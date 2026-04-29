Флагманский планшет станет центральным элементом презентации инновационных продуктов Huawei в Бангкоке

БАНГКОК, 29 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei официально объявила о проведении презентации инновационных продуктов под названием «Твой момент зажигать» (Now Is Your Spark), которая состоится 7 мая 2026 года в Бангкоке (Таиланд). В рамках мероприятия будет представлен широкий ассортимент флагманских планшетов, носимых устройств и смартфонов. Задействуя технологии для улучшения повседневной жизни и открывая новые горизонты будущего благодаря инновациям, Huawei стремится вдохновлять пользователей с помощью интеллектуальных решений для любых сценариев применения.

Flagship Tablet to Highlight Huawei Innovative Product Launch in Bangkok

Одним из ключевых событий презентации станет мировой дебют флагманского планшета HUAWEI MatePad Pro Max. Серия HUAWEI MatePad Pro неизменно задает новые стандарты пользовательского опыта, сочетая лучшую в своем классе производительность и мощный потенциал для творчества. Это новое устройство — лучший планшет Huawei на сегодняшний ден: его легкий корпус, производительность на уровне ПК и дисплей PaperMatte открывают новые возможности для работы, создания контента и творческого самовыражения.

В сегменте носимых устройств серия HUAWEI WATCH FIT продолжает завоевывать признание пользователей во всем мире. По состоянию на апрель 2026 года объем поставок этих устройств превысил 24 млн единиц, что стало новым рекордом на рынке модных спортивных смарт-часов. Серия предлагает легкость и комфорт при ношении, а также профессиональные функции для занятий спортом и мониторинга здоровья. На презентации инновационных разработок Huawei в Бангкоке состоится премьера новой серии часов HUAWEI WATCH FIT 5. Эти устройства призваны стать идеальным спутником пользователей для выражения индивидуального стиля, получения удовольствия от спорта и круглосуточного контроля состояния здоровья. Кроме того, на мероприятии будет представлена модель HUAWEI GT Runner 2 Racing Legend Edition, специально разработанная для марафонцев и оснащенная усовершенствованной системой анализа данных для научно обоснованной поддержки каждого этапа дистанции. Huawei также планирует представить свои первые ювелирные смарт-часы, созданные в сотрудничестве с известным международным дизайнером ювелирных изделий Франческой Амфитеатроф (Francesca Amfitheatrof) — модель HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. После пятилетнего перерыва состоится громкое возвращение премиальной линейки детских часов нового поколения — серии HUAWEI WATCH KIDS X1.

В сегменте смартфонов модель HUAWEI nova 15 Max предложит потребителям во всем мире новый уровень пользовательского комфорта. Благодаря передовым технологиям обработки изображений, повышенной продолжительности автономной работы и надежности это устройство станет идеальным решением для молодых пользователей, позволяя запечатлевать важные моменты жизни и раскрывать свой творческий потенциал.

«Твой момент зажигать» (Now Is Your Spark) — каждый человек способен осветить мир и стать движущей силой перемен, а технологии служат факелом, который зажигает, объединяет и умножает эту силу. Предоставляя возможность выразить свой энтузиазм, наполнить вдохновение смыслом и создать площадку для самовыражения, компания Huawei стремится дать потребителям во всем мире инструмент для создания своих собственных историй с помощью инновационных технологий.

