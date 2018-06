Huawei joue la symphonie de la transformation numérique sur le CEBIT 2018

La transformation numérique est devenue un impératif pour toutes les entreprises et, comme c'est le cas dans une symphonie, elle exige que toutes les technologies travaillent de concert et en harmonie pour stimuler l'innovation et la croissance. Couvrant une superficie de plus de 3 000 mètres carrés, le stand d'exposition de Huawei sur le CEBIT 2018 va présenter les derniers produits TIC sur les plateformes cloud, IdO, intelligence artificielle (IA), Big data et numériques, ainsi qu'un centre de données amélioré, un campus d'entreprise, sa technologie eLTE et des solutions de communication d'entreprise. Ces solutions sont utilisées dans différents secteurs tels que les villes intelligentes, les aéroports, la finance, l'énergie et l'industrie manufacturière. Par ailleurs, Huawei partagera ses meilleures pratiques en matière de transformation numérique et explorera le futur monde numérique aux côtés d'invités, afin d'aider à façonner la symphonie de la transformation numérique.

Jouer une symphonie de transformation numérique sur le CEBIT

Yan Lida, président de Huawei Enterprise BG, a déclaré : « En tant que phare incontournable de la musique européenne, l'Allemagne est le berceau des compositeurs de grandes symphonies. La transformation numérique peut être considérée comme une symphonie, dans laquelle Huawei travaille en harmonie avec ses clients et ses partenaires grâce à la coordination entre le cloud, le tube et le dispositif. Sur la présente édition du CEBIT, Huawei a adopté la symphonie de la transformation numérique comme identité visuelle. En nous appuyant sur nos meilleures pratiques mondiales dans divers secteurs, nous travaillons avec nos clients et partenaires pour présenter les plateformes numériques de Huawei, les applications et les terminaux de nos partenaires, ainsi que les avantages de la transformation numérique pour nos clients. Ensemble, nous allons jouer la symphonie de la transformation numérique. Toute entreprise sera numérique à l'avenir, en construisant sa propre plate-forme ou en devenant partie intégrante de la plate-forme. Huawei Enterprise BG s'engage à construire des plateformes numériques ouvertes et innovantes et aide ainsi les entreprises et les organisations à atteindre la convergence des technologies de l'information (TI) et des technologies opérationnelles (OT), ainsi que la convergence des technologies et des activités. Nous espérons apporter le numérique à chaque organisation pour permettre un monde entièrement connecté et intelligent ».

Les zones d'exposition « Industrie & Ecosystème » et « Technologies » mettent en avant les capacités de la plate-forme numérique de Huawei

Dans les secteurs de l'industrie et des écosystèmes, Huawei collabore avec plus d'une centaine de partenaires d'alliance et de solutions, notamment SAP, Honeywell et Accenture, pour présenter des solutions innovantes et des déploiements réussis. Ces solutions et déploiements couvrent six grands secteurs d'activité, à savoir : la ville intelligente, la finance, la fabrication, l'énergie électrique, les transports et la vente au détail. À titre d'exemple, Huawei présente pour la première fois une plate-forme numérique Smart City. La plate-forme comprend cinq capacités de coordination des ressources de base pour l'IdO, les Big data, une carte de système d'information géographique (SIG), un cloud vidéo et des communications convergentes. Ces capacités permettent aux villes de partager efficacement diverses ressources de base avec des partenaires de l'écosystème afin de faciliter le développement et le déploiement d'applications et de soutenir l'innovation en matière de gouvernance urbaine. La solution Smart Airport 2.0, qui s'appuie sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication telles que l'IdO, le cloud computing et les Big data, est également présentée pour la première fois sur le CEBIT. La solution est conçue pour améliorer la circulation de l'information dans les aéroports tout en assurant la sécurité de ceux-ci afin d'accroître l'efficacité opérationnelle et d'améliorer l'expérience des passagers tout au long du processus d'embarquement.

Dans le domaine technologique, Huawei présente ses derniers produits et solutions basés sur les technologies IdO, cloud, IA, 5G et autres technologies de pointe. Ils et elles comportent notamment une solution IDN (Intent-driven Network, soit réseau guidé par l'intention) orientée sur le secteur industriel, une solution de cloud privé intégrale (full-stack) de niveau entreprise et de dernière génération, la solution de cloud hybride pour Azure Stack, une plate-forme IdO améliorée, la solution IdO sans fil d'entreprise améliorée, la dernière solution de cloud hybride, ainsi qu'une nouvelle caméra définie par le logiciel et basée sur l'IA. C'est la première fois que Huawei présente ses solutions complètes de Cloud Data Center, qui couvrent les secteurs de l'énergie, de l'informatique et du réseau. Ces solutions comprennent une solution de cloud privé convergente de dernière génération, une solution de réseau CloudFabric Cloud Data Center guidée par l'intention, un entrepôt de données réparties FusionInsight LibrA, liste non exhaustive. Qui plus est, Huawei fait la démonstration de sa solution de campus basée sur l'IA et les Big data, qui prend en charge différents cas de figure d'accès et la gestion du cycle de vie complet du cloud, assurant ainsi une sécurité automatique et intelligente à l'échelle du réseau.

Huawei travaille avec les principaux clients et partenaires de l'industrie pour orchestrer la symphonie de la transformation numérique

Dans les trente ans à venir, la numérisation va remodeler toutes les industries. Les informations auront alors un impact profond sur chaque entreprise. Les entreprises leaders de l'industrie sont des pionnières de la transformation numérique et actuellement, 197 des 500 entreprises figurant au palmarès Fortune Global 500, dont 45 des 100 premières, ont choisi Huawei comme partenaire de transformation numérique. À l'occasion du CEBIT 2018, Huawei annonce de nouveaux partenariats avec certaines de ces entreprises de premier plan, dans l'optique d'accélérer la transformation numérique :

Huawei et Duisburg en Allemagne lancent de concert « Rhine Cloud » pour le développement futur de la ville intelligente. Les deux parties ont convenu de numériser les systèmes de service public et de réformer les services gouvernementaux pour construire des infrastructures urbaines modernes et des modes de fonctionnement.

Huawei et Microsoft lancent la solution de cloud hybride Azure Stack.

Huawei et Marlon signent un mémorandum d'accord et lancent une solution de vente au détail compatible avec l'IA.

Huawei, InfoVista et ARM construisent et lancent conjointement l'écosystème ouvert SD-WAN et la solution commune SD-WAN.

Sur le CEBIT 2018, Huawei va collaborer avec des partenaires pour lancer une sonate de technologie, conduire un menuet d'écosystème et répondre aux variations de transformation des clients. Ensemble, ils orchestreront une grande symphonie de transformation numérique.

