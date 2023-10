Huawei lança o LampSite X para liberar o potencial digital em ambientes internos

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- No Global Mobile Broadband Forum (MBBF) 2023, Yang Chaobin, membro do conselho e presidente da área de produtos e soluções de TIC da Huawei, lançou o LampSite X, uma solução de 5G para interiores de próxima geração que visa ajudar as operadoras a abrir novos espaços de negócio e avançar em direção à inteligência digital.

Yang apresenta a série LampSite X (PRNewsfoto/Huawei)

Yang observou: "O LampSite X traz recursos incomparáveis de 5.5G para ambientes internos, que permitem melhorar de forma abrangente a digitalização interna: apresentando um design mais enxuto, uma implementação mais simples e um menor consumo de energia, a solução atinge 10 Gbps e oferece diversos recursos, atendendo às demandas dos consumidores por uma experiência interna premium e permitindo uma produtividade digital mais poderosa em vários setores".

O rápido crescimento do 5G está levando ao crescimento explosivo do tráfego móvel, 80% do qual é gerado em ambientes internos. Em ambientes internos de grande volume, que envolvem tráfego intenso de pessoas, como shopping centers, aeroportos, estações ferroviárias e estádios, a densidade de tráfego nos hotspots é mais de 100 vezes a densidade média de tráfego. Essas situações exigem recursos digitais para ambientes internos aprimorados. Além disso, ao mesmo tempo em que se tornam digitais, os diferentes setores econômicos exigem que as redes ofereçam recursos novos e mais potentes, como localização de alta precisão e uplink muito alto, para dar suporte à fabricação, ao armazenamento e à logística inteligentes.

A digitalização de ambientes internos tornou-se um consenso em todo o setor

A digitalização de ambientes internos se tornou um dos principais aspectos que exigem aprimoramento na era do 5G e do 5.5G. A digitalização de ambientes internos enfrenta uma série de desafios: primeiro, à medida que todas as bandas evoluem para o 5G, elas precisam ser integradas e coordenadas para alcançar um design e implementação simplificados; segundo, como o tráfego interno é distribuído de forma desigual ao longo do dia, torna-se necessário implementar sistemas de economia dinâmica de energia com base na carga de tráfego para ajudar as operadoras a reduzir os custos energéticos; e terceiro, com os diferentes setores se tornando cada vez mais digitais, mais recursos devem ser desenvolvidos para atender aos requisitos de mais situações.

O LampSite X estabelece uma nova referência para a digitalização de ambientes internos

O LampSite X pode atender a vários requisitos de digitalização de ambientes internos. Esta série de produtos chega a ter apenas 1 L de volume e 1 kg de peso (sendo a menor e mais leve do setor), o que permite uma implementação fácil e flexível em qualquer cenário. Apesar da sua dimensão reduzida, uma caixa LampSite X vem com uma grande potência. Uma única caixa suporta todas as bandas, todas as tecnologias de acesso por rádio (RAT, de "radio access technologies") e toda a banda larga, além de permitir que as redes tenham um desempenho muito alto, ofereçam uma enormidade de recursos e consumam muito pouca energia.

O LampSite X é o único produto do setor que combina mmWave e sub-6 GHz para atingir um rendimento máximo de mais de 10 Gbps, bem como o primeiro a levar o 5.5G de 10 Gbps para ambientes internos. O produto emprega a tecnologia Massive MIMO distribuída, exclusiva da Huawei, para oferecer uma experiência de usuário único de 10 Gbps em todos os lugares e fornecer uma experiência multiusuário de 10 Gbps para todos.

Para atender efetivamente aos requisitos de conectividade de vários setores, o LampSite X oferece amplos recursos, incluindo um uplink muito alto de 10 Gbps, localização de alta precisão (com taxa de erro inferior a um metro), baixa latência de até milissegundos e IoT. O produto usa a solução exclusiva "0 BIT 0 Watt" da Huawei para proporcionar um ajuste da energia gasta com base na intensidade do serviço, superdormência durante as horas fora do pico com consumo de energia inferior a 1 W e ativação sob demanda em apenas alguns segundos. Essa economia dinâmica de energia, que ocorre 24 horas por dia, maximiza a eficiência energética.

O LampSite X amplia a possibilidade de aplicações para o consumidor e as empresas

O LampSite X melhora de forma abrangente o potencial digital em ambientes internos para oferecer aplicações 5.5G para todos os cenários, tanto para consumidores como empresas.

No que respeita aos serviços para o consumidor, os novos recursos do LampSite X permitirão melhorar a experiência do consumidor e o modelo de negócio das empresas. Por exemplo, nos distritos comerciais de 10 Gbps de Hong Kong, servidos pela Hong Kong Telecom, esses recursos aumentaram o tráfego em mais de 20% e trouxeram novos modelos de negócio centrados no consumidor e nas empresas, que levam as operadoras a passar do simples fornecimento de recursos de rede para o fornecimento de serviços convergentes.

No que respeita aos serviços para as empresas, os recursos internos digitais multidimensionais do LampSite X proporcionarão maior eficiência às fábricas totalmente conectadas. Por exemplo, nas fábricas inteligentes da Midea, esses recursos melhoraram a eficiência de muitos processos, abrangendo produção, inspeção de qualidade, logística e armazenamento, a ponto de um produto poder ser produzido em apenas sete segundos, reduzindo o tempo de produção pela metade.

Yang concluiu afirmando que "O LampSite X nos abre muitas novas oportunidades digitais. Devemos aproveitar estas oportunidades para ir além do exterior e aprimorar a digitalização dos ambientes internos. Assim, poderemos apoiar as operadoras à medida que procuram desenvolver diversas aplicações para negócios e avançar para uma nova era digital".

O Global Mobile Broadband Forum 2023, com o tema "Transformar o 5.5G em realidade", é organizado pela Huawei, juntamente com seus parceiros do setor GSMA, GTI e SAMENA. Realizado em 10 e 11 de outubro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, este fórum anual reúne operadoras de rede móvel, líderes verticais do setor e parceiros de ecossistema de todo o mundo para explorar o sucesso da comercialização do 5G e acelerar o uso comercial do 5.5G. Para mais informações, acesse: https://www.huawei.com/en/events/mbbf2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246369/Yang_unveiling_LampSite_X_series.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei