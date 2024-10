HUAWEI eKit lance plus de 30 nouveaux produits commercialisables et met à jour des solutions basées sur des scénarios afin d'améliorer continuellement la compétitivité des activités de distribution

DUBAÏ, É.A.U., 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Au cours de GITEX GLOBAL 2024, le Forum HUAWEI eKit s'est tenu sur le thème « Ensemble pour la croissance, la numérisation pour la réussite ». Lors du forum, Huawei a présenté une série de réalisations progressives basées sur l'investissement stratégique E2E dans la R&D, le marketing, les ventes, l'approvisionnement et les services de l'activité de distribution, l'un des piliers de l'activité d'entreprise de Huawei. Plus de 30 nouveaux produits ont été lancés parallèlement à de multiples solutions mises à jour basées sur des scénarios afin d'améliorer la compétitivité des activités de distribution de Huawei et faciliter la transformation numérique des PME dans tous les secteurs.

Dans les bureaux, les établissements d'enseignement, les hôtels et d'autres lieux typiques, HUAWEI eKit a lancé une variété de produits innovants et de solutions basées sur des scénarios, et a fourni des expériences d'installation et de maintenance fluides. En outre, HUAWEI eKit a travaillé avec des partenaires pour améliorer le marketing commun et l'influence de la marque, et a fourni des outils précis pour développer les capacités des partenaires. De plus, en améliorant la qualité du service après-vente et l'efficacité de l'approvisionnement, HUAWEI eKit a aidé les partenaires à mieux servir les utilisateurs finaux. Enfin et surtout, grâce à des politiques unifiées, à des incitations variées basées sur les investissements et les performances des partenaires, à un contrôle de l'ordre du marché et à des mécanismes de communication à long terme, HUAWEI eKit a mis en place un écosystème de partenaires de distribution sain et gagnant-gagnant.

Plus de 30 nouveaux produits ont été lancés lors de cet événement, notamment les commutateurs d'accès convergents des séries S220S et S310S GE & 2,5 G pour le domaine des télécommunications, le produit phare Wi-Fi 7 AP 673 triple radio, IdeaHub Board 2 Pro pour une collaboration intelligente au bureau et une salle de classe intelligente, la passerelle optique cinq-en-un à grande capacité MiniFTTO F1002-AC-H1 et l'AP optique Wi-Fi 7 F700C-36-1GH. Ces produits aident HUAWEI eKit à maintenir sa compétitivité sur le marché des PME.

Pour répondre aux besoins réels des PME, HUAWEI eKit a également mis à jour des solutions basées sur des scénarios couvrant les micro, petites et moyennes entreprises. Par exemple, la plaque murale AP tout-en-un, le commutateur d'accès convergent GE & 2,5G et le commutateur central tout-optique sont utilisés pour mettre à niveau le réseau des hôtels économiques à grande échelle. Le commutateur Wi-Fi 7 AP 2,5GE et le commutateur central 10G peuvent être adoptés conjointement pour améliorer la largeur de bande de bureau des PME. La passerelle optique cinq-en-un de grande capacité et l'AP optique Wi-Fi 7 peuvent être utilisés pour moderniser l'architecture du réseau éducatif des écoles primaires et secondaires. Grâce à ces solutions basées sur des scénarios, les partenaires peuvent facilement étendre leurs frontières commerciales et les PME clientes disposent de choix plus différenciés.

HUAWEI eKit, ensemble pour la croissance, la numérisation pour le succès. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://ekit.huawei.com/ekit/front/#/ekit/home?countryCode=Global&lang=en.