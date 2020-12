Huawei anuncia vencedores do concurso global de aplicativos Apps Up 2020

Após uma extensa fase de votação pública combinada com avaliações por nosso painel de especialistas, mais de 100 inscrições foram selecionadas para as seguintes categorias:

- Melhor aplicativo

- Melhor jogo

- Melhor aplicativo de impacto social

- Aplicativo mais popular

- Menção honrosa

Os vencedores do Apps Up 2020 desfrutam de uma parte de um prêmio de US$ 1 milhão, além de um potencial investimento anjo e oportunidades promocionais. Os vencedores também terão a promoção de seus aplicativos na HUAWEI AppGallery, bem como acesso gratuito aos recursos do HUAWEI Mobile Cloud e eventos, cursos e certificações de desenvolvedores da Huawei. Os vencedores do Apps Up também têm a oportunidade de trocar ideias com o júri do concurso.

Todos os concorrentes já têm seus aplicativos publicados na HUAWEI AppGallery, dando-lhes acesso a um mercado de milhões de usuários de dispositivos HUAWEI em todo o mundo.

A Huawei aceita inscrições de uma ampla variedade de áreas, incluindo saúde física e mental, educação, ciência, desenvolvimento agrícola, proteção ambiental, transporte e segurança pública. O objetivo da Huawei é promover aplicativos que criem uma nova experiência de vida inteligente para todos, em todo o mundo.

Aqui estão alguns exemplos do tipo de invenções criativas e inspiradoras que surgiram no concurso Apps Up 2020:

Europa: A PlantSnap fornece uma plataforma para os usuários compartilharem sua paixão por plantas, natureza e meio ambiente com pessoas que pensam da mesma maneira em todo o mundo. Alimentada pelo HUAWEI Account Kit e outros recursos HMS Core, é capaz de identificar plantas em segundos

A PlantSnap fornece uma plataforma para os usuários compartilharem sua paixão por plantas, natureza e meio ambiente com pessoas que pensam da mesma maneira em todo o mundo. Alimentada pelo HUAWEI Account Kit e outros recursos HMS Core, é capaz de identificar plantas em segundos China : O Earthquake Map & Alert App fornece dados históricos e em tempo real de terremotos provenientes de sites meteorológicos oficiais, ajudando pessoas ao redor do globo.

O Earthquake Map & Alert App fornece dados históricos e em tempo real de terremotos provenientes de sites meteorológicos oficiais, ajudando pessoas ao redor do globo. Ásia-Pacífico: O Spick & Span é um jogo de arcade que incentiva os jogadores a lutar por um mundo mais limpo. Ele integra compras no aplicativo, kit de conta, kit push e anúncios da HUAWEI.

O Spick & Span é um jogo de arcade que incentiva os jogadores a lutar por um mundo mais limpo. Ele integra compras no aplicativo, kit de conta, kit push e anúncios da HUAWEI. América Latina: O SOSMex é um aplicativo de botão de pânico que permite às mulheres no México alertar seus amigos e familiares sobre seu paradeiro, para que saibam quando estão em perigo. O aplicativo é desenvolvido com o HUAWEI Awareness Kit, entre outros recursos abertos do HMS Core.

O SOSMex é um aplicativo de botão de pânico que permite às mulheres no México alertar seus amigos e familiares sobre seu paradeiro, para que saibam quando estão em perigo. O aplicativo é desenvolvido com o HUAWEI Awareness Kit, entre outros recursos abertos do HMS Core. Oriente Médio e África: O The Deaf Sign Language App - ASL (aplicativo de linguagem de sinais para surdos) ajuda os usuários a aprender a linguagem de sinais simplesmente dizendo uma palavra ou frase para que eles possam se comunicar facilmente com pessoas que sofrem de deficiência auditiva. Ele integra o HUAWEI Analytics Kit e o HUAWEI Account Kit.

Zhang Ping'an, presidente da Huawei Consumer Cloud Service afirma: "Continuamos comprometidos em fornecer aos desenvolvedores mais recursos, IDE e ferramentas, com o objetivo de ajudá-los a transformar suas ideias inovadoras em realidade e trazer suas criações para o mundo. A Huawei dá as boas-vindas a todos os desenvolvedores para se juntar a nós no ecossistema HMS e espera dar as mãos a eles para moldar o futuro da tecnologia."

[1] Os vencedores da região do Oriente Médio e África serão anunciados em 8 de dezembro de 2020

Sobre a Huawei Developers

A Huawei Developers, uma plataforma como parte da Huawei Mobile Services, oferece suporte operacional único para desenvolvedores durante todo o ciclo de desenvolvimento de aplicativos e serviços, ajudando os desenvolvedores a transformar ideias em realidade com o conjunto completo de recursos de desenvolvimento disponíveis através do HMS Core.

Com mais de 2 milhões de desenvolvedores em todo o mundo, a ambição da Huawei Developers é se conectar com desenvolvedores globais para construir um ecossistema aberto e inovador com sucesso compartilhado.

Os aplicativos criados no Huawei Developers podem ser publicados e distribuídos na HUAWEI AppGallery, a plataforma de distribuição de aplicativos da Huawei e uma das primeiras lojas de aplicativos do mundo a implementar um sistema de verificação de identidade de desenvolvedor. Ele também possui um sistema de detecção de quatro camadas para garantir a segurança do aplicativo e alavanca algoritmos proprietários para permitir recomendações de conteúdo úteis.

Sobre o HMS Core

O HMS Core é um conjunto de ferramentas feitas para parceiros da Huawei e desenvolvedores de aplicativos para criar experiências novas e exclusivas que exploram todas as capacidades de hardware e software que os dispositivos Huawei têm em oferta. Ao integrar o HMS Core 5.0, os desenvolvedores podem aproveitar rapidamente os recursos do dispositivo da Huawei. O HMS Core atualmente oferece suporte a mais de 2 milhões de desenvolvedores e 55.000 aplicativos em todo o mundo.

Para mais informações: https://developer.huawei.com/en

Mantenha-se atualizado com o Huawei Developers:

