Huawei reconhecida com o Gartner Peer Insights Customers' Choice de janeiro de 2020 pela infraestrutura de acesso LAN com fio e sem fio

A Gartner define o mercado de infraestrutura de acesso LAN com fio e sem fio como compreendendo provedores que fornecem hardware e software de rede com fio e sem fio que possibilitam que os dispositivos se conectem à rede Wi-Fi ou LAN com fio da empresa. O Gartner Peer Insights é uma plataforma on-line de classificações e avaliações de serviços e software de TI que são escritas e lidas por profissionais de TI e tomadores de decisão do setor de tecnologia. O Gartner Peer Insights inclui mais de 215.000 avaliações verificadas em mais de 340 mercados. As distinções do Gartner Peer Insights Customers' Choice reconhecem provedores que têm elevada classificação por seus clientes, ajudando os líderes empresariais de TI a tomarem decisões de compra com mais perspicácia.

No Gartner Peer Insights, as ofertas de rede do campus da Huawei receberam um total de 196 avaliações de clientes de diversos setores em todo o mundo. O feedback do cliente cobre chaves de Ethernet da Huawei e switches essenciais do campus, pontos de acesso interno e externo, plataforma de rede gerenciada na nuvem, entre outros produtos Huawei. De acordo com o feedback do cliente, os produtos e soluções de rede do campus da Huawei são altamente reconhecidos em termos de desempenho, confiabilidade e facilidade de gestão.

"É nosso único objetivo prover as melhores soluções e produtos da categoria que satisfazem os requisitos dos clientes e entregam um reconhecimento do cliente. Portanto, estamos empolgados por sermos nomeados como Gartner Peer Insights Customers' Choice de janeiro de 2020", declarou Zhao Zhipeng, presidente do domínio de rede do campus da Huawei. "No futuro, continuaremos comprometidos com o foco no cliente a inovação contínua, e persistiremos em ajudar os clientes a abraçar uma rede de campus totalmente conectada a fim de acelerar sua jornada de transformação digital. Também somos amplamente agradecidos pelo feedback que eles compartilham conosco por meio do Gartner Peer Insights."

Eis alguns trechos dos clientes que contribuíram com a distinção da Huawei:

"Boa experiência de implementação em nossas grandes implantações. Mais de 12.000 pontos de acesso estão instalados em 55 universidades por todo o país, em conjunto com switches de núcleo, agregação e acesso. A experiência geral com os pontos de acesso da Huawei é excelente." – feedback de um cliente da área de educação;

– feedback de um cliente da área de educação; "Os produtos WLAN da Huawei têm boa qualidade de sinal, ampla cobertura e são estáveis. Durante o uso dos produtos WLAN da Huawei, há poucas quedas de ligação. Além disso, as vantagens de preço são óbvias e há serviços pós-venda disponíveis." – feedback de um diretor de tecnologia do setor varejista

A inovação e liderança contínua no domínio da rede do campus abriu o caminho para que a Huawei obtivesse a confiança duradoura de clientes.

Em 2019, a Huawei lançou uma CloudCampus Solution, a única centrada na experiência. Essa solução inovadora ajuda os clientes a implementar a gestão automatizada, O&M inteligente e abertura de redes de campus em camadas totais, encurtando o tempo de colocação no mercado (TTM) de serviços empresariais e conquistando a garantia em tempo real de experiência e qualidade de serviço.

A Huawei também lançou os switches de campus CloudEngine série S totalmente novos para a era do Wi-Fi 6. Os produtos em destaque incluem o switch de núcleo carro-chefe do campus – CloudEngine S12700E – que entrega seis vezes mais que o desempenho médio do setor, cumprindo os requisitos de evolução de rede de grandes empresas e redes de campus para os próximos 10 anos.

No campo da WLAN, a Huawei AirEngine, alimentada pela Huawei 5G, obteve ampla confiança de clientes globais. De acordo com o último relatório do Dell'Oro Group, a fatia de mercado da Huawei Wi-Fi 6 está classificada em primeiro lugar globalmente (excluindo a América do Norte) entre o 3T de 2018 e o 3T de 2019.

Aviso legal: o Gartner Peer Insights Customers' Choice constitui opiniões subjetivas de avaliações individuais de usuários finais, classificações e dados aplicados frente a uma metodologia documentada; não representa nem o ponto de vista, nem constitui endosso por parte da Gartner ou de seus afiliados.

