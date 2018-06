Huawei executa sinfonia da transformação digital no CEBIT 2018

A transformação digital se tornou um imperativo para todas as empresas e, como uma sinfonia, demanda que todas as tecnologias trabalhem juntas em harmonia para promover inovação e crescimento. Tomando mais de 3.000 metros quadrados, o estande de exposição da Huawei no CEBIT 2018 exibirá os últimos produtos de TIC para computação em nuvem, Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA), Big Data e plataformas digitais, bem como um centro de dados atualizado, campus empresarial, eLTE e soluções de comunicações empresariais. Essas soluções são usadas em diversos setores, como cidades inteligentes, aeroportos, finanças, energia e manufatura. Além disso, a Huawei prestará informações sobre melhores práticas em transformação digital e explorará o futuro mundo digital com os convidados, ajudando a conformar a sinfonia da transformação digital.

Executando a sinfonia da transformação digital no CEBIT

O presidente da Huawei Enterprise BG, Yan Lida, disse: "Como uma pérola brilhante da música europeia, a Alemanha é o berço de compositores de grandes sinfonias. A transformação digital pode ser vista como uma sinfonia, em que a Huawei trabalha em harmonia com seus clientes e parceiros através da coordenação de nuvem-tubo-dispositivo (cloud-pipe-device). Neste CEBIT, a identidade visual da Huawei é a sinfonia da transformação digital. Com base em nossas melhores práticas globais em vários setores, trabalhamos com clientes e parceiros para exibir as plataformas digitais da Huawei, as aplicações e terminais de nossos parceirs, bem como os benefícios da transformação digital para os clientes. Juntos, executamos a sinfonia da transformação digital. Todos os empreendimentos serão digitais no futuro, construindo suas próprias plataformas ou se tornando parte da plataforma. A Huawei Enterprise BG assumiu o compromisso de desenvolver plataformas digitais abertas e inovadoras, para ajudar as organizações a conseguir a convergência de tecnologias da informação (TI) com tecnologias operacionais (TO), bem como a convergência da tecnologia com os negócios. Esperamos levar a transformação digital a todas organizações, para termos um mundo inteligente totalmente conectado".

Áreas de exposição do "Setor e Ecossistema" e "Tecnologia" destacam as capacidades da plataforma digital da Huawei

Nas áreas de Indústria e Ecossistema, a Huawei está colaborando com mais de uma centena de parceiros de aliança e soluções, como a SAP, a Honeywell e a Accenture, para exibir soluções inovadoras e implementações bem-sucedidas. Essas soluções e implementações cobrem seis setores importantes: Cidade inteligente, finanças, manufatura, energia elétrica, transporte e varejo. Para exemplificar, a Huawei está apresentando pela primeira vez a plataforma digital da Cidade Inteligente. A plataforma inclui cinco capacidades de coordenação de recursos básicos para IoT, Big Data, um mapa do Sistema de Informação Geográfica (GIS – Geographic Information System), nuvem de vídeo e comunicações convergentes. Essas capacidades habilitam as cidades a compartilhar com eficiência vários recursos básicos com parceiras do ecossistema, para facilitar o desenvolvimento e a implementação de aplicações e dar suporte para a inovação na administração da cidade. A solução Smart Airport 2.0, baseada em nova TIC, tais como IoT, computação em nuvem e Big Data, também está sendo exibida pela primeira vez no CEBIT. A solução foi criada para melhorar o fluxo de informações nos aeroportos, ao mesmo tempo que garante a segurança do aeroporto, para aumentar a eficiência operacional e aperfeiçoar a experiência do passageiro em todo o processo de embarque.

Na área da Tecnologia, a Huawei está expondo seus últimos produtos e soluções, desenvolvidos para IoT, nuvem, inteligência artificial, 5G e outras tecnologias de vanguarda. Eles incluem uma solução de Rede acionada por Intenção (IDN – Intent-driven Network) voltada para o setor, uma solução de próxima geração de nuvem privada full-stack de classe empresarial, a solução de nuvem híbrida do Azure Stack, uma plataforma de IoT aprimorada, a solução empresarial de IoT wireless aperfeiçoada, a última solução de nuvem híbrida e uma câmera definida por software recém-lançada baseada em inteligência artificial. Essa é a primeira vez que a Huawei demonstra suas soluções completas de Centro de Dados em Nuvem, cobrindo as áreas de energia, TI e rede. As soluções incluem uma solução de nuvem privada convergente de próxima geração, uma solução de rede de Centro de Dados em Nuvem CloudFabric acionada por intenção, um armazém de dados distribuídos FusionInsight LibrA, etc. Além disso, a Huawei está demonstrando sua solução de campus baseado em inteligência artificial e Big Data, que dá suporte para acesso a diversos cenários e gerenciamento de todo o ciclo de vida da nuvem, assegurando segurança automática e inteligente a toda a rede.

A Huawei trabalha com clientes e parceiras líderes do setor para orquestrar a sinfonia da transformação digital

Nas próximas três décadas, a digitalização irá remodelar todos os setores, e a inteligência exercerá impacto profundo em todos os empreendimentos. As empresas líderes do setor são pioneiras em transformação digital e, atualmente, 197 das 500 maiores empresas listadas na Fortune Global, incluindo 45 na lista das 100 primeiras colocadas, escolheram a Huawei como parceira da transformação digital. No CEBIT 2018, a Huawei está anunciando novas parcerias com algumas dessas empresas proeminentes para acelerar a transformação digital:

a Huawei e a Duisburg da Alemanha lançam conjuntamente o "Rhine Cloud" para futuro desenvolvimento da Cidade Inteligente. As partes concordaram em digitalizar os sistemas de serviço público e reformar os departamentos governamentais, para construir infraestruturas e modos operacionais modernos para as cidades;

a Huawei e a Microsoft lançam a solução de nuvem híbrida do Azure Stack;

a Huawei e a Marlon assinam um Memorando de Entendimento para lançar uma solução habilitada por inteligência artificial para lojas varejistas;

a Huawei, a InfoVista e a ARM desenvolvem e lançam conjuntamente o ecossistema aberto SD-WAN e a solução conjunta SD-WAN.

No CEBIT 2018, a Huawei vai colaborar com parceiros para apresentar uma sonata de tecnologias, acionar um minueto de ecossistemas e discutir as variações da transformação dos clientes. Juntos, iremos orquestrar a grande sinfonia da transformação digital.

O estande da Huawei fica na Área C01, no salão 13, do Centro de Exposições de Hannover, Alemanha. Para obter mais informações sobre a Huawei no CEBIT, visite http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Para saber mais sobre casos de clientes da Huawei em todo o mundo, usando o "Leading New ICT" ("Liderando a nova TIC"), visite http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

Informações para contato:

Srta. Zhang Xin

Tel.: +86-13510432741

E-mail: zhangxin83@huawei.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/704009/CEBIT2018_HUAWEI.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei

Related Links

http://www.huawei.com