodu a životní prostředí se stejně založenými lidmi z celého světa. Díky technologii HUAWEI Account Kit a dalším funkcím HMS Core umí tato aplikace během několika sekund identifikovat rostliny. Čína: aplikace pro varování před zemětřesením s mapou nabízí informace o zemětřeseních v reálném čase, včetně historických dat. Informace jsou získávány z oficiálních meteorologických webových stránek a pomáhají tak lidem po celém světě. Tato aplikace využívá sadu nástrojů HUAWEI Push Kit.

aplikace pro varování před zemětřesením s mapou nabízí informace o zemětřeseních v reálném čase, včetně historických dat. Informace jsou získávány z oficiálních meteorologických webových stránek a pomáhají tak lidem po celém světě. Tato aplikace využívá sadu nástrojů HUAWEI Push Kit. Asie a Tichomoří: Spick & Span je arkádová hra, která hráčům ukazuje jak vybudovat čistější svět a podporuje je v dalším úsilí při zlepšování životního prostředí. Využívá platformu pro nákup v aplikacích (In-App Purchases), nástroje Account Kit a Push Kit a reklamní platformu HUAWEI Ads.

Spick & Span je arkádová hra, která hráčům ukazuje jak vybudovat čistější svět a podporuje je v dalším úsilí při zlepšování životního prostředí. Využívá platformu pro nákup v aplikacích (In-App Purchases), nástroje Account Kit a Push Kit a reklamní platformu HUAWEI Ads. Latinská Amerika: SOSMex je aplikace, která funguje jako tísňové (panic) tlačítko a umožňuje ženám v Mexiku poslat přátelům a rodinným příslušníkům informaci o své poloze v případě, že se ocitnou v nebezpečí. Tato aplikace využívá nástroje HUAWEI Awareness Kit a další funkce platformy HMS Core.

SOSMex je aplikace, která funguje jako tísňové (panic) tlačítko a umožňuje ženám v Mexiku poslat přátelům a rodinným příslušníkům informaci o své poloze v případě, že se ocitnou v nebezpečí. Tato aplikace využívá nástroje HUAWEI Awareness Kit a další funkce platformy HMS Core. Střední Východ a Afrika: aplikace Deaf Sign Language App (ASL) pomáhá uživatelům naučit se znakovou řeč tak, že vyslovené slovo nebo větu automaticky převede do znakové řeči, což usnadňuje komunikaci s lidmi se sluchovým postižením. Tato aplikace využívá nástroje HUAWEI Analytics Kit a HUAWEI Account Kit.

Čang Pching-an, prezident divize cloudových služeb firmy Huawei, řekl: „I nadále chceme vývojářům nabízet stále další možnosti, nástroje a rozhraní IDE, pomáhat jim uvádět jejich inovativní nápady v život a dát jim možnost představit je světu. Firma Huawei vyzývá všechny vývojáře k tomu, aby se zapojili do ekosystému HMS a těšíme se na to, že společně budeme utvářet budoucnost technologie."

[1] Vítězové ze zemí Středního Východu a Afriky budou oznámeni 8. prosince 2020

O platformě Huawei Developers

Platforma Huawei Developers je součástí sady nástrojů HMS (Huawei Mobile Services) a nabízí vývojářům nepřetržitou podporu a poradenské služby, a to v rámci celého cyklu vývoje nových aplikací a služeb. Díky tomu pomáhá vývojářům uvést nápady v život a využít naplno všech možností, které jsou v sadě nástrojů HMS Core k dispozici.

V současné době je do platformy Huawei Developers zapojeno více než 2 miliony vývojář na celém světě a jejím cílem je i nadále vývojáře spojovat prostřednictvím inovativního ekosystému a sdílení úspěšných projektů.

Aplikace vytvořené na platformě Huawei Developers lze ihned zpřístupnit a distribuovat prostřednictvím obchodu HUAWEI AppGallery, který jako jeden z prvních obchodů s aplikacemi na světě zavedl systém pro ověřování totožnosti vývojářů. Navíc tento obchod nabízí čtyřvrstvý systém pro detekci bezpečnostních hrozeb, který zajišťuje bezpečnost aplikací a využívá své vlastní speciální algoritmy pro vyhledávání a doporučování užitečného obsahu uživatelům.

O HMS Core

HMS Core je sada nástrojů pro partnery a vývojáře aplikací pro zařízení Huawei, kterým pomáhá vytvářet ty nejlepší, jedinečné aplikace využívající na maximum celý hardwarový a softwarový potenciál zařízení značky Huawei. Díky integraci platformy HMS Core 5.0 mohou tak vývojáři aplikací pro zařízení Huawei rychle začít využívat všech schopností těchto zařízení na maximum. V současné době na aplikaci HMS Core celosvětově běží více než 55 000 aplikací a využívá ji více než 2 miliony vývojářů.

