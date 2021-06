Huawei osiąga zgodność z najbardziej rygorystycznymi na świecie normami magazynowania energii potwierdzoną certyfikacją TÜV Rheinland

Seria LUNA2000 (LUNA2000-15-S0, LUNA2000-10-S0, LUNA2000-5-S0), zaprojektowana jako system modułowy, kładzie nacisk na bezpieczeństwo funkcjonalne części układów elektrycznych, baterii, systemu zarządzania baterią (BMS), systemu zarządzania energią (EMS) i kontroli temperatury. Ta linia produktów może być dostosowana do szerokiej gamy użytkowników i rynków. Produkty LUNA2000 nie tylko spełniają wymogi obowiązujące na rynku niemieckim i rynku UE, lecz również mogą być wprowadzone na inne rynki świata.

„Huawei zajmuje czołową pozycję w branży inteligentnych rozwiązań PV i magazynowania energii. Produkty tej marki otrzymały oba certyfikaty dla systemów magazynowania energii, 2Pfg 2511 i VDE-AR-E 2510-50, potwierdzające zgodność z najbardziej rygorystycznymi normami na świecie. Oznacza to, że Huawei przekroczyła próg wejścia na najbardziej wymagający rynek systemów magazynowania energii na świecie" - powiedział Li Weichun, dyrektor ds. segmentu energoelektroniki na świat i ds. produktów fotowoltaicznych i komercyjnych z regionu Chin w TÜV Rheinland podczas ceremonii, która odbyła się w ramach targów SNEC.

„Niemcy ustanowiły bardzo wysokie standardy w odniesieniu do zastosowań i komercjalizacji systemów magazynowania energii, a normy w tym kraju są dużo bardziej rygorystyczne niż te obowiązujące w innych regionach. Ponieważ spółka Huawei uzyskała tę certyfikację i tym samym dostęp do rynku niemieckiego, nasza ekspansja na globalne rynki może teraz przyspieszyć. Jest również zwieńczeniem kolejnego etapu naszego partnerstwa" - podkreślił podczas swojego wystąpienia Zhou Tao, wiceprezes Huawei Smart PV.

W przyszłości Huawei będzie kontynuować współpracę z TÜV Rheinland w celu połączenia zaawansowanego międzynarodowego doświadczenia z chińskim rynkiem i dalszego umacniania ścisłej współpracy na rzecz kluczowych rynków magazynowania energii, jak Europa, Chiny i Japonia.

Huawei

Założona w 1987 roku, spółka Huawei to czołowy globalny dostawca infrastruktury teleinformatycznej i inteligentnych urządzeń. Spółka zatrudnia ponad 194 tys. pracowników, prowadząc działalność w ponad 170 krajach i regionach świata oraz obsługując ponad 3 mld użytkowników. Jej wizją i misją jest udostępnienie rozwiązań cyfrowych wszystkim ludziom, gospodarstwom domowym i organizacjom na rzecz w pełni połączonego, inteligentnego świata. W tym celu spółka będzie podejmować działania na rzecz ogólnodostępnej łączności i promować równy dostęp do sieci; będzie udostępniać rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej i sztucznej inteligencji we wszystkich stronach świata, aby zapewnić zaawansowane możliwości obliczeniowe wszędzie tam, gdzie są potrzebne i we właściwym czasie; spółka ta będzie budować platformy cyfrowe, aby wspierać wszystkie branże i organizacje w procesie poprawy wydajności, efektywności i dynamiki działania; firma zapewnia użytkownikom nowe doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją, sprawiając, że stanie się ona w większym stopniu spersonalizowana dla użytkowników we wszystkich obszarach życia - w domu, pracy i podróży.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Huawei pod adresem www.huawei.com.

