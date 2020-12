Huawei ogłasza laureatów światowego konkursu Apps Up 2020

Konkurs HUAWEI HMS App Innovation, przeznaczony dla deweloperów aplikacji, ogłoszono w czerwcu w Europie, Chinach, państwa Azji i Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Do udziału w konkursie zgłosili się uczestnicy z ponad 170 państw. Konkurs trwał 100 dni, podczas których uczestnicy opracowywali projekty związane z nowatorskimi metodami wykorzystywania usług HMS Core.

Po zakrojonym na szeroką skalę etapie głosowania oraz ocenie projektów przez panel naszych ekspertów ponad 100 podmiotów zakwalifikowano do wymienionych poniżej kategorii:

- Najlepsze aplikacja,

- Najlepsza gra,

- Aplikacja o najszerszym wydźwięku społecznym,

- Najpopularniejsza aplikacja,

- Wyróżnienia.

Zwycięzcy konkursu Apps Up 2020 otrzymali nagrody w łącznej wysokości 1 mln USD oraz tytuł „aniołów biznesu" i wyróżnienia przyznawane spółkom realizującym kluczowe kampanie promocyjne. Zwycięzcy zostaną również uhonorowani kampanią promocyjną opracowanych przez nich aplikacji w HUAWEI AppGallery, otrzymają również bezpłatny dostęp do zasobów HUAWEI Mobile Cloud oraz wydarzeń organizowanych dla Deweloperów Huawei, kursów i certyfikacji. Zwycięzcy konkursu Apps Up otrzymają również możliwość przedstawienia swoich pomysłów panelowi jury konkursu.

Aplikacje opracowane przez uczestników konkursu trafiły już do HUAWEI AppGallery, dzięki której otrzymują dostęp do rynku milionów użytkowników urządzeń HUAWEI z całego świata.

Huawei z zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekty aplikacji dotyczyły tak wielu dziedzin, między innych ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego, edukacji, nauki, rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska, transportu oraz bezpieczeństwa publicznego. Celem Huawei jest promowanie aplikacji stanowiących, nowe cyfrowe rozwiązania przyczyniające się do poprawy jakości życia światowej populacji.

Poniżej podano przykłady kreatywnych i inspirujących wynalazków opracowanych w ramach konkursu Apps Up 2020 Contest:

Europa: PlantSnap to platforma umożliwiająca użytkownikom wymianę doświadczeń w dziedzinie uprawy roślin, dbałości o przyrodę i środowisko z osobami z całego świata pasjonującymi się tymi zagadnieniami. Dzięki rozwiązaniu HUAWEI Account Kit i innym funkcjonalnościom usługi HMS Core, aplikacja umożliwia ustalenia gatunków roślin w zaledwie kilka sekund;

Zhang Ping'an, Prezes Huawei Consumer Cloud Service mówi: „Nadal będziemy się angażować w oferowanie deweloperom nowych funkcjonalności, zintegrowanego środowiska programistycznego i narzędzi. Chcemy ich inspirować do opracowywania nowych, innowacyjnych rozwiązań i ich wdrażania. Huawei z otwartymi ramionami wita wszystkich deweloperów zainteresowanych naszym ekosystemem usług mobilnych i chętnie nawiąże z nimi współpracę na rzecz kształtowania technologii przyszłości".

#HMSInnovateforAll

[1] Lista laureatów z państw Bliskiego Wschodu i Afryki zostanie ogłoszona 8 grudnia 2020 r.



O Huawei Developers

Huawei Developers, platforma stanowiąca część usług mobilnych Huawei, to miejsce, w którym deweloperzy aplikacji mogą uzyskać wsparcie dotyczące wszystkich etapów cyklu tworzenia aplikacji i usług; wspomaga deweloperów we wdrażaniu koncepcji oraz oferuje szeroką gamę funkcjonalności developerskich dostępnych w ramach rozwiązania w dziedzinie usług mobilnych o nazwie HMS Core.

Głównym zadaniem platformy Huawei Developers, skupiającej już ponad 2 miliony deweloperów z całego świata, jest stworzenie otwartego i innowacyjnego ekosystemu na rzecz wspólnego osiągania sukcesów.

Aplikacje tworzone za pośrednictwem platformy Huawei Developers są publikowane i dystrybuowane za pośrednictwem HUAWEI AppGallery, platformy dystrybucji aplikacji stanowiącej własność firmy Huawei oraz jednego z najbardziej liczących się na świecie sklepów z aplikacjami oferującego system weryfikacji tożsamości dewelopera. Platforma ta zapewnia również czterowarstwowy system detekcji gwarantujący bezpieczeństwo aplikacji i oferujący zaawansowane technologicznie, opatentowane algorytmy ułatwiające polecanie użytecznych treści.

O HMS Core

HMS Core to zestaw narzędzi stworzonych z myślą o partnerach Huawei i deweloperach aplikacji pozwalający na tworzenie unikalnych, innowacyjnych doświadczeń przekładających się na nowe funkcjonalności sprzętowe i programistyczne oferowane w urządzeniach Huawei. Dzięki zintegrowaniu rozwiązania HMS Core 5.0, deweloperzy mogą szybko rozszerzyć gamę funkcjonalności dostępnych w urządzeniach oferowanych przez Huawei. Usługa HMS Core obsługuje dziś ponad 2 miliony deweloperów i 55.000 aplikacji z całego świata.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://developer.huawei.com/en

Bądź na bieżąco z nowościami oferowanymi przez platformę Huawei Developers:

