Huawei désigné, en janvier 2020, Choix des clients de Gartner Peer Insights pour les infrastructures d'accès aux réseaux locaux câblés et sans fil

Gartner définit le marché de l'infrastructure des réseaux locaux câblés et sans fil comme comprenant les fournisseurs de matériel et de logiciels de réseaux câblés et sans fil, permettant aux dispositifs de se connecter au réseau local câblé ou au réseau Wi-Fi de l'entreprise. Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne d'évaluation et d'examen des logiciels et services informatiques, alimentée par et pour les professionnels de l'informatique et les décideurs en technologie. Gartner Peer Insights comprend plus de 215 000 avis vérifiés sur plus de 340 marchés. Les distinctions Choix des clients (Customers' Choice) de Gartner Peer Insights, récompensent les fournisseurs très bien notés par leurs clients, aidant ainsi les responsables informatiques des entreprises à prendre des décisions d'achat plus judicieuses.