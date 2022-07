Huawei ingressa no pool de patentes Sisvel Wi-Fi 6 como membro fundador

SHENZHEN, China, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei anunciou hoje que ingressou no pool de patentes Sisvel Wi-Fi 6 como um de seus membros fundadores. Este novo pool de patentes oferece um caminho para que sejam compartilhadas as patentes essenciais padrão Wi-Fi 6 da Huawei e de outros inovadores. A Huawei também se tornou simultaneamente um licenciado do pool.

"A Huawei está entusiasmada em compartilhar nossas tecnologias inovadoras de Wi-Fi com o setor", disse Alan Fan, diretor do departamento de direitos de propriedade intelectual da Huawei. "As tecnologias de Wi-Fi são amplamente utilizadas em áreas como eletrônicos de consumo, casas inteligentes e empresas industriais. O pool de patentes aumentará a transparência do licenciamento de patentes e reduzirá as disputas de licenciamento. Os implementadores podem obter uma licença sob todas as patentes do pool ao mesmo tempo, o que aumenta a eficiência do licenciamento e reduz os custos de licenciamento."

Alan Fan disse ainda que a Huawei tem defendido há muito tempo que as inovações sejam devidamente recompensadas. Os pools de patentes podem ajudar as empresas, especialmente as PMEs, a licenciar suas patentes e, posteriormente, investir receita de licenciamento em mais atividades de inovação. A Huawei espera que a operação bem-sucedida deste pool de patentes incentive mais empresas a investir nas tecnologias de Wi-Fi de última geração.

Mattia Fogliacco, presidente da Sisvel International, comentou: "Estamos entusiasmados em receber a Huawei entre os proprietários de patentes de nosso novo pool. Durante os últimos dois anos de facilitação, criamos uma estrutura que acreditamos que irá beneficiará os mercados de tecnologia como um todo, eliminando o atrito e alinhando os interesses dos inovadores e implementadores: a Huawei aceitando se tornar um membro fundador e um licenciador/licenciador oferece uma forte validação para essa abordagem. Confiamos que isso, juntamente com a qualidade do IP contribuído pela Huawei e pelos outros proprietários de patentes participantes, atrairá rapidamente licenciados adicionais e, possivelmente, outros proprietários de patentes."

A Huawei permanece aberta a licenças diretas com outras empresas por meio de discussões bilaterais, oferecendo aos implementadores a opção de obter a licença das patentes Wi-Fi 6 da Huawei por meio do pool de patentes Sisvel Wi-Fi 6 ou uma licença direta com a Huawei.

FONTE Huawei Technologies Co.,Ltd.

