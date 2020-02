Huawei erhält Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers' Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure (Januar 2020)

SHENZHEN, China, 10. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Huawei, ein weltweit führender Anbieter von Infrastruktur und intelligenten Geräten im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), freut sich über die Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers' Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure (Januar 2020). Huawei ist der einzige nicht in Nordamerika ansässige benannte Anbieter und hat bei 196 Bewertungen ein Rating von 4,7/5 Sternen (Stand: 5. Februar 2020).