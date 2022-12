Huawei Datacom wyróżniona jako lider w badaniu 2022 Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii infrastruktury przewodowej i bezprzewodowej LAN dla przedsiębiorstw

SHENZHEN, Chiny, 27 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- firma Huawei ogłosiła, że została wyróżniona jako lider w badaniu 2022 Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii infrastruktury przewodowej i bezprzewodowej LAN dla przedsiębiorstw. Tym samym jest jedynym dostawcą spoza USA, który został sklasyfikowany w grupie Leaders Quadrant. Huawei traktuje to osiągnięcie jako kamień milowy oraz kolejne już świadectwo międzynarodowego uznania dla jej kompleksowej oferty sieciowej. Bogata oferta rozwiązań Huawei obejmuje m.in. CloudCampus 3.0 Solution, przełączniki sieciowe z serii CloudEngine, punkty dostępu Wi-Fi AirEngine czy platformę automatycznego i inteligentnego zarządzania siecią iMaster NCE.

Huawei Datacom named a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure

Jako renomowany dostawca na międzynarodowym rynku przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury LAN dla przedsiębiorstw Huawei posiada szereg silnych stron, w tym obszerny portfel produktowy, bazującą na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym platformę zarządzania siecią, obsługę Wireless First, a także wiodące w branży „zdolność realizacyjną" i „całościowość wizji".

Huawei posiada holistyczny katalog produktów i usług z zakresu infrastruktury przewodowej i bezprzewodowej LAN dla przedsiębiorstw. Obejmuje on m.in. takie produkty i rozwiązania jak kompleksowe Cloud Campus Solution dla sieci LAN, WLAN i WAN, posiadające szereg funkcjonalności przełączniki sieciowe z serii CloudEngine, wielokrotnie nagradzane punkty dostępu Wi-Fi AirEngine oraz sprawdzoną w terenie platformę automatycznego i inteligentnego zarządzania siecią iMaster NCE. Do dziś z produktów tych i rozwiązań skorzystały miliony klientów na całym świecie reprezentujących najrozmaitsze branże. Zdobyły one przy tym liczne pochwały.

Firma Huawei konsekwentnie skupia się na globalnym rynku przedsiębiorstw, konsekwentnie tworząc innowacje, które wyznaczają standardy dla sieci firmowych pod względem uproszczonej architektury sieciowej, najwyższej klasy designu sprzętowego, zwinnego procesu dostarczania oprogramowania i elastycznych modeli biznesowych.

Ściślej mówiąc, Huawei upraszcza architekturę sieci kampusowej z trzech do dwóch warstw poprzez rozwiązanie obejmujące centralny przełącznik sieciowy i moduły zdalne. Z myślą o innowacjach sprzętowych Huawei zaprezentowała nowatorskie inteligentne anteny Wi-Fi 6 trzeciej generacji oraz szereg zupełnie nowych przełączników sieciowych z serii CloudEngine oraz punktów dostępu AirEngine. Jeśli chodzi o innowacje w oprogramowaniu, Huawei wyróżnia się potężną platformą automatycznego i inteligentnego zarządzania siecią iMaster NCE, która stanowi podstawę pierwszej w branży sieci pojazdów autonomicznych dla kampusów. Pod względem innowacyjnych modeli biznesowych, Huawei wyróżnia się na tle innych dostawców uruchomieniem modelu platformy zarządzania chmurą dostępnej na wynajem i sprzedaż, jak również elastyczne możliwości wdrożeniowe, w tym wdrożenie na miejscu, w publicznej chmurze Huawei i chmurze posiadanej przez dostawcę usługi zarządzanej.

Do dziś z oferty sieci kampusowych Huawei skorzystali liczni klienci w ponad 170 państwach i regionach oraz najróżniejszych sektorach, w tym usług publicznych, edukacji, opieki zdrowotnej, produkcyjnym, finansowy i energetycznym, zyskując możliwość budowania solidnych fundamentów pod planowaną transformację cyfrową.

Więcej informacji na temat stworzonego przez Huawei rozwiązania CloudCampus Solution można znaleźć na stronie: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-network

Zastrzeżenie firmy Gartner

Firma Gartner nie udziela poparcia żadnym dostawcom, produktom lub usługom przedstawionym w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii, by wybierali tylko tych dostawców, którym przyznano najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze Gartner powstają na bazie opinii organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia dotyczące faktów. Gartner nie udziela wyrażonej wprost ani dorozumianej rękojmi lub gwarancji dotyczącej omawianych w tym komunikacie badań, w tym z tytułu pokupności lub przydatności do określonego celu. Gartner i Magic Quadrant stanowią zarejestrowane znaki handlowe i usługowe spółki Gartner, Inc. i/lub jej jednostek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na świecie. W niniejszym komunikacie zostały one użyte za zgodą Gartner Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1974567/image_986294_22338677.jpg

SOURCE Huawei