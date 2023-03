Huawei définit quatre directions de développement des réseaux tout optique écologiques, libérant l'expérience du gigabit et progressant vers la F5.5G

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Au cours du MWC 2023, IDATE a organisé le Green All-optical Network Forum (forum sur les réseaux tout optique écologiques), au cours duquel toutes les parties ont préconisé l'accélération de la construction de réseaux gigabit. Richard Jin, président de Huawei Optical Business Product Line, a élaboré sur sa vision de « Green Giga » et a défini quatre directions de développement (G-I-G-A) des réseaux gigabit tout optique écologiques, afin de promouvoir le développement des réseaux gigabit écologiques et de soutenir l'évolution future du réseau vers la 10G pour passer à la F5.5G.

IDATE holding the Green All-Optical Network Forum Richard Jin delivering his keynote speech

Le haut débit gigabit s'est développé rapidement dans le monde entier, et l'accélération et la popularisation d'applications telles que la 8K, l'IoT, la RV et la RA vont fortement augmenter les besoins en bande passante et en connexion. Dans le cadre de cette tendance, Huawei a exposé sa vision d'un réseau gigabit écologique : réduire les coûts de construction et d'exploitation et de maintenance par bit à un cinquième de ce qu'ils sont actuellement, et ce, sans augmenter la consommation d'énergie. Richard Jin a également proposé quatre directions pour le développement des capacités du réseau : Giant capacity, Intelligence for all, Guaranteed experience, and Architecture simplified (G-I-G-A) (Capacité gigantesque, intelligence pour tous, expérience garantie et architecture simplifiée). Le réseau OptiX écologique et intelligent de Huawei permet aux opérateurs mondiaux de mettre à niveau leurs réseaux en suivant les principes G-I-G-A, en créant des réseaux gigabit tout optique écologiques pour offrir aux utilisateurs une expérience gigabit de haute qualité et en soutenant l'évolution du réseau vers la F5.5G.

Bande passante ultra-haute : Des technologies innovantes telles que les technologies 400G, OXC, metro OTN, 10G PON et FTTR doivent être intégrées aux réseaux gigabit, de la dorsale au domicile, afin de construire des réseaux tout optique offrant des connexions 400G aux réseaux dorsaux, 100G aux réseaux métropolitains, 10G aux réseaux d'accès et 1G au domicile. Cela élimine les goulets d'étranglement liés à la capacité des nœuds, à la capacité de la couche réseau et à la capacité du réseau de bout en bout. Cette solution répond aux exigences en matière de bande passante des services et favorise la croissance des revenus des opérateurs.

Expérience déterministe : Le FTTR OptiXstar F30 de Huawei étend la connexion de la fibre optique domestique aux pièces individuelles. L'architecture C-WAN innovante fournit une couverture Wi-Fi à 2000 Mbit/s dans toute la maison avec une itinérance imperceptible pour offrir une expérience domestique exceptionnelle. L'OptiX Alps-WDM de Huawei déplace l'OTN des nœuds d'agrégation vers les sites CO pour établir un réseau tout optique E2E avec une qualité de transmission remarquable.

Architecture simplifiée : Une architecture tout optique simplifiée fournit un accès à guichet unique et une connexion à saut unique. Accès unique : la solution CO+AirPON de Huawei propose des capacités PON 10G sur poteaux, sur trottoirs et au sein des bâtiments, intégrant de manière innovante plusieurs sites pour une gestion simplifiée. De cette façon, tous les services B2H et B2B sont accessibles via un seul site et un seul réseau, réduisant ainsi l'OPEX de 60 %. Connexion à saut unique : Huawei associe une solution de réseau dorsal à maillage 3D à la solution Alps-WDM pour les réseaux métropolitains afin de mettre en œuvre un processus tout optique permettant d'acheminer les services du cloud vers l'utilisateur, réduisant ainsi considérablement les coûts de construction du réseau, son empreinte et sa consommation d'énergie.

Intelligence multidimensionnelle : Afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, de renforcer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance, et de réduire la consommation d'énergie, Huawei a lancé trois solutions permettant une intelligence multidimensionnelle. La solution Premium Broadband analyse les données d'expérience dans le but de détecter de manière proactive les défaillances et de procéder à l'optimisation en temps voulu ; la solution de numérisation du réseau de câbles optiques détecte les câbles optiques et analyse les données de manière centralisée, ce qui permet de visualiser et de gérer le réseau de câbles optiques ; et la solution O&M intelligente et écologique ajuste dynamiquement la consommation d'énergie en fonction des cartes, de l'utilisation des ports et du trafic.

Richard Jin a souligné : « En se fondant sur la vision du gigabit écologique et sur les directions de développement de G-I-G-A, Huawei continuera d'innover pour aider les opérateurs à construire des réseaux tout optique gigabit écologiques dotés d'un développement de services tourné vers l'avenir et d'opérations efficaces. »

Le MWC 2023 se déroulera du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et solutions au stand 1H50 dans le hall 1 de Fira Gran Via. En compagnie d'opérateurs mondiaux, de professionnels du secteur et de leaders d'opinion, nous aborderons des sujets tels que le succès commercial de la 5G, les opportunités de la 5.5G, le développement durable, la transformation numérique et notre vision de l'utilisation du plan commercial GUIDE pour tirer parti du succès de la 5G pour une prospérité toujours plus grande de cette dernière. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012607/During_MWC_2023_Huawei_proposed_vision_Green_Giga_Green_All_Optical.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012608/Richard_Jin_delivering_keynote_speech.jpg

SOURCE Huawei