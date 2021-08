Huawei, China Mobile und Industriepartner veröffentlichen 5G-Advanced Technology Evolution White Paper

BEIJING, Aug. 9, 2021 /PRNewswire/ -- Huawei veröffentlichte ein Whitepaper mit dem Titel 5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective - Towards a New Era of Intelligent Connect X with China Mobile and other industry partners. Dieses Papier ist das erste in der Branche, das die Architektur und die technische Richtung für 5G-Advanced erweitert. Es zielt darauf ab, Richtlinien bereitzustellen, die 5G-Technologien fördern und eine nachhaltige 5G-Industrie aufbauen.

Obwohl 5G schnell zunimmt, ist es noch nicht ausgereift. Um mehr sozialen und wirtschaftlichen Wert aus 5G zu ziehen, kündigte 3GPP offiziell 5.5G als zweite Phase von 5G an und nannte es 5G-Advanced. Von hier aus erzielten Industriepartner einen Konsens über die Entwicklung von 5G-Advanced und erstellten dieses Weißbuch, um die Anforderungen und Technologien für seine Entwicklung von 5G zu klären und so seine Entwicklung in Netzwerken zu beschleunigen.

5G ist unerlässlich, um die Serviceerfahrung zu verbessern und die digitale und intelligente Transformation von Branchen voranzutreiben. Um tiefer in die Branchen vorzudringen, erfordert 5G die Konvergenz von DT, OT, IT und CT (DOICT). Und das Kernnetzwerk, ähnlich dem Gehirn des E2E-Netzwerks, spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des 5G-Advanced-Netzwerks. Daher müssen wir die Entwicklung der 5G-Kernnetzarchitektur und -technologien im Einklang mit unseren Geschäftsmodellen fördern, da sie den Betreibern helfen werden, den ROI zu verbessern und den Branchenakteuren helfen werden, 5G-Netzwerke während der digitalen und intelligenten Transformation besser zu nutzen.

Um die Netzwerkfähigkeiten zu verbessern und die sich ständig ändernden Serviceanforderungen zu erfüllen, wird 5G-Advanced sowohl die 5G-Architektur als auch die Technologie weiterentwickeln.

Auf der architektonischen Ebene muss das 5G-Advanced-Netzwerk das Konzept des Cloud-nativen, Edge-Netzwerks, Network as a Service vollständig berücksichtigen und die Netzwerkfähigkeiten weiter verbessern und sich schließlich in Richtung Cloud-Netzwerkintegration und Computing-Netzwerkintegration bewegen. Auf der Netzwerktechnologieebene müssen 5G-Advanced-Netzwerke die Eigenschaften von Intelligenz, Konvergenz und Aktivierung aufweisen.

Mit kontinuierlicher Verbesserung wird 5G-Advanced uns ermöglichen, Netzwerkfunktionen schnell einzuführen und bei Bedarf zu iterieren, um sie in verschiedene Service-Szenarien zu integrieren.

Das White Paper dient als wertvolle Referenz für die Entwicklung von 5G-Advanced. Damit sie jedoch gedeihen kann, ist Zusammenarbeit erforderlich. Wenn Sie weit gehen wollen, gehen Sie zusammen. Huawei ist bestrebt, eine Lösung mit Industriepartnern auszuarbeiten, um die 5G-Entwicklung zu entfachen und eine fruchtbare 5G-Branche aufzubauen.

Klicken Sie hier, um das 5G-Advanced Technology Evolution White Paper herunterzuladen: link

SOURCE Huawei