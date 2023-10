Huawei dévoile LampSite X pour libérer le potentiel numérique intérieur

DUBAI, EAU, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Global Mobile Broadband Forum (MBBF) 2023, Yang Chaobin, membre du conseil d'administration et président de ICT Products & Solutions de Huawei, a lancé LampSite X, une solution de produit numérique d'intérieur 5G de nouvelle génération qui vise à aider les opérateurs à ouvrir de nouveaux espaces commerciaux et à passer à l'intelligence numérique.

Yang unveiling the LampSite X series

Yang a fait remarquer : « LampSite X apporte pour la première fois des capacités 5.5G inégalées à l'intérieur des bâtiments afin d'améliorer de manière significative la numérisation de l'intérieur : Dotée de la conception la plus légère, du déploiement le plus simple et de la consommation d'énergie la plus faible, la solution offre une expérience de 10 Gbps et diverses capacités, répondant aux demandes des consommateurs pour une expérience intérieure de qualité supérieure et réalisant une productivité numérique plus puissante dans diverses industries. »

La 5G, qui se développe rapidement, est à l'origine de la croissance explosive du trafic mobile, dont 80 % est généré à l'intérieur des bâtiments. Dans les scénarios d'intérieur à haute densité qui impliquent un trafic piétonnier important, tels que les centres commerciaux, les aéroports, les gares et les stades, la densité du trafic dans les hotspots est plus de 100 fois supérieure à la densité moyenne du trafic. Ces scénarios requièrent des capacités numériques améliorées en intérieur. En outre, tout en passant au numérique, les industries ont besoin que les réseaux fournissent des capacités nouvelles et plus fortes, telles que le positionnement de haute précision et la liaison montante ultra-haute, pour soutenir la fabrication intelligente, l'entreposage et la logistique.

La numérisation des intérieurs est devenue un consensus au sein de l'industrie

La numérisation intérieure est devenue l'une des capacités essentielles à améliorer dans les ères 5G et 5.5G. La numérisation intérieure est confrontée à un certain nombre de défis : premièrement, comme toutes les bandes évoluent vers la 5G, elles doivent être intégrées et coordonnées pour simplifier la conception et le déploiement ; deuxièmement, comme le trafic intérieur est inégalement réparti tout au long de la journée, une économie d'énergie dynamique basée sur la charge de trafic est nécessaire pour aider les opérateurs à réduire les coûts énergétiques ; troisièmement, comme les industries deviennent numériques, davantage de capacités doivent être développées pour répondre aux exigences d'un plus grand nombre de scénarios.

LampSite X établit une nouvelle référence en matière de numérisation des intérieurs

LampSite X peut répondre à diverses exigences en matière de numérisation intérieure. Cette série de produits peut être aussi petite que 1 l en volume et 1 kg en poids, ce qui est le plus petit et le plus léger de l'industrie, permettant un déploiement flexible et facile dans n'importe quel scénario. Malgré sa petite taille, un boîtier LampSite X est très puissant. Un seul boîtier prend en charge toutes les bandes, toutes les technologies d'accès radio (RAT) et toutes les largeurs de bande et permet aux réseaux d'atteindre des performances ultra-élevées, des capacités ultra-diverses et une consommation d'énergie ultra-faible.

LampSite X est le seul produit de l'industrie qui combine mmWave et sub-6 GHz pour atteindre un débit de pointe de plus de 10 Gbps, ainsi que le premier à apporter la 5.5G 10 Gbps à l'intérieur. Le produit utilise la technologie unique Distributed Massive MIMO de Huawei pour atteindre une expérience mono-utilisateur de 10 Gbps partout et fournir une expérience multi-utilisateur de 10 Gbps pour tout le monde.

Pour répondre efficacement aux exigences de connectivité de diverses industries, LampSite X offre des capacités étendues, notamment une liaison montante ultra-haute de 10 Gbps, un positionnement de haute précision jusqu'à des niveaux submétriques, une faible latence jusqu'à des millisecondes, et l'IoT. Il utilise la solution unique « 0 Bit 0 Watt » de Huawei pour réaliser un ajustement de l'alimentation basé sur le service, une super dormance pendant les heures creuses avec une consommation d'énergie inférieure à 1 W, et un réveil à la demande en quelques secondes seulement. Cette économie d'énergie dynamique 24 heures sur 24 maximise l'efficacité énergétique.

LampSite X étend ses applications aux consommateurs et à l'industrie

LampSite X met à niveau les capacités numériques d'intérieur afin de fournir des applications 5.5G à tous les scénarios pour les consommateurs et de connecter plus de scénarios dans plus d'industries.

Dans les scénarios toC, les nouvelles capacités de LampSite X amélioreront l'expérience du consommateur et le modèle commercial. Par exemple, dans les quartiers d'affaires à 10 Gbps de Hong Kong, soutenus par Hong Kong Telecom, ces capacités augmentent le trafic de plus de 20 % et apportent de nouveaux modèles commerciaux toB et toC, qui incitent les opérateurs à passer de la fourniture de capacités de réseau à la fourniture de services convergents.

Dans les scénarios toB, les capacités numériques multidimensionnelles d'intérieur de LampSite X apporteront une plus grande efficacité aux usines entièrement connectées. Par exemple, dans les usines intelligentes de Midea, ces capacités améliorent l'efficacité de nombreux processus, couvrant la production, l'inspection de la qualité, la logistique et l'entreposage, au point qu'un produit peut être fabriqué en seulement sept secondes, réduisant ainsi de moitié le temps de production.

M. Yang a conclu en déclarant que « LampSite X nous ouvre de nombreuses nouvelles possibilités numériques. Nous devrions saisir ces opportunités pour aller au-delà de l'extérieur et améliorer la numérisation de l'intérieur afin d'aider les opérateurs à développer diverses applications commerciales et à entrer dans une nouvelle ère numérique. »

Le Global Mobile Broadband Forum 2023, dont le thème est « Bring 5.5G into Reality » (« Faire de la 5.5G une réalité » en français), est organisé par Huawei, avec ses partenaires industriels GSMA, GTI et SAMENA. Ce forum annuel s'est tenu les 10 et 11 octobre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, rassemblant des opérateurs de réseaux mobiles, des leaders de l'industrie verticale et des partenaires de l'écosystème du monde entier pour explorer le succès de la commercialisation de la 5G et accélérer l'utilisation commerciale de la 5.5G. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : https://www.huawei.com/en/events/mbbf2023 .

