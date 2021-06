Huawei atteint les normes de stockage d'énergie les plus rigoureuses au monde, certifiées par TÜV Rheinland

L'Allemagne est un marché important pour le stockage de l'énergie en Europe, et elle est le leader mondial en matière d'application du stockage de l'énergie, du contrôle qualité et du R&D. La norme 2PfG 2511 sur le stockage de l'énergie, conçue et publiée par TÜV Rheinland, et la norme VDE-AR-E 2510-50 sur les systèmes de stockage de l'énergie, publiée par VDE, sont les premières normes de ce type à réaliser des évaluations complètes des systèmes de stockage de l'énergie. Ces normes couvrent la plupart des risques de sécurité liés aux systèmes de stockage d'énergie et fixent des exigences techniques et des conditions d'essai rigoureuses en termes de sécurité électrique, de sécurité des batteries, de compatibilité électromagnétique, de sécurité fonctionnelle, de gestion de l'énergie, de sécurité du transport et d'impact sur l'environnement. Par conséquent, ces normes garantissent que seuls les systèmes de stockage d'énergie sûrs et de haute qualité sont autorisés à entrer sur le marché.

La série LUNA2000 (LUNA2000-15-S0, LUNA2000-10-S0, LUNA2000-5-S0), conçue pour être un système modulaire, se concentre sur la sécurité fonctionnelle de ses composants électriques, sa batterie, sa performance, sa gestion de la batterie, son système de gestion de l'énergie et sa gestion thermique. Ainsi, les séries sont adaptables à un large éventail d'utilisateurs et de marchés. La série de produits LUNA2000 de Huawei ne répond pas seulement aux exigences du marché allemand et des autres marchés de l'UE, mais elle peut également pénétrer d'autres marchés dans le monde.

« Huawei est une entreprise leader dans le secteur du photovoltaïque intelligent et du stockage d'énergie. Ses produits ont obtenu la certification 2Pfg 2511 et VDE-AR-E 2510-50 pour les systèmes de stockage d'énergie, et ont satisfait aux normes de certification les plus rigoureuses au monde. Cela signifie que Huawei a officiellement franchi le seuil d'entrée sur le marché du stockage d'énergie le plus exigeant au monde », a déclaré Li Weichun, responsable mondial du segment commercial de l'électronique de puissance et directeur général des produits solaires et commerciaux de la Grande Chine chez TÜV Rheinland lors de la cérémonie organisée dans le cadre du SNEC.

« L'Allemagne a des normes très élevées en termes d'application et de commercialisation du stockage de l'énergie, et ses normes sont bien plus strictes que celles d'autres régions. Comme Huawei a obtenu cette certification, qui lui donne accès au marché allemand, notre expansion sur le marché mondial peut maintenant progresser à un rythme encore plus rapide. Il s'agit également d'une nouvelle étape importante de notre partenariat », a souligné Zhou Tao, vice-président de Huawei Smart PV, dans son discours.

À l'avenir, Huawei poursuivra son partenariat avec TÜV Rheinland afin de combiner l'expérience internationale avancée avec le marché chinois, et de renforcer leur coopération approfondie pour les marchés clés du stockage de l'énergie tels que l'Europe, la Chine et le Japon.

Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Nous comptons plus de 194 000 employés, et nous opérons dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde. Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque personne, foyer et entreprise pour un monde intelligent et totalement connecté. À cette fin, nous favoriserons une connectivité omniprésente et l'égalité d'accès aux réseaux ; nous apporterons l'intelligence artificielle et en cloud aux quatre coins du monde pour fournir une puissance de calcul supérieure là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; nous créerons des plateformes numériques pour aider tous les secteurs et toutes les entreprises à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; nous redéfinirons l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus personnalisée pour les individus dans tous les aspects de leur vie, qu'ils soient à la maison, au bureau ou en déplacement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de Huawei à l'adresse www.huawei.com .

